Accelalpha celebra la sexta certificación Great Place to Work® y cinco premios adicionales

BELLEVUE, Wash., 17 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Accelalpha, una firma consultora de primer nivel reconocida por resolver desafíos empresariales críticos e impulsar un mejor rendimiento empresarial a través de conocimientos y tecnología, se enorgullece de anunciar que ha sido nuevamente galardonada con la prestigiosa certificación Great Place to Work en Estados Unidos por sexto año consecutivo. Este año también marca un hito significativo ya que Accelalpha ha obtenido este prestigioso reconocimiento tanto en Reino Unido como, por primera vez, en la India. Además de las certificaciones Great Place to Work, Accelalpha ha obtenido las certificaciones Best Medium Workplaces™, Best Workplaces in Consulting & Professional Services™ de Fortune y Best Workplaces in Consulting & Professional Services™ de Great Place to Work en el Reino Unido.

Este anuncio coincide con el 15º aniversario de Accelalpha, lo que subraya el éxito y el crecimiento sostenidos de la empresa a lo largo de los años. Su compromiso inquebrantable con la creación de una cultura laboral excepcional, fomentando la confianza, el respeto y la camaradería entre los empleados, respalda este reconocimiento. El premio se basa en un análisis riguroso y en comentarios confidenciales de los empleados sobre sus experiencias en el trabajo, que abarcan elementos como la fiabilidad del liderazgo, la equidad y la camaradería en equipo.

"Recibir la certificación Great Place to Work en varios países junto con el reconocimiento de Fortune es un hito importante para Accelalpha. Refleja nuestro compromiso inquebrantable con la creación de un entorno en el que los empleados se sientan valorados, respetados y empoderados", afirmó Rebecca Erickson, directora global de Recursos Humanos. "Creemos que una cultura laboral sólida es esencial para ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes, y este reconocimiento refuerza nuestra dedicación a nuestra gente".

Accelalpha es una empresa consultora dinámica que destaca por abordar desafíos empresariales complejos mediante una combinación de conocimientos de la industria, experiencia en dominios especializados y dominio de aplicaciones en la nube. Ayudan a las empresas a construir cadenas de suministro resilientes, optimizar las operaciones de ventas y comercio, modernizar los procesos de adquisición y aprovechar la tecnología en la nube para lograr sus objetivos. Como socio de confianza de Oracle, Accelalpha colabora con clientes de diversas industrias y ofrece soluciones personalizadas que generan resultados tangibles de manera eficiente.

Great Place to Work es líder mundial en la evaluación de la cultura laboral, ayudando a las organizaciones a crear lugares de trabajo de alto rendimiento y alta confianza que generen mejores resultados comerciales. Sus evaluaciones integrales brindan información sobre las experiencias de los empleados, centrándose en aspectos como la confianza en el liderazgo, la equidad y la dinámica del equipo. A través de sus programas de certificación y listas Best Workplaces™, reconocen a las organizaciones que cultivan entornos de trabajo excepcionales.

