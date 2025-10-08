Aeson Power presenta soluciones UPS de iones de sodio y bipolares en Data Centre World Asia 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Aeson Power, proveedor australiano líder de soluciones energéticas integradas, presentó sus últimas tecnologías de baterías de iones de sodio y bipolares en Data Centre World Asia 2025, celebrado en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Singapur. La compañía presentó una completa cartera de soluciones de energía de respaldo diseñadas para mejorar la eficiencia, la seguridad y la estabilidad de las aplicaciones de centros de datos y telecomunicaciones.

Para abordar las crecientes demandas de los centros de datos de Internet (IDC) a gran escala, las estaciones base de telecomunicaciones al aire libre en entornos hostiles y las regiones con redes eléctricas inestables, Aeson Power presentó tres soluciones basadas en la tecnología de baterías de iones de sodio:

Respaldo IDC de alta capacidad: una solución de batería de iones de sodio de alta capacidad 6C que utiliza paquetes modulares de 48 V y 80 Ah para reemplazar sistemas de plomo-ácido de 12 V y 200 Ah. Reduce la capacidad de la batería en un 70%, reduce el volumen y el peso en más del 50% y disminuye el consumo de energía de refrigeración en más del 50%.

Resiliencia en telecomunicaciones para exteriores: un módulo estándar de iones de sodio de 48 V y 50 Ah diseñado para condiciones de red inestables y climas extremos, con funcionamiento desde -40 °C hasta altas temperaturas. Comparado con los iones de litio, ofrece una mayor vida útil, mayor seguridad y costes a largo plazo más predecibles.

Reemplazo general de SAI: una batería de iones de sodio de 12 V y 100 Ah para regiones con redes eléctricas inestables en el Sudeste Asiático, el Sur de Asia y África. Ofrece un peso un 50% menor que las baterías de plomo-ácido, una autonomía de duración media un 25% mayor, una vida útil de ciclo profundo cinco veces superior y compatibilidad total con la carga de flotación.

Además, Aeson Power destacó su tecnología de baterías bipolares para baterías de respaldo IDC a gran escala. La nueva serie TUS emplea placas bipolares avanzadas y tecnología de conexión por apilamiento 3D, lo que reduce la resistencia interna en un 70% y aumenta la tensión de descarga en aproximadamente 0,9 V por unidad de 12 V. Esto ofrece una densidad de potencia de 5 minutos un 35% mayor y una reducción de tamaño y peso de más del 15%, lo que la convierte en una alternativa sólida a las baterías de plomo-ácido HR tradicionales, a la vez que reduce los costes del sistema.

Tras tres décadas de sólida fabricación de baterías de plomo-ácido en China, Aeson Power continúa ofreciendo baterías de plomo-ácido fiables y rentables. Gracias a sus avanzados procesos CCCP y COS, su serie HR es ideal para baterías de respaldo IDC de corta duración, mientras que la serie FAB satisface las necesidades de reserva de larga duración.

Como proveedor global de confianza de soluciones de almacenamiento de energía y baterías, Aeson Power mantiene su compromiso de ofrecer energía segura, limpia y asequible, llevando la innovación en baterías de iones de sodio y sistemas avanzados de energía de respaldo a industrias y regiones de todo el mundo. La compañía se posiciona como líder en soluciones de baterías de iones de sodio para SAI y aplicaciones de telecomunicaciones, estableciendo nuevos estándares de rendimiento y fiabilidad.

