UTAMED y Unicaja consolidan Ágora, un espacio de pensamiento y diálogo con los referentes del momento

Paco Ávila e Isidro Rubiales en Ágora UTAMED - UTAMED

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración entre ambas instituciones refuerza este espacio único de reflexión en formato íntimo, que reúne a referentes del ámbito empresarial, político, cultural y social para fomentar el pensamiento crítico, la mayéutica y el networking de alto valor

Madrid, 10 de abril de 2026.- La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) y Unicaja han formalizado un acuerdo de colaboración estratégica para potenciar el programa Ágora UTAMED, un espacio abierto, plural y de alto nivel concebido para el diálogo profundo y la reflexión sobre los grandes temas que marcan la agenda económica, social y cultural.



Esta alianza refuerza una iniciativa impulsada por UTAMED que ya se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia, donde empresarios, políticos, pensadores e influyentes participan en conversaciones en un entorno íntimo y reducido, diseñado para favorecer el intercambio de ideas, la participación activa y el aprendizaje compartido.



El proyecto Ágora, que se desarrolla en la sede de UTAMED en calle Bolsa, en el centro de Málaga, acoge encuentros en formatos cuidadosamente diseñados —con aforo limitado— que permiten a los asistentes interactuar directamente con los ponentes, plantear preguntas y compartir puntos de vista en un clima de respeto, cercanía y diálogo constructivo.



Un espacio para recuperar la conversación profunda

Con esta colaboración, UTAMED y Unicaja se marcan un objetivo ambicioso: optimizar la mayéutica —el arte de hacer pensar a través del diálogo— mediante experiencias que trascienden el formato tradicional de conferencias.



Ágora UTAMED apuesta por un modelo donde la conversación es protagonista, fomentando no solo la generación de conocimiento, sino también la creación de oportunidades profesionales y personales a través de un networking cualificado.



Referentes que inspiran en una agenda de alto impacto

Desde su puesta en marcha, el programa Ágora UTAMED ha contado con la participación de figuras de primer nivel como el filósofo Fernando Savater, el psicólogo y divulgador Arun Mansukhani, la ilustradora Pedrita Parker, el pensador y exsecretario de Estado José María Lassalle o el periodista José Antonio Zarzalejos, cuyas intervenciones han contribuido a consolidar Ágora como un espacio de pensamiento crítico y diversidad de perspectivas.



El acuerdo con Unicaja permitirá ampliar y fortalecer la programación, que continuará reuniendo voces influyentes y perfiles diversos. Así, el periodista Pedro Piqueras será el encargado de inaugurar el primer encuentro patrocinado por la entidad financiera, dando paso a una agenda que contará también con la participación de referentes como Toni Nadal, la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, el creador de contenido deportivo Hugo Riera (Hache Sports), el publicista Enrique Martínez Leyva, la abogada Paula Fraga, el cardiólogo Aurelio Rojas o la periodista y ganadora del Premio Pulitzer Mar Cabra.



Una alianza para generar valor social y económico

El respaldo de Unicaja se enmarca en su compromiso con el impulso del conocimiento, el desarrollo del tejido empresarial y la creación de valor social, en línea con su estrategia de sostenibilidad y apoyo a iniciativas que fomentan el talento y la innovación.



El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, destaca que "con el patrocinio del Proyecto Ágora se quiere contribuir a crear espacios de encuentro que impulsen ideas, generen oportunidades y favorezcan el desarrollo económico y social".



Por su parte, UTAMED refuerza con esta colaboración su vocación de universidad abierta, conectada con la realidad y comprometida con la generación de espacios donde confluyen educación, empresa y sociedad.



En palabras de su presidente, Paco Ávila, "este proyecto representa una nueva forma de entender la universidad: no solo como un lugar de formación, sino como un catalizador de conversaciones relevantes que ayudan a interpretar el presente y construir el futuro".



Sobre UTAMED

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo es la primera institución andaluza de educación superior nativa digital. Tras su creación en 2023, inició su actividad en 2025, con el propósito de ofrecer una formación innovadora, flexible y conectada con los retos reales de la sociedad y del entorno profesional. Su modelo educativo integra la tecnología, la excelencia académica y una clara vocación internacional, situando al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y apostando por una universidad abierta, accesible y orientada al futuro. Actualmente, cuenta con dos sedes físicas en la ciudad de Málaga, ubicadas en el complejo Málaga TechPark y en calle Bolsa, en pleno centro de la capital. Ambos centros responden a un modelo universitario que combina la dimensión digital con una integración real en el ecosistema urbano, social y tecnológico, facilitando la conexión entre universidad, innovación y sociedad.



Sobre Unicaja

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35. Es entidad de referencia en seis comunidades autónomas, sus regiones de origen (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), y tiene presencia relevante en todo el territorio nacional. Se caracteriza por su modelo de banca universal y de negocio sostenible, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad.

Contacto

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