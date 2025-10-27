Seguridad avanzada con Nuki Smart Lock Pro 5.0, la nueva apuesta de Barnacopy

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2025.-

La incorporación de tecnología inteligente en los sistemas de acceso se ha convertido en una tendencia en alza en el ámbito de la seguridad residencial y comercial. En este contexto, Barnacopy amplía su catálogo con la Nuki Smart Lock Pro 5.0, una cerradura inteligente de última generación que ofrece una combinación precisa entre conectividad, protección y comodidad.

Con más de dos décadas de experiencia en el sector, la empresa refuerza su compromiso con la innovación al presentar esta solución tecnológica, diseñada para transformar la forma de gestionar la seguridad en hogares y negocios. La Nuki Smart Lock Pro 5.0 responde a las nuevas exigencias del mercado mediante funciones avanzadas y una instalación sencilla y eficiente.

Cerradura inteligente con funciones avanzadas para accesos seguros

El nuevo modelo de Nuki representa un importante salto cualitativo respecto a sus versiones anteriores. Gracias a su motor sin escobillas, esta cerradura Nuki Smart Lock realiza bloqueos y desbloqueos hasta tres veces más rápido y de forma más silenciosa.

Su diseño incorpora una batería recargable de alta autonomía, conectividad Wi-Fi integrada y compatibilidad con múltiples asistentes virtuales, como Apple HomeKit, Amazon Alexa o Google Home. Además, incluye tecnología Matter, que facilita su integración en ecosistemas domóticos.

Una de sus ventajas más destacadas es la capacidad de funcionamiento incluso cuando la llave permanece colocada por el interior de la cerradura, lo que aporta una funcionalidad adicional sin comprometer la seguridad. La configuración de permisos también permite establecer accesos diferenciados para empleados, familiares o invitados, lo que resulta especialmente útil en entornos profesionales o propiedades de uso turístico.

Instalación profesional y asesoramiento especializado en Barcelona

La instalación de esta solución está disponible a través del servicio técnico autorizado de Barnacopy, que actúa como uno de los principales distribuidores Nuki en Barcelona. Su equipo especializado se encarga de evaluar cada caso de forma personalizada, garantizando una colocación adecuada sin necesidad de obras ni cambios estructurales en la puerta existente. La cerradura se adapta a la mayoría de cilindros europeos, lo que simplifica la transición desde una cerradura convencional a una digital.

Además de ofrecer el dispositivo, Barnacopy proporciona asesoramiento integral sobre compatibilidad, configuración y mantenimiento, asegurando una experiencia completa desde la adquisición hasta la puesta en marcha. Esta orientación profesional permite a los usuarios conocer todas las funcionalidades del sistema y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece esta nueva generación de seguridad conectada.

La apuesta de Barnacopy por soluciones inteligentes como la Nuki Smart Lock Pro 5.0 consolida su posicionamiento como empresa comprometida con la modernización del sector. Esta incorporación no solo representa un avance en el campo de las cerraduras electrónicas, sino también una respuesta práctica y eficiente a las demandas actuales de accesibilidad, control y protección en entornos urbanos.

