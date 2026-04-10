Repara tu Deuda Abogados cancela 76.659 € en Culleredo (A Coruña) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu deuda

El matrimonio exonerado no logró la suficiente estabilidad laboral para hacer frente a las deudas contraídas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de abril de 2026.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un matrimonio de Culleredo (A Coruña, Galicia) una deuda que ascendía a 76.659 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó a raíz de migrar desde Venezuela a España. Ella solicitó y percibió una prestación por emigrante retornado, pero él no. Como consecuencia de esta situación, la deudora solicitó una tarjeta de crédito con la intención de poder cubrir las necesidades más básicas de la pareja y hacer frente a todos los pagos cuando los dos lograsen un trabajo estable. Al poco tiempo, los deudores encontraron empleo y pudieron ir abonando parte de los créditos solicitados. Sin embargo, él no consiguió la estabilidad laboral suficiente como para ir abonando las cuotas puntualmente. Es por ello que se vieron en la obligación de solicitar microcréditos. Actualmente, se encuentran trabajando por cuenta propia percibiendo unos ingresos que no les han permitido hacer frente a la clara situación de sobreendeudamiento en la que estaban inmersos”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, pueden empezar una nueva vida alejada de todas sus deudas tras dictar el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que han quedado liberados de todos los importes pendientes de pago.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su trabajo como despacho especializado en la aplicación de este mecanismo en septiembre de 2015. Se trata del mismo año de la entrada en vigor de esta ley en España, si bien su origen se remonta a hace más de 100 años en Estados Unidos. En estos ya más de diez años de implantación en España, el gabinete jurídico ha logrado superar la cifra de 415 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas.

El despacho de abogados realiza una labor previa totalmente gratuita para el potencial cliente. Y es que analiza, de forma conjunta con el interesado, si la deuda puede ser cancelada al cumplirse los requisitos para acogerse a este mecanismo legal. De esta manera, si entiende que no lo es, se le comenta directamente para no hacerle perder el tiempo ni el dinero.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy diverso: empresarios que iniciaron un negocio que no dio los resultados deseados, personas en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, divorciados, etc.

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

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