La 136ª Feria de Cantón destaca la innovación de productos para apoyar una economía más verde

GUANGZHOU, China, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La 136ª Feria de Cantón, que en su segunda fase ha reunido a 10.040 empresas participantes in situ, ha mostrado en línea más de 300.000 productos ecológicos y con bajas emisiones de carbono.

La Feria de Cantón, que promueve y apoya el crecimiento ecológico y sostenible, presenta productos para el hogar que no solo están equipados con tecnología avanzada, sino que también están diseñados con materiales ecológicos. Desde cerámicas y utensilios de cocina de uso diario hasta muebles para el hogar, estas ofertas personifican el máximo exponente del lujo sostenible y presentan soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente para el hogar moderno.

Los productos de acero inoxidable ecológicos promueven una vida ecológica

Entre los expositores más destacados se encuentra Guangdong Master Group Co., Ltd., que ha desarrollado los primeros utensilios de cocina de acero inoxidable ecológicos del mundo con derechos de propiedad intelectual independientes. El producto es el primero de su tipo en obtener el certificado Green Product Mark de TÜV Rheinland. "Necesitamos centrarnos en el desarrollo de productos ecológicos para un futuro sostenible", afirmó Ou Shuhui, director de marketing de Master Group. En la Feria de Cantón, la empresa ha presentado sus dos productos patentados, que utilizan materiales libres de tóxicos y garantizan la durabilidad y la seguridad de uso.

Otro de los productos de acero inoxidable que se exhibirán será Shanghai Solid Stainless Steel Products Co., Ltd., cuyos productos han ganado el premio Red Dot y el premio iF Design Award durante años. Con su última línea de productos sin plástico, que incluye tazas y jarras de acero inoxidable, la empresa demostró su compromiso con la producción de termos que "enfrían la tierra". "Cuando desarrollamos y diseñamos los productos, siempre nos centramos en reducir el uso de plástico y minimizar la huella de carbono de nuestros productos", explicó el director de la empresa, Gui Junyu.

Los diseños innovadores fomentan un hogar más ecológico

Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd., incorpora su concepto de crecimiento ecológico en el diseño de sus grifos de cocina. Ha presentado un grifo de microburbujas diseñado para minimizar los residuos de pesticidas y promover la sostenibilidad ecológica. El último producto galardonado de la empresa, un grifo impulsado por IA, ha llamado la atención en la Feria de Cantón por su capacidad para cambiar de funciones mediante reconocimiento de voz y tecnología de detección automática.

Dalian Talent Group, un importante fabricante y proveedor de velas de marca, fragancias para el hogar y artículos de tocador, exhibe en la feria su serie de cera de karité, que cuenta con la primera tecnología de carbono "negativo" del mundo. Con instalaciones de producción en China, la ASEAN y la Unión Europea, la empresa también presenta sus fragancias con licencia en colaboración con varias marcas de moda globales.

