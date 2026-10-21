AGFUND obtiene un galardón internacional por su excelencia en banca inclusiva e impacto social

(Información remitida por la empresa firmante)

El príncipe Abdulaziz bin Talal reconoce a los fundadores de los bancos de microfinanzas de AGFUND por haber sentado las bases de su impacto en el desarrollo

BANGKOK, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) ganó el premio a la 'Excelencia en Banca Inclusiva e Impacto Social' en los Premios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2026, organizados por el World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) en colaboración con el European Savings and Retail Banking Group (ESBG).

El consejero delegado de AGFUND, Hammam bin Nasser bin Juraid, recibió el galardón en Bangkok (Tailandia), en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial.

Su Alteza Real el príncipe Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz, presidente de AGFUND, señaló que este reconocimiento pone de relieve la trayectoria de AGFUND en el uso de servicios financieros para empoderar a comunidades desatendidas, fortalecer sus medios de vida y promover su independencia económica.

Asimismo, atribuyó el mérito a los fundadores de los bancos de microfinanzas de AGFUND —en particular al difunto príncipe Talal bin Abdulaziz— por haber establecido instituciones centradas en el empoderamiento de las personas.

Añadió que el premio refleja más de dos décadas de compromiso, la dedicación de los bancos de inclusión financiera y sus socios, así como la de los clientes que transformaron la financiación en negocios e ingresos familiares. Además, hizo hincapié en la importancia de ampliar las oportunidades y de medir el éxito a través de mejoras duraderas en la vida de las personas.

El príncipe Abdulaziz destacó que este reconocimiento refleja el valor de las instituciones que llegan a poblaciones excluidas, fomentando un mayor acceso y oportunidades económicas para las familias.

La red bancaria de inclusión financiera de AGFUND ha atendido a más de 1,3 millones de clientes y ha desembolsado más de 1.370 millones de dólares estadounidenses en financiación desde sus inicios. Las mujeres representan el 59 % de las personas beneficiarias de préstamos, lo que demuestra su contribución al empoderamiento económico.

El galardón, otorgado por WSBI, fundado en 1924, junto con ESBG, reconoce un enfoque que vincula los servicios financieros, el impacto social y el desarrollo sostenible.

Tras la creación de su primer banco en Jordania en 2004, AGFUND se expandió a nueve países: Jordania, Yemen, Baréin, Siria, Líbano, Palestina, Sudán, Mauritania y Sierra Leona, centrándose en comunidades que no reciben una atención adecuada por parte de las instituciones financieras convencionales.

La red ha concedido más de 1,5 millones de préstamos, ha abierto más de 927.000 cuentas de ahorro, ha establecido 112 sucursales y emplea a más de 1.500 personas. Sus servicios financian a micro y pequeñas empresas, así como actividades generadoras de ingresos, mejorando los medios de vida y la independencia económica.

AGFUND tiene previsto fortalecer las alianzas para el desarrollo, impulsar soluciones digitales y productos financieros innovadores, e integrar la financiación con la formación, el desarrollo de capacidades, el acceso a los mercados y la protección frente a riesgos.

Asimismo, explora una expansión geográfica —particularmente en África— mediante alianzas institucionales que adaptan enfoques exitosos a las necesidades locales y extienden la inclusión financiera sostenible a más comunidades.

Sitio web - https://agfund.org/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/agfund-obtiene-un-galardon-internacional-por-su-excelencia-en-banca-inclusiva-e-impacto-social-302914963.html