Sortis Telecomunicaciones da un paso estratégico al obtener la certificación ENS

La certificación acredita la solidez de sus procesos y consolida a Sortis como un referente en ciberseguridad y confianza tecnológica. La compañía mantiene la ISO27001

Madrid, 08 de octubre de 2025.- Sortis Telecomunicaciones, compañía con más de 20 años de experiencia en el sector de TI y telecomunicaciones, ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en su nivel Medio y mantiene la ISO 27001, "un hito que refuerza su posición como proveedor de confianza para empresas y entidades que manejan información sensible", según los responsables de la Compañía.



Con este reconocimiento, la empresa, especializada en ofrecer soluciones integradas de infraestructura, redes y servicios tecnológicos, "da un viraje hacia una dimensión certificadora institucional que hasta ahora pocas compañías del sector habían alcanzado", añaden.



La certificación ENS Nivel Medio es otorgada por entidades acreditadas bajo supervisión del Centro Criptológico Nacional (CCN), y consiste en una evaluación rigurosa de controles técnicos, organizativos y procedimentales orientados a garantizar la seguridad de los sistemas de información.



El logro de esta certificación se traduce en una ventaja competitiva: "Al obtener el ENS Nivel Medio, Sortis asegura que sus procesos, redes y servicios cumplen estándares exigentes de confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información".



Más allá del cumplimiento normativo, esta certificación proyecta un claro valor reputacional: los clientes y organismos podrán confiar en que Sortis actúa bajo un marco estandarizado y auditado. En mercados en que la ciberseguridad es un elemento fundamental, esta distinción sirve como sello de garantía.



Para Sortis Telecomunicaciones, "este logro marca el inicio de una nueva fase: consolidarse no solo como proveedor de servicios de telecomunicaciones e infraestructura, sino como actor seguro y acreditado".



"Somos una empresa líder en soluciones de comunicaciones y tecnología de la información. La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo soluciones de seguridad informática, soluciones de comunicaciones y soluciones de tecnología de la información. Con la certificación ENS Nivel Medio y el mantenimiento de la ISO 27001, Sortis Telecomunicaciones se posiciona como una de las empresas más seguras y confiables en el mercado", concluyen.

