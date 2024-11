(Información remitida por la empresa firmante)

- Ampliando la cadena industrial e integrando "Cultural y Turismo +", se abre oficialmente la preinscripción al Salón Náutico Internacional de China (Shanghái)

SHANGHÁI, 19 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Según la noticia publicada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en septiembre de este año, China ha mantenido el primer volumen de finalización de construcción naval, nuevos pedidos y pedidos manuales del mundo durante 14 años consecutivos, con una participación de mercado de más del 50%, y se está convirtiendo en el "astillero naval" del mundo. La floreciente industria de construcción naval de China está indicando una recuperación económica sostenida.

El sistema de construcción naval de China continúa mejorándose. ¡El 28º Salón Náutico Internacional de China (Shanghái) (CIBS2025) organizado por Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. también comienza de nuevo! Como parte importante de Tourism Plus Shanghai, uno de los "tres principales eventos icónicos del turismo de Shanghái" durante el período del "14º Plan Quinquenal", CIBS2025 se llevará a cabo del 30 de marzo al 2 de abril de 2025 en el Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, que comparte más de 70.000 metros cuadrados de espacio de exhibición, más de 40.000 visitantes, 850 expositores de calidad y más de 150 eventos emocionantes, con la exposición simultánea: The Lifestyle Show 2025 Shanghai. ¡Ya está abierta oficialmente la preinscripción de visitantes!

A través del diseño innovador de productos y la exhibición de aplicaciones de "la relación entre el agua, la costa y el barco", CIBS2025 presenta exhibiciones que integran múltiples formatos como "frente al mar + turismo cultural", "marítimo + turismo cultural" y "yate + turismo cultural".

Hay un área de exhibición de botes y servicios relacionados que incluye botes a motor, veleros, etc., un área de exhibición de equipos y accesorios para botes que incluye equipos eléctricos para botes, equipos electrónicos para botes y un área de exhibición de deportes acuáticos que incluye kayak, botes inflables y otros equipos para deportes acuáticos.

Los compradores extranjeros de CIBS2024 y varios pedidos importantes in situ impresionaron a los expositores y vendedores. En comparación con el año pasado, se espera que aumente el número de grupos de exhibición nacionales e internacionales en CIBS2025, incluidos Italia, Corea del Sur, la región de Taiwán, Estados Unidos, Alemania, Australia, Nueva Zelanda y otros pabellones interesados en participar. "CIBS Matchmaking Meeting" continúa conectando con precisión recursos globales para expositores, aprovechando oportunidades de desarrollo y logrando un salto en canales desde el mercado continental a los mercados extranjeros.

Además, el "FORO INTERNACIONAL DE CHINA SOBRE EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE BARCOS", el "SEMINARIO SOBRE TECNOLOGÍA VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE BARCOS" y otras actividades especiales del foro, reunieron a expertos en el campo de las empresas y representantes de universidades. Durante la exposición también se llevarán a cabo los ASIA MARINE&BOATING AWARDS 2025, ¡y reunirán a 100 invitados de peso pesado!

Regístrese ahora y únase a nosotros en CIBS 24: https://reg.boatshowchina.com/en/user/re...

