Transcendent; Un nuevo socio protector de DIRSE

Transcendent se incorpora a DIRSE como socio protector para impulsar una gestión empresarial más sostenible y de impacto.

Madrid, 19 de noviembre de 2025- Transcendent, consultora estratégica especializada en sostenibilidad e impacto, se ha incorporado a DIRSE, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (ASG), como socio protector. Esta alianza refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la profesionalización del sector y el impulso de modelos empresariales más responsables y competitivos en un momento clave de transformación empresarial.

DIRSE reúne a más de 1000 profesionales que lideran la estrategia de sostenibilidad en compañías y organizaciones de todos los sectores. La incorporación de Transcendent como socio protector consolida un vínculo natural entre dos entidades que comparten una misma visión: promover la profesionalización de la función ASG, fomentar el intercambio

“Desde DIRSE, celebramos la incorporación de Transcendent como socio protector. Su trayectoria y compromiso fortalecen nuestra labor de impulsar el liderazgo de los profesionales ASG, fomentar el intercambio de conocimiento y promover las mejores prácticas en sostenibilidad” ha señalado Carlos Arango, director general de DIRSE.

Por su parte, desde Transcendent destacan que esta colaboración es un paso más en su propósito de acompañar a las organizaciones en la integración de la sostenibilidad y el impacto en su estrategia y en la toma de decisiones.

“Nos unimos a DIRSE con el convencimiento de que el liderazgo en sostenibilidad no solo se construye desde la gestión, sino desde el conocimiento compartido y la colaboración entre quienes impulsan el cambio. Formar parte de esta red nos permitirá seguir contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema empresarial español, con rigor técnico, visión de futuro y una clara orientación a resultados”, ha afirmado Ángel Pérez Agenjo, socio fundador y director de Transcendent.

La incorporación de Transcendent a DIRSE refleja el papel creciente de la consultoría estratégica en la consolidación de modelos de negocio más sostenibles, resilientes y orientados al impacto positivo. Ambas entidades colaborarán en el impulso de conocimiento y herramientas que ayuden a los profesionales ASG a integrar la sostenibilidad y el impacto de forma transversal en la gestión empresarial.

