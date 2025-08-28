Workcenter y Glovo se alían para llevar la papelería y la impresión allí donde se necesite

(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 28 de agosto de 2025.- Workcenter, compañía líder en servicios de impresión digital, papelería y regalos ha cerrado un acuerdo estratégico con la tecnológica Glovo para facilitar el acceso inmediato a sus productos y servicios a través de la plataforma multicategoría. Esta colaboración permitirá a los usuarios de la app elegir entre más de 2.000 referencias de papelería, regalos, accesorios de informática y telefonía, etc., así como servicios de impresión, con la comodidad y rapidez que ofrece Glovo.
"En Workcenter apostamos por la innovación en la experiencia de cliente. Queremos estar donde nuestros clientes nos necesiten, con la inmediatez y calidad de servicio que esperan. Esta alianza con Glovo representa un paso firme para acercar nuestros productos y servicios al usuario final, permitiéndonos ampliar nuestro alcance y ofrecer entregas rápidas y cómodas, con un horario de servicio muy amplio" nos comenta Carlos de lucas, Director General de Workcenter.
El acuerdo ya está activo en 15 tiendas Workcenter de Madrid y Barcelona y se irá ampliando progresivamente. Los usuarios podrán realizar sus pedidos desde la app de Glovo y recibirlos en una media de 30 minutos en sus domicilios o lugares de trabajo, incluso fuera del horario habitual de otras papelerías o imprentas.
Clara Moreno, Directora de Qcommerce en Glovo, añade: “Estamos muy contentos que Workcenter nos haya elegido para el delivery de sus productos y servicios. Gracias a este acuerdo, seguimos ampliando nuestra oferta para que los usuarios encuentren en la app de Glovo todo lo que necesiten en su día a día”.
¡Descubrir ya la experiencia Workcenter en Glovo!
Entrar en www.glovo.es
