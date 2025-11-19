Los seguros médicos con copagos limitados ganan peso como alternativa de ahorro en 2025, según SegurChollo

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis del comparador SegurChollo, realizado con datos de 2025, muestra que, para una persona de 40 años en Madrid, las pólizas de seguro médico con copagos limitados de aseguradoras como AXA, DKV, Adeslas o Nara reducen el coste anual entre 200 y 600 euros frente a los seguros sin copago, manteniendo las mismas coberturas

El interés por los seguros médicos con copagos limitados llega en un contexto de subida generalizada de precios en los seguros de salud. Según datos publicados por el sector asegurador en España, el encarecimiento de los seguros de salud se sitúa en una horquilla de entre el 6% y el 12% anual, con los productos más económicos con copago, incrementándose alrededor de un 12% y las pólizas sin copago en torno al 9%.



Ante este escenario, el comparador independiente SegurChollo ha estudiado en detalle una modalidad que apenas se comunica al gran público, pero que gana relevancia entre las familias: los seguros médicos con copagos limitados.



Cómo funcionan los seguros médicos con copagos limitados

Los seguros médicos con copagos limitados son pólizas completas de salud que ofrecen las mismas coberturas y garantías que los seguros sin copagos, pero con una estructura de pago distinta.



• El asegurado paga una prima mensual más baja.

• Cada vez que utiliza un servicio (consulta, prueba diagnóstica, urgencias, etc.) abona un copago fijo.

• Esos copagos se acumulan hasta un máximo anual; a partir de ese límite, el asegurado deja de pagar copagos el resto del año, aunque siga utilizando servicios médicos.



En la práctica, el modelo de copagos limitados permite contener el coste fijo que sale del banco cada mes y, al mismo tiempo, proteger frente a un uso intensivo del seguro, porque el gasto variable está "limitado".



Qué copagos se pagan y hasta qué límite anual

Los copagos limitados suelen moverse en importes reducidos por acto médico. El análisis de SegurChollo recoge ejemplos como:



• Medicina general: 7 €

• Ginecología: 10 €

• Urgencias: 14 €

• Pruebas diagnósticas: 14 €

• Rehabilitación: 3,50 €

• Pruebas de alta tecnología: 40 €



Cada compañía fija además su límite máximo anual de copagos. En el estudio de SegurChollo aparecen, entre otros:



• Asisa: 300€.

• Adeslas: 300 €.

• Sanitas: 360€.

• AXA: 450 €.

• DKV: 600 €



Ejemplos reales de ahorro frente a los seguros sin copago

El comparador ha tomado como referencia el caso de una persona de 40 años residente en Madrid, con precios de 2025, y ha comparado las modalidades completas sin copagos con las versiones con copagos limitados de varias aseguradoras.



AXA – Ahorro de hasta 663,96 € anuales



• Seguro sin copagos: 86,87 €/mes → 1.042,44 €/año.

• Seguro con copagos limitados: 31,54 €/mes → 378,48 €/año, con un límite de copagos de 450 €.

• Si apenas se usa el seguro: el ahorro alcanza 663,96 € al año.

• Incluso si se alcanza el límite de copagos, el ahorro sigue siendo de 213,96 € anuales.



DKV – Ahorro de hasta 593,89 €



• Sin copagos: 85,63 €/mes → 1.027,57 €/año.

• Con copagos limitados: 36,14 €/mes → 433,68 €/año, con un límite de 600 €.

• Sin apenas uso: el ahorro llega a 593,89 €.

• Con un uso muy intensivo, el coste total del seguro con copagos limitados apenas supera al del seguro sin copagos, pero reparte mejor el esfuerzo mes a mes.



Adeslas – Ahorro entre 300 € y 600 €



• Sin copagos: 100 €/mes → 1.200 €/año.

• Con copagos limitados: 50 €/mes → 600 €/año, con un límite de 300 €.

• Sin uso: el ahorro asciende a 600 €.

• Alcanzando el límite de copagos, el ahorro se sitúa en 300 € al año.



Nara – Ahorro de entre 104,80 € y 304,80 €



• Sin copagos: 68,72 €/mes → 824,64 €/año.

• Con copagos limitados: 43,32 €/mes → 519,84 €/año, con un límite de 200 €.

• Sin uso: el ahorro anual llega a 304,80 €.

• Alcanzando el tope de copagos, el ahorro sigue siendo de 104,80 €.



Un portavoz de SegurChollo resume así la situación: "Las familias buscan mantener su seguro de salud, pero el margen del presupuesto mensual es cada vez más ajustado. Los copagos limitados están permitiendo rebajar la prima fija y, al mismo tiempo, poner un techo al gasto variable. Es una solución intermedia que el mercado ofrece, pero que muchas personas desconocen".



Metodología del análisis

El estudio de SegurChollo se ha realizado sobre cotizaciones reales obtenidas en su comparador online, tomando como perfil de referencia a una persona de 40 años residente en Madrid, con precios de 2025 para pólizas completas con y sin copagos en compañías como AXA, DKV, Adeslas y Asisa. Los importes pueden variar por edad, provincia, composición familiar y promociones vigentes en cada momento.



SegurChollo es un comparador independiente especializado en seguros de vida, salud y decesos, que analiza ofertas de las principales aseguradoras del mercado español. Su objetivo es ayudar a las familias a ahorrar en sus seguros sin renunciar a la calidad de las coberturas, ofreciendo información detallada sobre precios, garantías y condiciones, así como herramientas propias para comparar pólizas y calcular el impacto económico de cada decisión.







