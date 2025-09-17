Repara tu Deuda Abogados cancela 281.984 € en Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Son cinco nuevos casos en Tenerife (Canarias) de personas que han conseguido cancelar sus deudas

Tenerife, 17 de septiembre de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 281.984 euros en Tenerife (Canarias). Se trata de cinco nuevos casos de cancelación de deuda que han tenido lugar en un mes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre de Adeje ha conseguido cancelar 83.285 euros. Necesitó financiación para ayudar a familiares. Posteriormente, solicitó nuevos préstamos para la compra de un vehículo, así como para el mobiliario para la vivienda. El deudor sufrió una acusada inestabilidad laboral que provocó que no pudiera hacer frente a sus deudas.

2) 56.735 euros es el importe liberado por otro hombre, en este caso de San Isidro (Granadilla de Abona). El concursado tenía con su cónyuge una vivienda en propiedad que había sido adquirida mediante préstamo con garantía hipotecaria. Al principio podía asumir los pagos con el sueldo de ambos. No obstante, las deudas aumentaron cuando el deudor tuvo que solicitar un préstamo para hacer frente a las reformas que la finca requería y para los electrodomésticos básicos para el funcionamiento familiar. Asimismo, para aumentar los ingresos familiares, habida cuenta de que ambos cónyuges trabajaban en el ámbito de la hostelería y turismo y que la familia tenía a tres hijos a su cargo, intentó iniciar un negocio propio que no fructificó. Todo esto provocó que su situación de endeudamiento se agravara por la necesidad de solicitar más préstamos para subsistir, llegando hasta el punto de perder la vivienda por imposibilidad de afrontar la cuota hipotecaria. Finalmente, la situación de crisis económica generada a raíz de las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 les afectó, ya que la hostelería y el turismo fueron los sectores más perjudicados por la crisis.

3) Una mujer, madre de tres hijos, ha dicho adiós a una deuda de 25.727 euros. Necesitó financiación para la compra de enseres para la vivienda. También solicitó otro préstamo para la compra de un vehículo. Desafortunadamente, los trabajos de la deudora eran a tiempo parcial, a lo que añadió temporadas de baja laboral por depresión. El sobreendeudamiento provocó que incluso tuviera que irse a vivir a la casa de un familiar.

4) En San Cristóbal La Laguna un matrimonio se ha despedido de una cantidad adeudada de 94.418 euros. Pidió los primeros créditos para reformar la vivienda familiar, la compra de un vehículo y para el tratamiento dental de su hijo. Los créditos los iba cubriendo hasta que, tras la pandemia, tuvo un fuerte retraso en el cobro que le obligó a pedir nueva financiación para cubrir la ya existente. Acabó en sobreendeudamiento.

5) 21.819 euros es la cantidad que debía un hombre. La pareja del deudor no trabajaba y tampoco obtenía ningún tipo de prestación, contando la familia con tres hijos menores de edad. Estas circunstancias derivaron en una serie de préstamos que no logró devolver.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una segunda vida real a todas aquellas personas que han hecho todo lo posible por devolver sus deudas. Al comprobar que no pueden asumir los pagos pendientes es cuando se informan sobre la existencia de alternativas. En ese momento acuden a la herramienta legal para empezar de nuevo desde cero sin deudas.

Los profesionales del despacho estudian y valoran cada caso para comprobar si se trata de una persona que puede acogerse a este mecanismo legal. Hay que decir que, hasta la fecha, ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

