TPV 123 se homologa para VeriFactu y TicketBAI con su software TPV gratuito para comercios y restaurantes

(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 7 de noviembre.- La digitalización en el punto de venta da un paso más en España con la homologación del software TPV 123, que ahora se adapta plenamente a las normativas VeriFactu y TicketBAI. Esta solución, desarrollada por la empresa Tpv Verifactu, representa una alternativa eficaz para negocios que necesitan cumplir con las nuevas obligaciones fiscales sin renunciar a una herramienta completa y fácil de usar.
Pensado para comercios minoristas, restaurantes, talleres mecánicos, peluquerías y otros sectores, el software TPV 123 destaca por su versatilidad. No solo permite gestionar ventas, facturación y control de stock, sino que incorpora módulos como CRM y administración de personal, lo que lo convierte en una herramienta integral de gestión empresarial.
Cumplimiento normativo sin renunciar a la eficiencia
La homologación con VeriFactu y TicketBAI refuerza el compromiso de la empresa con la legalidad y la transparencia en los procesos de facturación, garantizando la inalterabilidad de los registros y su trazabilidad en tiempo real. Esta actualización permite a los negocios operar con tranquilidad ante las nuevas exigencias normativas, tanto en el País Vasco con TicketBAI y VeriFactu para el resto del territorio español.
Además, al tratarse de un software TPV para comercios y restaurantes, TPV 123 se presenta como una opción especialmente atractiva para autónomos y pequeños empresarios que buscan soluciones tecnológicas sin costes altos. La plataforma se descarga directamente desde la web oficial, sin contratos de permanencia ni licencias ocultas, lo que facilita su adopción y uso inmediato.
Una solución con proyección internacional
“Queremos que cualquier negocio, sin importar su tamaño, tenga acceso a tecnología fiable, legal y sin barreras económicas”, destacan desde Tpv 123. Esta visión ha permitido que la herramienta amplíe su alcance en países como México, Chile, Perú, Colombia o Argentina, donde también se ha consolidado como una solución práctica y adaptable a sus legislaciones vigentes.
La combinación de gratuidad, cumplimiento normativo y funcionalidad avanzada ha posicionado a TPV 123 como una opción diferenciada en el mercado. Por eso, cada vez más negocios optan por este software para profesionalizar su gestión diaria sin aumentar sus costes fijos.
Contacto
Emisor: Tpv Verifactu
Contacto: Grupo SolverMedia
Número de contacto: 913101880