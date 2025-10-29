Único Life Clinics, la apuesta del Grupo Life por la estética avanzada

(Información remitida por la empresa firmante)

El Grupo Life consolida su posición como referente en medicina y estética avanzada con Único Life Clinics, su marca especializada en medicina estética, medicina regenerativa y estética avanzada. Con clínicas en Madrid y nuevas aperturas en Aluche y Tres Cantos, el grupo refuerza su liderazgo con un modelo que combina ciencia, tecnología y sensibilidad humana

Madrid, 29 de octubre.- Creada por médicos expertos, Único Life Clinics encarna la esencia del Grupo Life: bienestar integral y personalización. Sus clínicas ofrecen alta especialización y protocolos para realzar la belleza con armonía. "Único Life es la faceta más técnica del Grupo Life: el punto de encuentro entre ciencia y estética para resultados naturales y seguros", explica Carlos Conde Gil, portavoz del Grupo Life.



En Madrid, Único Life Clinics dispone de una amplia cartera de tratamientos que abarca desde la medicina estética facial y corporal hasta la medicina regenerativa y la estética avanzada, siempre con diagnóstico previo y planes a medida. En medicina estética destacan la armonización facial, ácido hialurónico, neuromoduladores, rinomodelación sin cirugía, mesoterapia y bioestimulación con exosomas.



En el ámbito de la estética avanzada, Único Life trabaja con técnicas que combinan bioestimulación, tecnología médica y tratamientos regenerativos orientados a la mejora de la calidad de la piel, la firmeza y el rejuvenecimiento global, siempre bajo criterios de seguridad, naturalidad y excelencia médica.



Además de la precisión clínica, los espacios están diseñados para generar confianza: clínicas modernas, elegantes y acogedoras, donde la innovación convive con un trato cercano. Con la expansión en Madrid y las próximas aperturas, Único Life Clinics acerca la excelencia a más personas, manteniendo valores como calidad, ética y cercanía. "Queremos que cada paciente encuentre un lugar donde cuidarse de forma integral y consciente", añade Carlos Conde Gil.



Único Life Clinics forma parte del Grupo Life, junto a Alma Life (clínica insignia, longevidad y bienestar integral) y Depilife (depilación médica avanzada y estética corporal). Juntas, suman más de 90 centros en España, guiadas por los mismos pilares: ciencia, tecnología, calidad humana y resultados medibles. En el Grupo Life Cada paciente recibe una atención individual y protocolos diseñados para potenciar su belleza natural.



Grupo Life es una compañía médica y estética fundada por profesionales de la salud con el propósito de transformar la estética, la salud y el bienestar desde un enfoque integral y humano. Su modelo combina ciencia, tecnología y empatía, con tratamientos personalizados. Actualmente, el grupo está formado por Alma Life, Único Life Clinics y Depilife, con más de 90 centros en España y un plan de expansión nacional e internacional.







