VERTX Invest; el grupo que revoluciona la inversión inmobiliaria en activos complejos.

(Información remitida por la empresa firmante)
MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo y lleno de oportunidades poco visibles, VERTX se consolida como un grupo que integra diversas empresas y fondos de inversión para identificar y gestionar activos con alto potencial de rentabilidad. Bajo el liderazgo de Lior Levy, el grupo combina experiencia local, tecnología propia y operaciones integradas, ofreciendo a los inversores acceso directo a oportunidades que el mercado general suele ignorar. “Invertimos en lo que otros evitan, siempre con transparencia y disciplina”, asegura Lior.
Empresas estratégicas del grupo
VERTX reúne varias compañías clave para cubrir todo el ciclo de inversión: REJ (נדל"ן בג'ינס), plataforma central de análisis y gestión desde Tel Aviv; Cherry Host, especializada en gestión de alquileres y operaciones de hospitality; Prospania, enfocada en adquisiciones de propiedades lujosas y activos menos atractivos; y Greenberry Investment, dedicada a la estructuración de fondos colectivos y vehículos de inversión. Esta integración permite controlar cada etapa del proceso, desde la adquisición hasta la explotación de los inmuebles.
Fondos de inversión: ALPHA‑25 y oportunidades únicas
El grupo ha lanzado varios fondos destinados a activos distressed, incluyendo propiedades ocupadas, pisos de bancos o inmuebles con problemas legales o de gestión. Gracias al éxito del nuevo fondo ALPHA‑25, VERTX planea renovar la operación y ampliar la captación de inversores, con un ticket de entrada relativamente accesible. “ALPHA‑25 nos permite canalizar capital hacia oportunidades con descuentos del 40 al 60 % sobre el valor de mercado, en plazos de 2 a 36 meses, algo casi imposible de manera individual”, explica Haim Levy, Co-Founder. Cada fondo combina co-inversión, rehabilitación de activos y gestión integral para maximizar rentabilidad y minimizar riesgos.
Expertise y ventaja tecnológica
VERTX combina experiencia comprobada y tecnología avanzada para identificar y aprovechar oportunidades antes de que lleguen al mercado. Con más de 1.800 propiedades adquiridas y transacciones multimillonarias completadas, el grupo demuestra su capacidad de gestión. Su inteligencia artificial y aplicación propia permiten adelantarse al mercado, asegurando descuentos significativos y optimizando retornos. “Nuestra tecnología nos permite transformar oportunidades complejas en inversiones rentables”, señala Clara Soudet, Directora de operaciones. Además, el modelo vertical y el acceso directo a más de 40.000 estudiantes en Madrid aseguran ocupación y demanda estable, protegiendo la inversión y garantizando rendimiento.
Mirando hacia el futuro
Gracias al éxito de ALPHA‑25 y al soporte de sus empresas, VERTX se prepara para expandir sus inversiones a nuevos mercados y tipologías de activos, creando fondos y estrategias que permitan a los inversores acceder a oportunidades más diversificadas y con alto potencial de rendimiento. Con estas iniciativas, VERTX se posiciona como un actor dinámico y en constante evolución dentro del sector inmobiliario de activos complejos.
Contacto
Emisor: Daniela Pérez Tejada
Contacto: Daniela Pérez Tejada
Número de contacto: 624246184