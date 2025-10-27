La 138.ª Feria de Cantón muestra la resiliencia de la industria artesanal de cerámica y cristalería de China

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la Fase 2 de la 138.ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón), las secciones de Arte en Vidrio y Cerámica Artística llaman la atención, no solo por su delicada belleza, sino también por su resiliencia. A pesar de estar arraigadas en materiales tradicionalmente frágiles, los expositores muestran cómo las industrias de cerámica y cristalería de China están evolucionando mediante prácticas sostenibles, fabricación inteligente y un renovado enfoque en la artesanía cultural.

Un representante de un importante fabricante de cristalería, fundado en 2002, explicó cómo la resiliencia de la industria reside en el continuo avance tecnológico. Como uno de los mayores productores de cristalería soplada a mano de China y participante habitual de la Feria de Cantón, la empresa ha participado en la exposición durante 40 sesiones, utilizando constantemente la plataforma para ampliar sus alianzas globales. En los últimos años, al integrar la inteligencia artificial y las tecnologías de gemelos digitales en sus operaciones de fábrica inteligente, la empresa ha mejorado la eficiencia de la producción y ha reducido el impacto ambiental. Sus últimas creaciones artesanales, que abarcan desde jarrones con puntos de color hasta jarras de zumo personalizadas, ilustran cómo la artesanía tradicional puede coexistir con la sostenibilidad moderna, reforzando el atractivo perdurable de los materiales delicados.

En la sección de Cerámica Artística, otro expositor veterano impulsa la fabricación inteligente para asegurar el futuro de su producción. La empresa ha adoptado tecnologías como la impresión 3D y robots de esmaltado digital, a la vez que perfecciona las técnicas de esmaltado a temperatura media que reducen el consumo energético y aumentan la reciclabilidad de los materiales. Estas innovaciones subrayan un equilibrio inteligente entre el progreso tecnológico y la responsabilidad ambiental.

Según el director de diseño de la empresa, la Feria de Cantón sirve de puente entre la tradición y la tecnología, animando a los fabricantes a explorar soluciones digitales, preservando al mismo tiempo la esencia de la artesanía. Este enfoque refleja la orientación general del sector: una que valora la innovación y mantiene una conexión con el patrimonio.

A través de la Feria de Cantón, los fabricantes chinos de cerámica y cristalería siguen demostrando que la resiliencia no se trata solo de durabilidad, sino también de adaptabilidad. Al combinar tradición con tecnología, arte con responsabilidad ambiental, los expositores están redefiniendo lo que significa prosperar en un mercado global en constante evolución. Su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el patrimonio cultural garantiza que incluso los materiales más delicados conserven la solidez de la industria moderna.

