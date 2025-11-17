Zentrik recibe el Premio Agencia Revelación en los Marketplaces Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.-

La agencia triunfa en los galardones, logrando otras cuatro distinciones por su trabajo con marcas

La agencia Zentrik ha sido reconocida como Agencia Revelación 2025 en la cuarta edición de los Marketplaces Awards Spain, celebrada en el Nomad Museo Inmersivo de Madrid. Una distinción que consolida a la empresa como líder en gestión estratégica de marketplaces y crecimiento de marcas dentro del entorno digital.



En 2024, Zentrik obtuvo el segundo puesto en esta misma categoría, un resultado que ya anticipaba la evolución y madurez de la agencia en su sector. "Este premio refleja el crecimiento, la innovación y la profesionalización impulsados en el ecosistema marketplace. Ser elegidos Agencia Revelación es el resultado del esfuerzo de todo el equipo y de la confianza de los clientes", afirma José Mateos, CEO de Zentrik.



Cuatro premios junto a marcas

Organizados por el medio especializado MarketplacesHoy.com, los Marketplaces Awards reconocen cada año el talento de las agencias, marcas y profesionales que impulsan la venta online a través de plataformas como Amazon, Miravia o TikTok Shop.



En esta edición, Zentrik, perteneciente a Dobuss Group, ha conseguido un resultado histórico al obtener también galardones junto a sus clientes en cuatro categorías.



En concreto, Café sin Intermediarios ha sido reconocida como Mejor Marca de Alimentación y Bebidas, segmento en el que competía contra marcas como Delta y Hellmann’s.



Barakaldo Vet+Shop ha conseguido el segundo premio en los apartados de Mejor Vendedor, superando a PC Componentes y Telefónica, y Mejor Marca de Mascotas. En esta última categoría, otro de los clientes de Zentrik, Guarnicionería Los Nietos, ha obtenido el bronce. Asimismo, Kasian & Ditchil ha quedado finalista a Mejor Marca de Deporte y Fitness.



Un año de crecimiento y consolidación

El Premio Agencia Revelación llega tras un año de consolidación y expansión, en el que Zentrik ha fortalecido su red de alianzas estratégicas y obtenido nuevas certificaciones, como partner oficial de Miravia, además de participar activamente en eventos del sector como Seller Emotion.



De este modo, la empresa andaluza se ha posicionado como una de las agencias pioneras en la gestión integral de marketplaces, combinando tecnología, estrategia y datos para optimizar la presencia de las marcas y escalar su rentabilidad. Como destaca José Mateos: "nuestro objetivo es ayudar a las marcas a crecer dentro de los marketplaces de forma sostenible y rentable".



Sobre Zentrik

Zentrik es una agencia especializada en la gestión estratégica de marketplaces y partner oficial de las principales plataformas internacionales. Desde Córdoba, acompaña a empresas de distintos sectores en su expansión digital y en la optimización de sus estrategias de venta, posicionamiento y rentabilidad.







