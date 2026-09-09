La Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos publica su Informe de Progreso de 2025 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- La Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos publica su Informe de Progreso de 2025, en el que destaca los avances logrados durante el primer año en el marco de la Estrategia 2030

Desde 2019, la Alianza ha reducido 378.147 toneladas [1] de residuos plásticos no gestionados y ha recuperado valor de 418.529 toneladas de residuos plásticos.

de residuos plásticos no gestionados y ha recuperado valor de 418.529 toneladas de residuos plásticos. La Alianza ha movilizado compromisos de financiación por valor de 641 millones de dólares estadounidenses procedentes de terceros e inversores de impacto desde 2019.

La Alianza impulsó programas nacionales en cinco mercados prioritarios y su programa temático en Europa y Norteamérica.

SINGAPUR, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos publicó hoy su Informe de Progreso 2025, Estrategia en Acción, conmemorando su primer año de puesta en práctica de la Estrategia 2030 y destacando los primeros avances para abordar las barreras sistémicas a la circularidad y acelerar la transición hacia una economía circular para los plásticos.

En 2025, la Alianza redujo 138.162 toneladas de residuos plásticos no gestionados y valorizó 165.317 toneladas, alcanzando un total acumulado desde su creación de 378.147 toneladas reducidas y 418.529 toneladas valorizadas. Además de la reducción de toneladas, la Alianza ha movilizado 641 millones de dólares en compromisos de financiación de terceros e inversores de impacto desde 2019. Sus iniciativas de educación y cambio de comportamiento han llegado a más de 1,5 millones de personas desde su creación. En 2025, colaboró con 559 organizaciones para financiar, desarrollar y poner en marcha sus proyectos.

En el marco de la Estrategia 2030, la Alianza está pasando de proyectos más pequeños e independientes a programas temáticos y nacionales integrados de mayor envergadura, centrando sus esfuerzos donde pueden tener el mayor impacto: ayudar a los países a avanzar en la curva de madurez del reciclaje y abordar desafíos complejos que afectan a diversos mercados, como los plásticos flexibles. En 2025, la Alianza profundizó sus alianzas con una amplia gama de partes interesadas para ampliar su impacto, cofinanciar iniciativas y demostrar soluciones para la circularidad de los plásticos que puedan ampliarse y replicarse.

"El 2025 fue un año inicial crucial para la Estrategia 2030, ya que fortalecimos las bases para generar un impacto a gran escala y un cambio sistémico. Estamos viendo los primeros resultados en los mercados donde la necesidad es mayor, pero ofrecer soluciones que creen un impacto más amplio y duradero requiere un esfuerzo constante, alianzas sólidas y compromiso. Hemos logrado avances importantes este año y estamos generando impulso para los próximos años", declaró Jacob Duer, presidente y consejero delegado de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos.

Programas por país: construyendo sistemas de gestión de residuos donde más se necesitan.

Los programas nacionales de la Alianza ayudan a los países a fortalecer sus sistemas de reciclaje mediante la mejora de la recolección, la clasificación y el reciclaje, al tiempo que impulsan la demanda de materiales reciclados. Actualmente, existen programas en Brasil, el Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita), India, Indonesia y Sudáfrica.

En Indonesia, la Alianza impulsa un cambio sistémico mediante la ampliación de soluciones a través de intervenciones coordinadas en todo el sistema de gestión de residuos, en el marco del proyecto de Gestión de Residuos Sólidos para el Desarrollo Urbano Sostenible (SWM-SUD) del Gobierno de Indonesia y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII). En 2025, la Alianza puso en marcha un programa piloto de gestión integrada de residuos en la regencia de Malang, Java Oriental, que combina la separación en origen, la mejora de la recogida y la clasificación, y el fortalecimiento de los vínculos con los recicladores locales. La Alianza se ha comprometido a invertir hasta 40 millones de dólares estadounidenses para aplicar los principios del programa piloto de Malang en varias ciudades y regencias participantes en el SWM-SUD, contribuyendo así a la ampliación de los sistemas integrados de gestión de residuos y al avance de la circularidad de los plásticos en toda Indonesia.

En India, se estableció en Mathura-Vrindavan una planta de procesamiento de residuos municipales financiada por la Alianza, en colaboración con las autoridades municipales. La planta opera actualmente al 75 % de su capacidad y se espera que procese hasta 300 toneladas de residuos al día, desviando así el 80 % de los residuos de la ciudad de los vertederos.

Programa temático centrado en un enfoque de mercado para los plásticos flexibles

Los programas temáticos de la Alianza abordan las barreras intermercado para la circularidad, comenzando por los plásticos flexibles, que se encuentran entre los materiales más utilizados pero también entre los más difíciles de reciclar.

En 2025, la Alianza impulsó proyectos en Europa y Norteamérica en el marco de su Programa de Residuos Flexibles, aplicando una estrategia orientada al mercado que parte de las necesidades del mercado final para garantizar que las soluciones se desarrollen en torno a mercados viables. Esto implica alinear el sistema de gestión de residuos con los requisitos del mercado final, desde la recogida y la clasificación hasta el reciclaje.

En Phoenix, Arizona, la Alianza está poniendo en práctica este enfoque mediante un nuevo modelo de recolección de plásticos flexibles en instalaciones comerciales e industriales. En colaboración con RME Defeats Waste, el proyecto ofrece el embalaje in situ y la recolección bajo demanda a pequeños generadores, como fabricantes y hospitales, que producen muy poco material para que la recolección tradicional sea económicamente viable, creando así una vía práctica para el reciclaje donde antes no existía.

La Alianza también ha encargado un estudio del sistema estadounidense de plásticos flexibles para analizar la oferta y la demanda y cuantificar las oportunidades de mercado final para los plásticos flexibles reciclados.

Catalizar el capital para acelerar el cambio sistémico

La movilización de capital sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la construcción de una economía circular de plásticos a gran escala. Durante el último año, la Alianza continuó ampliando su papel como catalizador de la inversión en plásticos circulares, utilizando su capital y experiencia para reducir los riesgos de los proyectos, fortalecer las carteras de inversión y desbloquear mayores fuentes de financiación de socios públicos, privados y filantrópicos.

La Estrategia de Circularidad del Plástico, gestionada por Lombard Odier Investment Managers (LOIM), que la Alianza ayudó a establecer mediante financiación inicial y asesoramiento técnico, concluyó su ronda de financiación en el verano de 2026 y continúa invirtiendo capital de crecimiento en empresas que desarrollan soluciones para impulsar la circularidad del plástico. Entre ellas se encuentran la española Fych Technologies, cuyo proceso patentado recicla plásticos multicapa complejos, y la suiza Bloom Biorenewables, que transforma biomasa no comestible en productos químicos y materiales de origen biológico.

Para obtener más información, consulte el Informe de progreso de 2025 de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos, titulado "Estrategia en acción".

Acerca de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos

La Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos es una organización independiente, global y sin ánimo de lucro que busca crear una economía circular para el plástico y erradicar los residuos y la contaminación plástica. Colaboramos con diversos actores de la cadena de valor, incluyendo el sector privado, gobiernos, otras entidades financieras y ONG, para impulsar esta visión.

Esto implica desarrollar, implementar y mitigar los riesgos de soluciones relacionadas con el diseño, la recolección, la clasificación, el reciclaje y la reutilización del plástico. Fomentamos la innovación, la colaboración y la transferencia de conocimientos, y movilizamos fondos de fuentes privadas y de desarrollo para apoyar iniciativas a gran escala.

Junto con nuestros miembros y socios, estamos impulsando soluciones económicamente viables, ambientalmente beneficiosas y socialmente responsables para crear una economía circular del plástico. Para más información, visite endplasticwaste.org

[1] Todas las cifras de tonelaje citadas están expresadas en toneladas métricas.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-alianza-para-acabar-con-los-residuos-plasticos-publica-su-informe-de-progreso-de-2025-302872204.html