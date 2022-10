ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS AÑADE TALENTO EXPERIMENTADO A SU EQUIPO DE GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA

LONDRES, 7 de octubre de 2022/PRNewswire/ -- Allspring Global Investments™, una de las principales firmas independientes de gestión de activos a nivel mundial con 476.000 millones de dólares* en activos gestionados, ha anunciado hoy la incorporación de dos gestores de carteras europeas de alto rendimiento, Sarah Harrison y Luigi Algisi, CFA, al equipo de Plus Fixed Income. Sarah y Luigi reportan al gestor de carteras senior Jens Vanbrabant, CFA, y están basados en Londres.

Sarah Harrison se incorpora como gestora de carteras senior al equipo de Plus Fixed Income. Recientemente ha sido gestora de carteras de crédito en Morgan Stanley, donde dirigía las estrategias de alto rendimiento europeas y era cogestora de las estrategias de alto rendimiento globales. Antes de eso, fue analista de crédito para la empresa. Comenzó su carrera en el sector de inversiones en 2009 tras obtener una licenciatura en administración de empresas en la Schulich School of Business.

Luigi Algisi ha sido ascendido a gestor de carteras del equipo de Plus Fixed Income. Recientemente ha sido analista senior del equipo de investigación de renta fija global de Allspring. Anteriormente, fue analista de crédito en Canaccord Genuity y antes fue analista en Lyras Financial Services Ltd. y en Libra Equity Ltd. Comenzó su carrera en el sector de la inversión en 2009 tras obtener una licenciatura en economía y finanzas por la Università Cattolica del Sacro Cuore y un máster en finanzas y materias primas por Birkbeck, Universidad de Londres.

"Es un placer dar la bienvenida a Sarah y Luigi a nuestro equipo de gestión de carteras", explicó Janet Rilling, CFA, responsable del equipo de Plus Fixed Income. "Ambos aportan una amplia experiencia en el análisis crediticio, que continuará reforzando nuestra inteligencia global en materia de alto rendimiento".

Estas contrataciones se basan en las capacidades de renta fija de Allspring, realineadas a principios de este año bajo la dirección de Janet Rilling y Henrietta Pacquement, CFA, directora de Plus Fixed Income.

Si desea conocer más acerca de Allspring, visite la página web www.allspringglobal.com.

Acerca de Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ es una empresa independiente de gestión de activos con más de 476.000 millones de dólares en activos gestionados*, oficinas en todo el mundo y equipos de inversión respaldados por 450 profesionales de la inversión. Allspring está comprometida con la inversión reflexiva, la planificación intencionada y la inspiración de una nueva era de inversión que persigue tanto la rentabilidad financiera como los resultados positivos.

* A 30 de junio de 2022, los AUM incluyen 93.000 millones de dólares de Galliard Capital Management, LLC, un asesor de inversiones que no forma parte de la compañía de nombre comercial Allspring Global Investments/GIPS.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas propiedad de CFA Institute.

Este material se proporciona únicamente con fines informativos y está destinado a clientes/inversores profesionales, institucionales o cualificados. No es para uso minorista fuera de Estados Unidos.

ESTE MATERIAL NO CONSTITUYE UNA OFERTA O SOLICITUD Y, EN CUALQUIER CASO, NO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO EN CUALQUIER JURISDICCIÓN O A CUALQUIER PERSONA DONDE NO ESTÉ AUTORIZADO O SEA ILEGAL HACERLO.

Allspring Global InvestmentsTM (Allspring) es el nombre comercial de las empresas de gestión de activos de Allspring Global Investments Holdings, LLC, una sociedad de cartera propiedad indirecta de ciertos fondos privados de GTCR LLC y Reverence Capital Partners, L.P. A menos que se indique lo contrario, Allspring es la fuente de todos los datos (que son actuales o de la fecha indicada); el rendimiento pasado no es una garantía o un indicador fiable de los resultados futuros; todas las inversiones contienen riesgo; el contenido se proporciona únicamente con fines informativos sin ninguna representación con respecto a su idoneidad, exactitud o integridad y no se debe confiar en él; los puntos de vista, las opiniones, las suposiciones o las estimaciones no son necesariamente las de Allspring y están sujetas a cambios sin previo aviso; y esta comunicación no contiene asesoramiento de inversión, una recomendación de inversión o un análisis de inversión, tal como se define en la normativa local de la jurisdicción respectiva.

PAR-1022-00188© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Todos los derechos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1914758/algisi_luigi_280bw_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1914759/Harrison_S_2x_200px_BW.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1839719/Allspring_Wordmark_HR_RGB_Violet_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/allspring-global-investments-anade-talento-experimentado-a-su-equipo-de-gestion-de-carteras-de-renta-fija-301644029.html