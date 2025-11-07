El turismo saudí cautiva al público y refuerza las alianzas globales en la WTM 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La Autoridad de Turismo de Arabia Saudí firmó nueve memorandos de entendimiento y facilitó otros veintisiete entre socios saudíes y el sector turístico mundial. Además, mantuvo más de 500 reuniones estratégicas con representantes del sector en la WTM 2025. Arabia Saudí también ha presentado su extraordinario calendario de eventos y entretenimiento, su ‘Unreal Calendar’, así como sus destinos emblemáticos, reforzando su posición como el destino turístico de más rápido crecimiento a nivel mundial

Madrid, 07 de noviembre de 2025.-

La Autoridad de Turismo de Arabia Saudí (STA) y sus socios han concluido con éxito su participación en el World Travel Market (WTM) 2025, cautivando al sector turístico global con el ‘Unreal Calendar’, el extraordinario calendario de eventos y entretenimiento de talla mundial de Arabia Saudí, y sus destinos más emblemáticos: desde las maravillas ancestrales de Al-Ula y las aguas vírgenes del mar Rojo saudí, hasta la energía cultural de Yeda y el espíritu dinámico de Riad. La presencia de Arabia Saudí en la WTM puso de manifiesto su compromiso con la creación de alianzas globales significativas, la apertura de nuevas oportunidades de inversión y ofrecer experiencias turísticas de primer nivel, impulsando así la nueva etapa de crecimiento del sector. A lo largo de los tres días de feria, 71 socios saudíes conectaron con la industria internacional de turismo en el pabellón inmersivo ‘Saudi Land’, donde presentaron una amplia selección de productos reservables, nuevos paquetes de viaje y experiencias distintivas, como las inauguraciones de lujo en la isla de Shura y la presentación de Six Flags Qiddiya City.



Uno de los momentos más destacados del WTM 2025 fue la celebración de la primera edición de los DMO Awards en Saudi Land, diseñados para reconocer a las organizaciones de gestión de destinos por su excelencia y autenticidad durante el evento. Diriyah recibió el premio de 'Mejor autenticidad' por su destacada integración de elementos saudíes. Qiddiya fue galardonada con el premio a la 'Mejor excelencia operativa' en reconocimiento a su excepcional prestación de servicios, su sólido conocimiento del producto y uso eficaz de las herramientas digitales. Por último, Al Madinah obtuvo el premio 'Mejor de la feria' por ofrecer el rendimiento global más excepcional, combinando autenticidad, excelencia operativa e impacto comercial tangible.



Abdullah Alhagbani, director de Asociaciones y Asuntos Regulatorios de la STA, declaró: "Llegamos al WTM 2025 con el impulso de haber recibido casi 116 millones de visitantes el año pasado y hasta 60 millones en la primera mitad de este año, consolidando a Arabia Saudí como el destino turístico de más rápido crecimiento del mundo. Los logros que celebramos aquí son de los socios y del sector, el núcleo del éxito de Arabia Saudí".



"La energía en ‘Saudi Land’ con los 71 socios ha sido extraordinaria. La firma de nueve nuevos acuerdos es una prueba de la magnitud de las oportunidades y la colaboración que se ofrecen. Con el ‘Unreal Calendar’, los emblemáticos destinos y una audaz inversión en turismo, estamos creando nuevas oportunidades para los socios y brindando experiencias únicas a los viajeros. Los DMO Awards han puesto de manifiesto el extraordinario talento y la innovación que impulsan el turismo saudí. Al reconocer los logros excepcionales y los enfoques pioneros en todo el ecosistema, los premios han homenajeado a quienes están dando forma al futuro del turismo en Arabia Saudí".



"Tras el éxito del WTM, estamos ansiosos por recibir al sector turístico global en TOURISE, una nueva plataforma internacional que tendrá lugar en Riad la próxima semana. Su objetivo es abordar desafíos clave, impulsar la inversión y trazar una hoja de ruta sostenible e inclusiva para el futuro del turismo. De cara al futuro, invitamos al sector turístico mundial a unirse a este viaje y aprovechar las enormes oportunidades que ofrece Arabia Saudí".



La STA firmó nueve memorandos de entendimiento

La STA aprovechó el creciente interés del sector turístico mundial y firmó nueve nuevos memorandos de entendimiento y acuerdos estratégicos con líderes del sector y marcas internacionales, además de celebrar más de 500 reuniones con actores clave de la industria. Por otro lado, también se facilitaron otros veintisiete memorandos de entendimiento y acuerdos entre socios saudíes y organizaciones internacionales con el fin de acelerar el crecimiento, impulsar la concienciación mundial y mejorar la conectividad global.



‘Saudi Land’ recibió más de 14. 700 visitantes

Los visitantes pudieron disfrutar de la diversidad y el atractivo que ofrece Arabia Saudí durante todo el año, con especial atención a su ‘Unreal Calendar’, su calendario de eventos y entretenimiento de talla mundial, incluyendo la Fórmula 1, el MDLBEAST Soundstorm, las Supercopas de Italia y España, y el WWE Royal Rumble. En ‘Saudi Land’ los visitantes pudieron disfrutar de exposiciones inmersivas que ofrecían avances detallados de los paquetes de viaje personalizados de Arabia Saudí. El pabellón también contó con una campaña inspirada en Cristiano Ronaldo, que destacaba el papel del deporte en el turismo y el compromiso internacional.



La cultura saudí cobró vida en el Cultural Heritage Corner, donde se exhibieron artesanías tradicionales y se realizaron actuaciones en directo. Los visitantes disfrutaron de una fusión única de tradición y modernidad, incluyendo una dinámica actuación del DJ Leen de MDLBEAST, acompañada de cocina auténtica y bebidas refrescantes. Saudi Land también actuó como Partner Connection Zone, fomentando la interacción directa, la creación de oportunidades de negocio y permitiendo a los socios explorar nuevos paquetes de viaje reservables e itinerarios personalizados.



La WTM 2025 consolidó la posición de Arabia Saudí como un referente en el turismo internacional, actuando como trampolín para nuevas alianzas, asociaciones estratégicas y la evolución continua de su panorama turístico. También contribuyó a sentar las bases para TOURISE, una nueva plataforma global y pionera que se celebrará en Riad del 11 al 13 de noviembre y que reunirá a más de 1.000 líderes y visionarios mundiales de los ámbitos gubernamental, empresarial, inversor, turístico y tecnológico. En conjunto, estos líderes abordarán desafíos clave, desbloquearán oportunidades de inversión, pondrán en marcha iniciativas de gran impacto y establecerán acuerdos transformadores con el fin de construir un sector turístico sostenible, equitativo y orientado al futuro.



Hacer clic aquí para descargar las imágenes.



