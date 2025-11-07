(Información remitida por la empresa firmante)

Seritec impulsa las ventas online de regalos de empresa para esta Navidad con una apuesta por la personalización y la sostenibilidad

La campaña navideña se presenta este año como una oportunidad clave para las empresas que buscan fortalecer su marca y fidelizar a sus clientes a través de regalos corporativos de calidad. En este contexto, Seritec, compañía especializada en regalos de empresa personalizados y merchandising corporativo, lanza su nueva colección de productos con envío a toda España, diseñada para facilitar las compras online de las compañías que desean destacar en estas fechas tan señaladas.



Con más de 20 años de experiencia en el sector del regalo promocional, Seritec se ha consolidado como un referente nacional en regalos de empresa, ofreciendo un servicio integral que combina diseño, personalización y logística. Su catálogo online incluye miles de referencias de productos: desde artículos tecnológicos y textiles personalizados hasta regalos ecológicos, sets gourmet, material de oficina y detalles para eventos o ferias.



Según Seritec, cada vez más empresas buscan regalos con valor añadido: productos útiles, sostenibles y con un diseño atractivo, que transmitan la identidad y los valores de la marca. Gracias a su plataforma digital, los departamentos de marketing, recursos humanos o comunicación pueden gestionar pedidos en volumen, personalizar artículos con su logotipo y recibirlos directamente en sus oficinas, optimizando tiempo y costes.



"La Navidad es el momento ideal para reforzar las relaciones comerciales y mostrar reconocimiento a empleados y clientes. Seritec ofrece soluciones personalizadas que combinan creatividad, sostenibilidad y eficiencia en los plazos de entrega", señalan fuentes de la compañía.



Entre las líneas más populares de esta campaña se encuentran los regalos ecológicos y sostenibles, agendas y organizadores para el 2026, fabricados con materiales reciclados o de origen natural, así como los packs personalizados para empleados, una tendencia al alza entre las empresas que buscan mejorar la experiencia de sus equipos. También destacan los artículos tecnológicos con logotipo —como powerbanks, auriculares o accesorios de oficina— y los lotes gourmet personalizados, ideales para detalles navideños.



Además de su completo catálogo, Seritec ofrece asesoramiento especializado para ayudar a cada empresa a elegir el regalo más adecuado según su presupuesto, tipo de cliente o sector. Todo el proceso se gestiona de forma online, garantizando comodidad, rapidez y atención directa.



Las empresas interesadas pueden consultar todas las opciones en la web oficial de la compañía, seritec.com, donde se ofrecen promociones especiales de cara a la campaña de Navidad y descuentos por volumen.







