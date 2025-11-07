Watch Out, Bitcoin! se consolida como un referente entre los eventos Bitcoin-only del mundo hispanohablante - Watch Out, Freedom!

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 500 asistentes, decenas de expertos y una agenda de debates con un enfoque único en pensamiento crítico y soberanía: así fue la cuarta edición de Watch Out, Bitcoin!, en Madrid. Ya está disponible la venta anticipada de entradas para 2026.

Madrid, 07 de noviembre de 2025.-

La cuarta edición de Watch Out! Bitcoin (WOB), celebrada del 3 al 5 de octubre en la Fundación Pablo VI de Madrid, reafirmó su lugar como una de las conferencias Bitcoin-only más relevantes del mundo hispano.

Con más de 40 ponentes que son referentes de España, Argentina, Venezuela, El Salvador, México, Uruguay, Reino Unido y más países del mundo, WOB propone un encuentro internacional e inclusivo que se aleja del modelo tradicional de conferencias. Toda la información actualizada de consulta está disponible en la web oficial del evento.

Los fundadores del evento, la Asociación

Watch Out Freedom y Decentralized, agradecieron a todos los colaboradores, ponentes, voluntarios, asistentes y sponsors que hicieron WOB25 posible, y señalaron que el evento apuesta por crear un espacio único para el diálogo entre los sectores académico, legal, tecnológico, financiero y comunitario, con un enfoque que trasciende lo técnico para profundizar en el pensamiento crítico y la acción colectiva.

"Queremos que la gente salga de aquí no con certezas prefabricadas, sino con mejores preguntas, más herramientas y más conexiones para crear iniciativas reales", explica el equipo organizador.

WOB: Bitcoin, poder y descentralización

En un contexto donde las instituciones tradicionales y los Estados han comenzado a absorber parte del relato y de la infraestructura de Bitcoin, WOB propuso detenerse y preguntarse: ¿dónde está hoy el poder?

En el panel, figuras como Álvaro D. María, Carlos Castro, Lunaticoin o Muloko discutieron cómo el ecosistema ha mutado con la entrada de actores institucionales. Sin embargo, como señalaron Felipe Huicochea (CriptomonedasTV), Manu Ferrari (Money On Chain) o José Luis Landabaso (BitcoinLAB), el consenso de los nodos sigue siendo la base del poder, la soberanía técnica y política de Bitcoin.

Y aunque haya actores con grandes cantidades de BTC, es el consenso, generado desde abajo, el que define las reglas del juego.

Ética e inversión en Bitcoin

El panel sobre Ética, Economía e Inversión fue otro de los más potentes. Luis Miguel Ortiz (Inversión Racional), aportó su perspectiva desde la educación financiera, junto con Daniel Baeza, experto en mercados emergentes, Alberto Mera (Un Podcast sobre Bitcoin) y Juan Rodríguez, divulgador y analista. El debate giró en torno a si se puede invertir en Bitcoin sin compartir sus valores fundacionales, y cómo abordar esta dicotomía sin caer en posiciones excluyentes o dogmáticas.

El enfoque de Lunaticoin ayudó a entender cómo Bitcoin puede acoger distintas estrategias sin perder su esencia.

En el ámbito de la educación y el pensamiento Bitcoin, Javier G. Recuenco propuso una visión estratégica del protocolo, invitando a repensar su papel como herramienta de transformación social y tecnológica. Estas ideas se conectaron con los debates sobre nuevas tecnologías y descentralización, donde distintos ponentes analizaron los impactos de la IA y la automatización en la soberanía digital.

Fiscalidad, privacidad, tecnología y acción comunitaria

Las mesas de debate abordaron también los crecientes riesgos en materia de privacidad. Casos como el de Samourai Wallet o Tornado Cash —citados por Ben Kauffman y Arkad— mostraron que los desarrolladores de herramientas de privacidad enfrentan hoy amenazas legales y persecuciones que pueden limitar seriamente el avance tecnológico en esta área.

La solución, según aportaron ponentes como Sergi Delgado o QnA, debe venir de la colaboración entre desarrolladores y usuarios, y de la proliferación de forks y soluciones alternativas que mantengan viva la bandera de la privacidad en Bitcoin.

La perspectiva jurídica en el debate de soberanía digital y privacidad la aportó José Antonio Bravo Mateu, quien subrayó la necesidad de un marco fiscal claro y coherente que no penalice la innovación ni la soberanía individual, recordando que la regulación debe acompañar —y no frenar— el desarrollo de los nuevos modelos monetarios que propone Bitcoin.

La Inteligencia Artificial, uno de los temas más candentes, fue abordada por perfiles como Gonzalo Álvarez Marañón, quien advirtió que los verdaderos peligros no están en drones letales ni en teorías distópicas, sino en el debilitamiento de la democracia por la imposibilidad de distinguir lo verdadero de lo falso.

Desde lo comunitario, voces como las de Ernesto Elías Aharonian, Javier Bastardo, Alfre Mancera y Ariel Aguilar recordaron que el trabajo local y los encuentros presenciales siguen siendo claves para mantener viva la llama del conocimiento y la soberanía.

Un espacio para crear, aprender y debatir

Además de los paneles de debate, el evento ofreció una nutrida selección de talleres prácticos sobre minería, inversión, privacidad y herramientas como Nostr o Silent Payments, side events y espacios de networking, lo que convirtió a WOB en una plataforma de aprendizaje, conexión e impulso de iniciativas reales.

Este año, el evento fue partner del IFEB (Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin) en la organización del primer concurso de ensayos académicos en español. El primer premio fue para la economista venezolana Bárbara Armas Rato, por un ensayo sobre Bitcoin y la banca estadounidense.

Watch Out, Freedom!, la asociación organizadora junto a Decentralized, es una comunidad multidisciplinar que impulsa proyectos de investigación, divulgación y desarrollo desde hace más de una década. A través de iniciativas como Watch Out Bitcoin, publicaciones, formaciones y soluciones tecnológicas abiertas, como Helpbuttons, trabaja por una ciudadanía más informada, crítica y soberana.

Esta visión permea todo el evento y garantiza que el pensamiento y la acción no se limiten a tres días en octubre, sino que continúen todo el año en distintos formatos, lenguajes y territorios.

WOB: una comunidad que no para de crecer

Watch Out, Bitcoin! es un evento sin ánimo de lucro, independiente de intereses corporativos, que busca elevar el nivel del debate sobre Bitcoin en español. La respuesta ha sido contundente: la comunidad se ha multiplicado y la demanda de espacios como este, donde prima el pensamiento crítico, es cada vez más alta.

Ya está confirmada la quinta edición, que se celebrará del 2 al 4 de octubre de 2026 en Madrid, y las entradas anticipadas ya están a la venta. La organización prevé ampliar aún más la participación y ofrecer una agenda con más talleres, más proyectos y nuevas caras de todos los sectores. La conversación no ha hecho más que empezar. Entradas y más información en wobitcoin.org.

¿Por qué este evento marca la diferencia?

-Enfoque 100% Bitcoin y Bitcoin-first.

-Sin patrocinadores corporativos que condicionen el discurso.

-Multidisciplinaridad real: academia, tecnología, derecho, economía, cultura.

-Generador de iniciativas y conexiones internacionales de habla hispana.

-Compromiso con el pensamiento crítico y la acción colectiva.

-Impulsado por la asociación Watch Out, Freedom!, con proyectos educativos, culturales y tecnológicos activos durante todo el año.

Emisor: Watch Out, Freedom!

Correo de contacto directo: andre@wofreedom.org

Número de teléfono: +34680936011