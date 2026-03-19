El turismo regenerativo emerge como el nuevo paradigma del sector turístico - Open-Ideas

(Información remitida por la empresa firmante)

Once expertos analizan en el Informe Turismo 2026 de Open-Ideas cómo el turismo puede generar un impacto positivo real en los territorios, las comunidades locales y el medio ambiente.

Madrid, 19 de marzo de 2026.- La consultora Open-Ideas ha presentado una nueva edición de su informe anual sobre tendencias del sector turístico, que en 2026 centra su análisis en el turismo regenerativo como marco conceptual para afrontar los retos actuales del turismo. El informe reúne la visión de once expertos procedentes del ámbito empresarial, institucional y académico, que reflexionan sobre cómo el turismo puede evolucionar desde un modelo basado en minimizar impactos hacia otro orientado a generar valor positivo en los destinos.

El turismo continúa siendo uno de los motores económicos más relevantes de España, con cifras récord de visitantes y un peso cercano al 12% PIB. Sin embargo, este crecimiento también ha intensificado el debate sobre su impacto en los territorios, el equilibrio con la vida de los residentes y la preservación del patrimonio natural y cultural.

Según explica Leonard Pera, CEO de Open-Ideas y coordinador del informe, “el turismo regenerativo propone un cambio de enfoque: pasar de la lógica del crecimiento a la lógica de la contribución. No se trata solo de atraer visitantes, sino de que su presencia contribuya a mejorar los territorios y la calidad de vida de las comunidades locales”.

De la sostenibilidad a la regeneración

El informe plantea que el sector turístico está entrando en una nueva etapa. Tras años en los que la sostenibilidad ha sido el principal marco de referencia, el reto ahora consiste en avanzar hacia modelos que no solo reduzcan impactos negativos, sino que generen beneficios sociales, económicos y ambientales tangibles.

Este enfoque implica reforzar la economía local, preservar la biodiversidad, proteger el patrimonio cultural y situar a las personas —residentes, profesionales y visitantes— en el centro del desarrollo turístico.

Además, el informe destaca la evolución del perfil del viajero hacia un modelo más consciente y comprometido con los destinos que visita. Este nuevo viajero busca experiencias auténticas y valora cada vez más aquellas propuestas que contribuyen al bienestar del territorio.

Tecnología y gobernanza para un turismo más inteligente

Entre las claves para impulsar este nuevo modelo, el informe subraya el papel de la digitalización y la tecnología en la gestión turística. La utilización de datos, sensores y sistemas de inteligencia turística permite anticipar flujos de visitantes, mejorar la planificación y facilitar una convivencia más equilibrada entre turistas y residentes.

El modelo de destino turístico inteligente aparece así como una herramienta fundamental para gestionar mejor la actividad turística, redistribuir la demanda hacia nuevos territorios y mejorar la calidad de los servicios.

El turismo como motor de desarrollo territorial

El informe también recoge diversos ejemplos que ilustran cómo el turismo puede contribuir a revitalizar territorios rurales o destinos con riesgo de despoblación. En estos casos, el turismo puede actuar como palanca de actividad económica, generación de empleo local y recuperación del patrimonio cultural y natural.

Desde proyectos de recuperación de senderos tradicionales hasta iniciativas de participación comunitaria o desarrollo de productos turísticos ligados a la identidad local, el turismo regenerativo se plantea como una estrategia que conecta actividad económica, conservación del territorio y cohesión social.

Como concluye Leonard Pera, “el futuro del turismo no se medirá únicamente en cifras de visitantes, sino en su capacidad para dejar una huella positiva en los destinos y en quienes los habitan”.

Se puede acceder al informe completo en: www.open-ideas.es/informe-turismo-regenerativo-2026/

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