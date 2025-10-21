AKEEYO presenta AKY-710 Lite y AKY-730 Pro de próxima generación en EICMA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)
SHENZHEN, China, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, fabricante líder de grabadoras de conducción avanzadas, se complace en anunciar su participación en EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), la feria de motocicletas líder a nivel mundial. Del 4 al 9 de noviembre de 2025, la compañía presentará sus últimas innovaciones en Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milán), Italia, pabellón 4, stand S86d.
Detalles del evento:
- Exposición: EICMA 2025
- Fechas: del 4 al 9 de noviembre de 2025
- Localización: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milán), Italia
- Expositor: HALL 4, S86d
Presentamos las cámaras para bicicletas y motos de última generación
AKEEYO presentará dos productos innovadores diseñados para mejorar la seguridad de los conductores y las capacidades de grabación:
AKY-710 Lite: Tu compañero de viaje esencial
El AKY-710 Lite combina rendimiento y practicidad, presentando:
- Apertura ultra grande F2.0 para un rendimiento superior en condiciones de poca luz
- Resistencia al agua y al polvo IP66 para uso en cualquier clima
- Batería de 1800 mAh para hasta 8 horas de grabación continua
- Captura de vídeo de alta definición de 1080p a 27.5 fps
- Wi-Fi de 2.4G para una conectividad y transferencias fluidas
- Actualizaciones de firmware OTA para una funcionalidad a prueba de futuro
AKY-730 Pro: rendimiento profesional
El modelo insignia AKY-730Pro ofrece características prémium para conductores exigentes:
- Pantalla táctil IPS de 1,14" para un manejo y reproducción sencillos
- Resistencia al agua y al polvo IP66
- GPS integrado para un seguimiento preciso de la ruta y la ubicación
- Estabilización electrónica de imagen (EIS) asistida por giroscopio para una grabación más fluida en carreteras en mal estado
- Batería de alta capacidad de 3500 mAh para sesiones prolongadas
AKEEYO también presentará la serie 710, que incluye los modelos AKY-710S y AKY-710 Pro, junto con un sistema de conducción inteligente para motocicletas y bicicletas. Todos los productos están diseñados para funcionar tanto en bicicletas como en motocicletas, con opciones versátiles de montaje en manillar, potencia y casco.
Visite AKEEYO en EICMA
Se invita a los entusiastas de las motocicletas, concesionarios y profesionales del sector a visitar AKEEYO en el pabellón 4, stand S86d, para experimentar de primera mano estos innovadores productos. Nuestro equipo estará disponible para demostraciones en vivo, consultas técnicas y conversaciones sobre colaboraciones. Para consultas sobre distribuidores y distribución: envíe sus datos mediante este formulario.
Acerca de AKEEYO
AKEEYO es una empresa líder en innovación en tecnología de cámaras para bicicletas, motocicletas y automóviles. Desde desplazamientos diarios hasta viajes de larga distancia, diseñamos cámaras de salpicadero y de acción robustas que mejoran la seguridad vial y facilitan la grabación, revisión y compartición de la carretera. Con un enfoque en la calidad y las funciones prácticas, AKEEYO atiende a conductores y motociclistas de todo el mundo.
Para consultas de prensa: press@akeeyo.com
Sitio web: www.akeeyo.com
