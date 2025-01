Zunder impulsa la electrificación en Europa con su plataforma de gestión y monitorización de cargadores

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de Zunder para la gestión y monitorización de cargadores, comercializada en modalidad SaaS, ofrece soluciones 360 a propietarios e instaladores de puntos de carga

Palencia, 17 de enero de 2025.- Desde sus inicios, Zunder ha integrado la tecnología como un pilar estratégico para liderar el mercado de la movilidad eléctrica en el sur de Europa. Además del reconocimiento como Mejor Operador de Carga Ultrarrápida en España y el elegido por los usuarios de vehículo eléctrico, su expansión internacional y su continua ampliación de una red de infraestructuras de carga que permite desplazarse en vehículo eléctrico sin problemas, Zunder ha desarrollado internamente su propia plataforma comercializada en modalidad SaaS (Software as a Service). La plataforma de gestión y monitorización de cientos de puntos de carga propios, así como cientos de miles de cargadores de terceros, posiciona a Zunder como líder en soluciones 360 para empresas, optimizando cada aspecto, no solo de la experiencia de los usuarios, sino de la realidad de la operativa y del mantenimiento postventa de los cargadores de sus clientes.



Este software, en constante evolución, ha sido adoptado ya por varias empresas de diversos sectores: desde cadenas hoteleras e instaladores independientes hasta entidades públicas como municipios y diputaciones.



Además de facilitar la administración técnica de los puntos de carga, la plataforma contribuye de manera significativa a una transición hacia la electrificación más ágil y eficiente.



Fruto de este desarrollo, la plataforma de gestión y monitorización desarrollada por Zunder no solo gestiona la red de cargadores y estaciones de la compañía y de terceros, sino que actúa como un aliado estratégico para la electrificación de ciudades, municipios, empresas y grandes corporaciones. A través de su tecnología, Zunder habilita soluciones a medida que abarcan desde el ámbito privado hasta la infraestructura pública, fomentando una movilidad más sostenible y accesible.



Una solución tecnológica integral

La plataforma de Zunder integra las funcionalidades más avanzadas del mercado, permitiendo el cumplimiento de la normativa europea (AFIR):



• Gestión centralizada remota y monitorización en tiempo real: Permite a los propietarios y gestores visualizar el estado de los cargadores y conectores en todo momento.



• Gestión de datos y análisis: Ofrece informes detallados sobre consumos, ocupación, facturación y comportamiento de los usuarios.



• Optimización de tarifas y promociones: Facilita la creación de tarifas personalizadas, códigos promocionales y estrategias adaptadas a cada cliente.



• Atención al usuario y soporte técnico multilingüe 24/7: Niveles 1, 2 y 3 de servicio (atención al usuario y monitorización, así como mantenimiento in situ) en español, inglés y francés, garantizando una asistencia continua a usuarios y operadores.



• Roaming: Gracias a la conexión con plataformas como Gireve o Hubject, y a acuerdos bilaterales por OCPI con operadores que permiten acceder a miles de cargadores en Europa, los usuarios pueden cargar en una amplia red de puntos con una única aplicación.



Además, Zunder ofrece la opción de adaptar tanto la aplicación de usuario como la plataforma de gestión a una solución de marca blanca. Esta opción permite a las empresas personalizar la interfaz y la experiencia de uso con su propia identidad de marca, garantizando la integración con sus servicios y plataformas existentes. Para Alberto Herrero, B2B director de Zunder "Internalizar el desarrollo de software para la gestión operativa, tanto de la red de Zunder como de la de los clientes, ha sido desde el principio el eje sobre el cual ha pivotado el modelo de negocio de Zunder. Esto ha permitido convertirnos en una de las pocas compañías en Europa que aúna la condición de operador de carga (CPO) y de proveedor de soluciones tecnológicas (eMSP) al mismo tiempo, lo que permite a Zunder ofrecer un servicio que conoce, en primera persona, el día a día al que se tienen que enfrentar los clientes".



Con estas soluciones tecnológicas y servicios avanzados, Zunder se consolida como un referente en la gestión de la movilidad eléctrica, marcando el camino hacia un futuro eficiente y respetuoso con el medioambiente. Toda la información en https://www.zunder.com/plataforma/#plataforma-saas







