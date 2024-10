XCharge Europe, ATG y Etecnic analizan en Madrid los retos de la movilidad eléctrica

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre de 2024.- Cerca de 100 profesionales de la industria del transporte pesado y ligero y del sector de la movilidad eléctrica se dieron cita el pasado jueves en Madrid para analizar el presente y el futuro de la descarbonización en el transporte de mercancías.



Organizado por la Asociación de Transportes de Getafe (ATG, integrada por más de 5.000 empresas) y Etecnic, partner de XCharge Europe, y coordinado por XCharge Europe, proveedor pionero de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías para vehículos eléctricos, el evento tuvo lugar en las instalaciones de ATG y contó con la presencia de diversas asociaciones, del sectori, reconocidos fabricantes y concesionarios de camiones y furgonetas eléctricos (Cocentro concesionario IVECO, Concesur Madrid concesionario Mercedes-Benz, Ford, FUSO, JAC Motors Iberia y Volvo Trucks) e Iberdrola BP Pulse.



"La I Jornada ATG de Electrificación del Transporte ha demostrado cómo la electromovilidad ya es una realidad rentable y sostenible para el sector del transporte pesado y ligero. Los fabricantes de e-trucks y las empresas de transporte que están electrificando su flota han podido descubrir cómo ahorrar en sus operaciones combinando soluciones de carga ultrarrápida y de almacenamiento de energía", destaca Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe.



Área de exposición

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la exposición de los últimos modelos eléctricos de camiones, furgonetas y furgonetas botellero de 44 a 2 toneladas) de los fabricantes asistentes y la zona de carga, donde XCharge Europe y Etecnic realizaron pruebas reales de carga ultrarrápida con el innovador cargador Net Zero Series de XCharge, que gracias a sus baterías integradas permite optimizar el uso de la energía y reducir los costes operativos. Los asistentes pudieron conocer modelos como las furgonetas de la gama eléctrica de Ford Pro, la Ford E- Transit, Ford Tourneo Custom Híbrida Enchufable, y Ford E-Transit Custom; el iJAC 7.5, la gama eléctrica IVECO eDaily, la gama Mercedes eActros, así como sus series eSprinter, eCitan y eVito, y los Volvo FH eléctricos y Volvo FL eléctricos.



Diseñado para estaciones con baja potencia de red -como lugares aislados, zonas en construcción y aparcamientos-, Net Zero Series almacena energía en sus baterías para suministrar un máximo de 210 kW de potencia con una baja entrada de red e incorpora un sistema de gestión inteligente que convierte la carga en un proceso rápido y cómodo. En las instalaciones de ATG, donde la potencia disponible es de 60 kW, Net Zero Series ha sido capaz de suministrar una potencia máxima de 210 kW.



"A medida que los fabricantes de e-trucks siguen mejorando la autonomía de sus vehículos, debemos dar respuesta a tres retos principales para reforzar su apuesta por la movilidad eléctrica: la implantación masiva de estaciones capaces de gestionar la carga continua de alta potencia de 400 kW o más, mayor despliegue de infraestructura de carga ultrarrápida y una distribución estratégica de hubs eléctricos para camiones", continúa el responsable de XCharge.



Compromiso con el futuro

La industria del camión eléctrico evoluciona con rapidez, duplicando las matriculaciones cada año en la UE hasta la cifra actual de 15.000 e-trucks (600 en España). A finales de 2023, los fabricantes lanzaron al mercado europeo 41 nuevos modelos eléctricos de más de 3,5 toneladas, que pretenden cumplir con la normativa actualizada de CO₂ de la UE, que exige a los e-trucks una reducción de emisiones del 90% para 2040.



Pero, aunque los cargadores ya están preparados para ofrecer la potencia necesaria, hay que acelerar su despliegue y mejorar la propia carga, incluyendo la disponibilidad de energía y el soporte para diferentes voltajes de carga de baterías y amperajes de cable.



Esta fue una de las principales conclusiones del debate generado en torno a las dos mesas redondas que tuvieron lugar durante la jornada, una liderada por las asociaciones del sector de movilidad eléctrica y otra por los fabricantes de e-trucks.



Jorge Ríos, CEO y fundador de Etecnic, indica que "el éxito de la movilidad eléctrica depende en gran medida de los esfuerzos de transición del transporte de mercancías, un sector esencial para el que debemos adaptar las tecnologías a sus demandas específicas, manteniendo siempre el foco en la competitividad y las mejoras operativas".



"En XCharge tenemos un claro compromiso con el impulso de la movilidad eléctrica europea, siendo España uno de los mercados esenciales donde trabajamos con partners, fabricantes, operadores y administraciones para diseñar soluciones flexibles que responden a cada necesidad -camiones, furgonetas, autobuses o turismos- convirtiendo la complejidad de carga en una experiencia sencilla, económica y personalizada", concluye Javier Lázaro.



Acerca de XCharge Europe

XCharge Europe es un proveedor pionero de soluciones de carga de alta potencia y soluciones integradas en baterías. Desde 2017, la compañía ha apoyado firmemente a los líderes del sector con soluciones de carga de última generación y servicios posventa fiables. Con sede en Hamburgo (Alemania) y un laboratorio en colaboración con SGS en Madrid (España), XCharge Europe se dedica a mantener estrictos estándares de calidad y a reforzar su presencia para impulsar la innovación de las operaciones de carga.



Acerca de Etecnic

Desde 2015, Etecnic se ha dedicado a democratizar el acceso a la recarga eléctrica, promoviendo el respeto por el medio ambiente y desarrollando proyectos sostenibles. Lo hacen a través de dos marcas que trabajan de la mano, por un lado, Etecnic360, especializada en ofrecer un servicio integral que abarca consultoría, ingeniería, instalación, operación, facturación y mantenimiento de redes de recarga. Actualmente, gestiona más de 1.700 puntos de recarga públicos y privados en todo el Estado español.

Y por el otro, EVcharge, la plataforma de software con más de 10.000 puntos de recarga y 900.000 usuarios en todo el mundo. Destaca por ofrecer una suite con todas las funciones necesarias para la gestión eficiente y energética de redes de recarga, tanto grandes como pequeñas. Además, cuentan con el formato App EVcharge utilizada a diario por miles de usuarios para encontrar cargadores y realizar la carga de sus vehículos eléctricos.







