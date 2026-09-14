ACTO incluida en la lista Top 50™ Pharmaceutical Technology Providers para 2026 de Everest Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Este reconocimiento subraya el liderazgo de ACTO en excelencia en el sector gracias a la IA y a la IA de agentes, diseñada específicamente para las ciencias de la vida.

TORONTO y NUEVA YORK, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, que combina la inteligencia humana con la IA empática en las ciencias de la vida, anunció hoy su inclusión en la lista Top 50™ Pharmaceutical Technology Providers para 2026 de Everest Group, una clasificación mundial de los principales proveedores de tecnología que prestan servicios a la cadena de valor farmacéutica.

El estudio Top 50™ de Everest Group ofrece una visión objetiva del panorama tecnológico farmacéutico, destacando tendencias clave como la IA con agentes, las capacidades nativas de la nube y las alianzas estratégicas. La inclusión de ACTO se produce en un momento en que las compañías farmacéuticas aceleran la inversión en tecnologías que mejoran la ejecución comercial y médica. Everest Group señala la creciente demanda de habilitación omnicanal, unificación de datos de clientes y personalización con soporte de IA en la interacción con profesionales sanitarios y otras partes interesadas.

"A medida que las empresas farmacéuticas transitan de la digitalización de flujos de trabajo independientes a una ejecución conectada y habilitada por IA, priorizan las plataformas tecnológicas que pueden integrar datos y sistemas fragmentados, manteniendo al mismo tiempo la gobernanza, la trazabilidad y el cumplimiento normativo exigidos en entornos regulados", afirmó Durga Ambati, vicepresidenta de Everest Group. "ACTO se ha consolidado como líder en el sector de las ciencias de la vida gracias a sus constantes inversiones en IA, que abarcan asistencia al conocimiento, entrenamiento simulado y automatización de flujos de trabajo. La integración con plataformas como Veeva y Salesforce refuerza aún más su posición dentro del ecosistema tecnológico comercial. Estas capacidades han contribuido a que ACTO sea reconocida por Everest Group como uno de los 50 principales proveedores de tecnología farmacéutica de 2026".

El informe también destaca la rápida transición hacia la IA con capacidad de gestión, a medida que la tecnología farmacéutica va más allá de los sistemas auxiliares y se adentra en agentes orientados a objetivos que pueden orquestar flujos de trabajo complejos en diversos sistemas bajo estrictos controles. La interacción comercial y médica se encuentran entre las primeras áreas de implementación.

Esta transición se alinea directamente con la estrategia de ACTO. Centrada exclusivamente en las ciencias de la vida, ACTO combina su plataforma de excelencia en campo, nativa de IA, con superagentes basados en roles, diseñados específicamente para potenciar a los profesionales de atención al cliente y ayudarles a operar con mayor eficiencia, confianza e impacto.

"Estamos sumamente agradecidos a Everest Group por reconocer a ACTO entre los principales proveedores de tecnología farmacéutica del mundo", declaró Parth Khanna, cofundador y consejero delegado de ACTO. "Desde el primer día, nos hemos centrado exclusivamente en las Ciencias de la Vida, lo que nos ha permitido comprender a fondo las personas, los flujos de trabajo, los sistemas y las realidades regulatorias que hacen que esta industria sea única. Hemos integrado esa experiencia en nuestra plataforma nativa de IA y en nuestra IA basada en roles, diseñada para potenciar a las personas y acelerar la ejecución. Este reconocimiento valida nuestra estrategia y refuerza nuestro compromiso con la innovación continua, a medida que contribuimos a definir el futuro de la excelencia en el sector de las Ciencias de la Vida.

La investigación Everest Group Top 50™ evalúa a los proveedores en función de una puntuación compuesta ponderada que abarca cuatro parámetros:

Adopción y escala en el mercado (45%): Incluye los ingresos del negocio farmacéutico, la base de clientes y la cobertura de la cadena de valor.

Incluye los ingresos del negocio farmacéutico, la base de clientes y la cobertura de la cadena de valor. Innovación, inversión y socios (30%): Se centra en la integración de IA, las capacidades en la nube y las alianzas estratégicas.

Se centra en la integración de IA, las capacidades en la nube y las alianzas estratégicas. Generación de valor y resultados (15%): Evalúa el impacto y el valor creado para los clientes farmacéuticos.

Evalúa el impacto y el valor creado para los clientes farmacéuticos. Clientes y cobertura geográfica (10%): Evalúa la presencia y la combinación de clientes a nivel global.

Para leer el informe completo de Everest Group, visite: Top 50™ Pharmaceutical Technology Providers 2026.

Para ver cómo ACTO mejora la preparación en campo, la eficiencia operativa y la interacción con el cliente, contacte con nosotros o visite nuestro stand (n° 508) esta semana en Fierce Pharma Week en Philadelphia.

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Acerca de Everest Group

Everest Group es una firma de investigación líder a nivel mundial que ayuda a los líderes empresariales a tomar decisiones con confianza. Las evaluaciones PEAK Matrix de Everest Group proporcionan el análisis y la información que las empresas necesitan para tomar decisiones de selección cruciales sobre proveedores de servicios globales, ubicaciones, productos y soluciones dentro de diversos segmentos de mercado. Asimismo, los proveedores de estos servicios, productos y soluciones recurren a PEAK Matrix para evaluar y comparar sus ofertas con las de la competencia en la industria o el mercado. Encuentre más detalles y contenido en profundidad en www.everestgrp.com.

Acerca de ACTO

Con la confianza de 14 de las 50 principales compañías farmacéuticas, biotecnológicas de alto crecimiento y organizaciones líderes en tecnología médica, ACTO está redefiniendo cómo las terapias llegan a los pacientes después de la aprobación regulatoria. Unimos la inteligencia humana con la IA empática a través de nuestra plataforma de excelencia en campo impulsada por IA y los Superagentes de IA para acelerar los lanzamientos de productos, fortalecer la ejecución en campo y profundizar la interacción con el cliente. Al elevar la formación y el coaching, y al convertir hasta el 30 % del trabajo integrado en roles de cara al cliente, ACTO libera a los equipos para que se enfoquen en lo que más importa: la conexión humana, el criterio y la ejecución estratégica. Diseñado para cumplir con los más altos estándares regulatorios de la industria, ACTO está validado por la FDA 21 CFR Parte 11 y certificado SOC 2 Tipo II. Obtenga más información en www.acto.com.

Contacto para medios: Sherri Walkenhorst, sherriw@connectmarketing.com, (801) 373-7888

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