Selecta Digital publica una nueva edición de su Guía Salarial del sector tecnológico en España

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consultora de selección analiza más de 7.500 entrevistas para ofrecer tendencias salariales y evolución de los principales perfiles IT durante 2024 y 2025

Selecta Digital, la división especializada en el sector IT de la consultora Selecta Selección, ha publicado su Guía Salarial 2025, un análisis detallado sobre la evolución de los salarios de los principales perfiles del sector en España. La publicación ofrece a empresas y profesionales de Recursos Humanos herramientas para tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales y orientadas al futuro del trabajo digital.



Metodología y principales tendencias

La metodología de la guía se basa en más de 7.500 entrevistas realizadas entre el último trimestre de 2024 y todo 2025, con datos extraídos de los procesos internos de selección de Selecta Digital. La publicación refleja salarios actualizados y fiables, teniendo en cuenta factores como el nivel de especialización, el grado de responsabilidad o el nivel de facturación de la empresa. Para conocer al detalle los perfiles y salarios, solicita la Guía Salarial de Selecta Digital.



De este estudio se desprende que perfiles como Ingeniero DevOps, con una remuneración de entre 40.000€ y 60.000€, es uno de los puestos con un promedio de salario anual más alto para trabajadores de entre 3 a 5 años de experiencia.



Asimismo, la guía también revela que los perfiles especializados en inteligencia artificial, como los IA Developers, entran al mercado con bandas salariales altamente competitivas, impulsadas por su dominio de IA Generativa y Python, así como por la creciente integración de la inteligencia artificial en múltiples funciones dentro de las empresas. Por su parte, los desarrolladores backend y frontend mantienen una estabilidad en sus salarios respecto al año anterior, reflejando una consolidación de estos perfiles en el mercado.



El desarrollo móvil continúa su tendencia al alza, impulsado por la especialización técnica que demanda este tipo de perfiles, mientras que la ciberseguridad sigue mostrando un crecimiento salarial sostenido, motivado tanto por la necesidad de implementar nuevas políticas de protección como por el elevado nivel de conocimientos técnicos que exige. En el ámbito de Data & Analytics, las bandas salariales se mantienen similares a las del año pasado, una estabilidad favorecida por el aumento de profesionales capacitados en el mercado, que equilibran la oferta y la demanda de talento en este sector.



En conjunto, los datos reflejan un mercado tecnológico y digital en España que prioriza la especialización y la adaptación, donde la gestión estratégica del talento se convierte en un factor decisivo para la competitividad de las empresas.



Con esta guía, Selecta Digital, consultora especializada en reclutamiento IT, refuerza su compromiso de ofrecer información estratégica y basada en evidencia para empresas y profesionales del sector tecnológico y digital en España, en un entorno donde la gestión del talento se ha convertido en un factor clave de competitividad.



Sobre Selecta Digital

Selecta Digital es una consultora de reclutamiento TIC especializada en perfiles tecnológicos y digitales que ofrece servicios de selección y también servicios de RPO tecnológico.



Ha gestionado con éxito más de 500 procesos de selección para diferentes clientes, tanto en España como en otros países, logrando cerrarlos de forma exitosa en un promedio de 21 días. Sus consultores están especializados por tecnologías y perfiles y cuenta con presencia en Galicia, Aragón y Madrid, su sede central está en Paseo de la Castellana 143, al lado de la Plaza de Cuzco.

Contacto

Emisor: Selecta Digital

Nombre contacto: María López

Descripción contacto: Top Position

Teléfono de contacto: 917123274