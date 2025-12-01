Adiós al roaming: Holafly presenta el primer plan de datos global

Holafly launches the World’s First Global Data Plan - HOLAFLY/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Este hito redefine el modelo de comunicaciones en los viajes al extranjero

DUBLIN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Holafly, la scale-up multinacional que ha revolucionado el mercado de las eSIM para viajeros, anuncia el lanzamiento de Holafly Plans, el primer plan de datos global que elimina definitivamente las tarifas de roaming tradicionales y marca el inicio de una nueva era en el acceso a internet.

Con más de 12 millones de eSIM activadas en más de 200 destinos, Holafly da un paso más allá al ofrecer el primer plan de datos global; una única eSIM permanente en el dispositivo, desde la que el usuario podrá gestionar su plan de datos de forma flexible y sin fronteras. Así, se supera el modelo clásico de tener que comprar múltiples SIM locales o asumir contratos de roaming costosos y poco transparentes.

"Con Holafly Plans no estamos presentando un producto más, estamos creando una nueva categoría. Por primera vez, un viajero puede tener un único plan instalado siempre en su móvil, con la libertad de disminuir o ampliar su plan de datos cuando lo necesite. Es una solución más justa, sencilla y bajo control total del usuario", señala Pedro Maiquez, cofundador de Holafly.

Desde su fundación en 2017 por Pedro Maiquez y YingYan Hu, Holafly ha generado más de 500 millones de dólares en ingresos desde el inicio de la pandemia y ha consolidado su liderazgo en Europa y Latinoamérica. Actualmente, impulsa su expansión estratégica hacia Estados Unidos y Canadá, entre otros mercados clave donde el turismo internacional y los nómadas digitales demandan soluciones más ágiles y asequibles.

Solución a décadas de retos en el roaming

La compañía responde así a una problemática que ha acompañado a generaciones de viajeros: el roaming internacional. Costes elevados, contratos confusos y velocidades limitadas han sido la norma durante décadas. Con Holafly Plans, la historia cambia: planes adaptados a distintos perfiles de viajero, con un pago mensual único y datos ilimitados, en cualquier país del mundo.

El lanzamiento también fortalece la división corporativa Holafly for Business, orientada a empresas que necesitan dotar de acceso digital a sus empleados globales sin incurrir en costes extra. Un servicio ya adoptado por compañías líderes en sectores tan diversos como la sanidad, la movilidad, la moda o la ingeniería.

Esta nueva propuesta se dirige especialmente a una generación de viajeros que ya no entiende de límites: nómadas digitales, emprendedores globales y profesionales en movilidad que demandan fluidez, independencia y control en sus desplazamientos.

Acerca de Holafly

Holafly es el líder mundial en eSIM para viajeros, con cobertura en más de 200 destinos. Con una excelente calificación de 4,5/5 en Trustpilot y más de 10 millones de usuarios satisfechos, se ha convertido en la opción preferida de eSIM para los viajeros internacionales. Su oferta de datos ilimitados garantiza tranquilidad en cualquier parte del mundo.

https://esim.holafly.com/plans/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832341...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2736002...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adios-al-roaming-holafly-presenta-el-primer-plan-de-datos-global-302626543.html