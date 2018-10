COMUNICADO: AI Fabric de Huawei lleva a Ethernet a un nuevo nivel de velocidad ultra alta y de rendimiento sin pérdidas

Publicado 15/10/2018 13:58:39 CET

SHANGHÁI, 15 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Recientemente, Huawei presentó su solución de Ethernet de velocidad ultra alta, AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet, que transforma el trabajo en red del centro de datos gracias a una pérdida nula de paquetes, baja latencia y elevado rendimiento. Esta solución facilita que los clientes construyan una red de acceso remoto directo a memoria (RDMA, por sus siglas en inglés) compatible con el Ethernet tradicional, gracias a lo que las redes de centros de datos se adentran en una era de velocidad ultra alta y sin pérdidas.

Esta solución emplea inteligencia artificial (IA), computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) y escenarios de almacenamiento distribuido. Además, reduce el tiempo de comunicación entre nodos HPC hasta en un 40%, al tiempo que disminuye el coste total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) en un 53%, aproximadamente, con respecto a las redes dedicadas.

La inteligencia artificial (IA) es ya una importante herramienta para muchas empresas, cuyo uso aumenta rápidamente. Tal y como se refleja en el informe GIV 2025: Unfolding the Industry Blueprint of an Intelligent World([1]) (Visión global del sector en 2025: presentación del patrón de un mundo inteligente en el sector), publicado por Huawei, el 86% de las empresas usarán IA en 2025. Como parte de esta tendencia, el valor y la inteligencia de las empresas se alimentarán de 180.000 millones TB de nuevos datos al año. Para lograr un uso más eficiente de estos datos, las arquitecturas TIC están mejorando los medios de almacenamiento de datos, pasando de los tradicionales discos duros (HDD, en su acrónimo inglés) a las unidades de estado sólido (SSD, en inglés), que reducen 100 veces la latencia. Para las aplicaciones de IA, las arquitecturas TIC cambian las CPU tradicionales de procesamiento de datos por GPU (unidades de procesamiento gráfico) o incluso chips dedicados a IA. Gracias a estos cambios, el rendimiento de los ordenadores se multiplica por 100 o más.

El Ethernet tradicional crea un cuello de botella en el rendimiento de la red del centro de datos que impide que las empresas aprovechen plenamente las últimas mejoras en almacenamiento y computación. Las compañías necesitan que el protocolo de red evolucione de TCP/IP a RDMA con Ethernet convergido (RoCE, por su acrónimo inglés).

La solución de Ethernet de velocidad ultra alta AI Fabric de Huawei cuenta con un manejo de la congestión y una tecnología de control de flujo únicos para resolver los problemas de la latencia larga, fácil pérdida de paquetes y bajo rendimiento de Ethernet. La solución AI Fabric tiene las siguientes prestaciones:

-- Rendimiento ultra alto: con tres tecnologías innovadoras: identificación precisa de la congestión, configuración dinámica del flujo de congestión y un mecanismo rápido de contrapresión, la solución alcanza la pérdida nula de paquetes, un alto rendimiento y latencia ultra baja. Esta combinación de prestaciones mejoradas redunda en un aumento aproximado del 40% en la eficiencia de servicios exigentes, tales como la formación de IA. -- Red convergente: Basada en una arquitectura de Ethernet estándar, una red AI Fabric puede soportar tráfico de LAN, SAN, e IPC (comunicación entre procesos). Comparada con redes dedicadas especializadas, esta solución simplifica mucho la arquitectura de red y reduce el TCO hasta en un 53%. -- O&M (operación y administración) más sencillas: esta solución cuenta con indicadores clave de resultados a la vista (KPI, por sus siglas en inglés) para la red RDMA y aplica una optimización inteligente de la red. El uso de un tejido compatible con Ethernet para lidiar con todas las aplicaciones de alta gama significa que los especialistas ya no necesitan prestar servicios de O&M para las redes dedicadas.

Leon Wang, director general de Data Center Network Domain (ámbito de red del centro de datos) de Huawei, afirma: «La red ha dejado de ser un sistema de apoyo para convertirse en un sistema de producción y nunca ha sido tan importante para el éxito empresarial. Con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las redes, Huawei se dedica a la investigación en tecnología de vanguardia y al desarrollo de soluciones innovadoras. Huawei AI Fabric facilitará que las empresas construyan centros de datos de alto rendimiento para satisfacer las necesidades derivadas de la rápida innovación de los servicios en la era de la IA, con lo que los centros de datos pasarán a ser centros de creación de valor».

La solución de Ethernet de velocidad ultra alta de Huawei, AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet, se ha comercializado con éxito por parte de China Merchants Bank (CMB) a través de una innovación conjunta. Esta solución ayudó a CMB a mejorar su rendimiento IOPS del almacenamiento Microsoft Azure en un 20%, aproximadamente, a reconstruir el plano de datos de la empresa y a construir una plataforma inteligente de transformación financiera. Por otra parte, Huawei AI Fabric ganó el primer premio del Best of Show Award en Interop Tokyo 2018 y aprobó con éxito la certificación de una tercera parte independiente, un centro de pruebas de reconocimiento internacional, el Centro Europeo de Pruebas de Redes Avanzadas (EANTC). La AI Fabric de Huawei es pionera en la aplicación de redes de velocidad ultra alta basadas en Ethernet y su eficacia ya ha sido demostrada en pruebas independientes y aplicaciones en la vida real.

Huawei está comprometido en trabajar con clientes corporativos a largo plazo y aplica un enfoque orientado al futuro para propiciar la transformación digital empresarial gracias al poder de la plataforma. De momento, 211 de las empresas recogidas en Fortune Global 500 (incluidas 48 de la lista Fortune Global 100) han elegido Huawei como su socio para la transformación digital.

[1]: Si desea más información sobre GIV 2025: Unfolding the Industry Blueprint of an Intelligent World, vaya a https://www.huawei.com/ minisite/giv/en/.

