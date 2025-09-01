WAH Show vuelve con su quinta temporada

(Información remitida por la empresa firmante)

La experiencia musical y gastronómica más impactante de Europa regresa a Madrid el próximo 4 de septiembre

Madrid, 1 de septiembre de 2025.-

Tras conquistar a más de medio millón de personas y consolidarse como uno de los espectáculos más innovadores del panorama internacional, WAH Show Madrid anuncia su esperado regreso este septiembre con el estreno de su quinta temporada.



Ubicado en el Espacio WAH, en IFEMA Madrid, un recinto de más de 5.000 m diseñado exclusivamente para ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes, WAH Show vuelve con novedades musicales, nuevos sabores gastronómicos y la misma esencia arrolladora que lo ha convertido en mucho más que un espectáculo: una celebración de la vida, de la emoción y del poder de la música para unirnos y hacernos vibrar.



Para quienes aún no lo conocen… ¿Qué es WAH Show?

WAH Show es una experiencia inmersiva sin comparación que fusiona música en directo, gastronomía internacional y puesta en escena de alto impacto. Un concepto 360º que desafía etiquetas y redefine el entretenimiento en Europa.



Desde el momento en que se abren las puertas, el espectador entra en un universo donde todo puede pasar. La experiencia arranca en un espectacular Food Hall con propuestas culinarias del mundo acompañadas de actuaciones en vivo. A continuación, el público accede al corazón de WAH Show: un impresionante teatro donde más de 40 artistas dan vida a una historia épica a través de grandes temas musicales, visuales sorprendentes y una dirección artística inolvidable. Y, como cierre, una tercera parte donde la energía se desata con música, DJs y una atmósfera envolvente para terminar la experiencia por todo lo alto.



Todo esto en un mismo espacio. En una sola entrada. Y con la garantía de que nunca vivirás dos funciones iguales.



Temporada 5: lo que viene (sin hacer spoiler)

Aunque la fórmula WAH Show ya es un éxito arrollador, esta quinta temporada llega con nuevos elementos que renovarán la experiencia sin perder su esencia. Habrá cambios sustanciales en el setlist, con la incorporación de nuevos temas y propuestas creativas que renovarán parte del espectáculo, manteniendo intacta la esencia que ha conquistado a miles de espectadores. Además, el Food Hall también sorprenderá con nuevas opciones gastronómicas inspiradas en sabores del mundo.



Todo diseñado para seguir sorprendiendo a quienes ya han vivido WAH Show… y conquistar a quienes lo descubren por primera vez.



Un fenómeno que no deja de crecer

WAH Show ha emocionado a miles de personas desde su estreno. Tanto es así que en 2025 ha sido reconocido por segundo año consecutivo con el premio Travellers’ Choice de Tripadvisor, situándose entre el 10 % de las mejores experiencias del mundo. Un reconocimiento basado en las opiniones reales de quienes lo han vivido… y han querido compartirlo.



Una producción 100 % Made in Spain, creada desde cero en este país y que ya se ha convertido en un hito del entretenimiento a nivel europeo. Con más de 20 millones de euros de inversión y un rider técnico valorado en más de 5 millones, WAH Show demuestra que la creatividad nacional puede jugar en la liga de los grandes.



Mucho más que un plan perfecto

Más que un espectáculo, WAH es el plan ideal para cumpleaños, escapadas, reuniones con amigos, experiencias en pareja, despedidas o actividades familiares. También es el espacio perfecto para eventos de empresa, celebraciones privadas, grupos e incentivos, gracias a su infraestructura técnica de vanguardia y a un equipo especializado en diseñar experiencias personalizadas.



Con más de 5.000 m de instalaciones, una pantalla LED de 240 m, sonido envolvente 360° y un equipo técnico de alto nivel, el Espacio WAH se adapta a cualquier tipo de evento corporativo: desde convenciones, presentaciones de producto y cenas de gala, hasta fiestas de empresa o formatos exclusivos a medida. Grandes marcas de sectores como automoción, banca, tecnología, belleza o alimentación ya lo han elegido para dejar huella en sus públicos.



Horarios, entradas y cómo vivirlo todo

WAH Show estará disponible de jueves a domingo con funciones en distintos horarios:



• Jueves a sábado: comienzo a las 19:30



• Sábados y domingos (matinal): comienzo a las 13:30



Entradas desde 49€ y opciones VIP desde 91€, además de packs especiales para grupos y celebraciones, con la posibilidad de diseñar experiencias a medida.



Disponibles en www.wahshow.com.



WAH Show es emoción, es impacto, es conexión. Un lugar donde celebrar, reencontrarse, dejarse sorprender y vivir algo que va más allá del espectáculo. Una experiencia inolvidable que permanece contigo mucho después de haber terminado.



"Este septiembre, vuelve a vivir lo que ya se ha convertido en un fenómeno europeo. Vuelve a WAH Show Madrid".



Emisor: WAH Show Madrid

Contacto

Nombre contacto: María Fernanda Flores Huerta

Descripción contacto: PR Manager en WAH Show Madrid

Teléfono de contacto: 653626467



