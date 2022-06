Amazon MWS Integration de Celigo ahora disponible en SAP® Store

Al integrarse con la solución SAP® Business ByDesign®, la aplicación de Celigo ofrece operaciones de comercio electrónico optimizadas mediante la automatización de los procesos empresariales de principio a fin

SAN MATEO, Calif., 2 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Celigo Inc., empresa líder en plataformas de integración como servicio (iPaaS) para el mercado medio, ha anunciado hoy que su Amazon MWS Integration for SAP ® Business ByDesign® ya está disponible en SAP ® Store, el mercado online para ofertas SAP y de sus socios. La solución de Celigo permite tanto a los usuarios de TI como a los que no lo son, configurar y gestionar las automatizaciones del proceso de pedido a cobro entre la solución SAP Business ByDesign y Amazon MWS, ayudando a optimizar las experiencias de los clientes y las operaciones de comercio electrónico.

"El comercio electrónico automatizado se ha convertido rápidamente en el estándar que los compradores esperan, y Amazon ha establecido ese estándar. Los clientes esperan pedidos precisos, un servicio de atención al cliente impecable, los precios más bajos posibles y una entrega rápida", afirmó Randal Davis, director de ventas de canal de Celigo. "Las altas puntuaciones de Amazon tienen un valor incalculable, y nosotros ayudamos a nuestros clientes a mantenerlas. Seguimos ampliando nuestras integraciones de comercio electrónico para ayudar a las empresas que utilizan la tecnología SAP y a los socios que les prestan servicio a optimizar sus procesos empresariales de comercio electrónico y proporcionar una ventaja en un mercado competitivo."

La disponibilidad de Amazon MWS Integration de Celigo en SAP Store permitirá a los equipos de TI, de línea de negocio y a los consultores funcionales automatizar los procesos de negocio de comercio electrónico comunes y personalizados con estas capacidades y características:

La construcción de la solución en el iPaaS de Celigo permite la extensibilidad, la personalización, la escalabilidad, la supervisión y la gestión de errores, que no son posibles con las soluciones punto a punto o las construcciones personalizadas

Los flujos integrales permiten sincronizar los pedidos, las cancelaciones de pedidos, las entregas y los niveles de inventario para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente

La configuración intuitiva sin codificación guía a los usuarios a través del proceso de configuración de las integraciones sin preocuparse por las API o el código, ahorrando valiosos recursos de TI

Los flujos de integración de datos se pueden personalizar y ampliar con el iPaaS de Celigo, sin necesidad de recursos técnicos

La ausencia de límites de transacción y de tarifas permite a los clientes sincronizar los datos de todos los canales de venta (incluidos los pedidos sociales y telefónicos) entre Amazon MWS y SAP Business ByDesign para ayudar a garantizar el procesamiento puntual de los pedidos y la visibilidad del inventario

Aprenda más sobre las soluciones de automatización para SAP de Celigo o únase a la SAP SMB Innovation Summit 2022 en Dublín del 14 al 16 de junio.

SAP Store, que se encuentra en store.sap.com, ofrece una experiencia digital simplificada y conectada al cliente para encontrar, probar, comprar y renovar más de 2.000 soluciones de SAP y sus socios. Allí, los clientes pueden encontrar las soluciones SAP y las soluciones validadas por SAP que necesitan para hacer crecer su negocio. Y por cada compra realizada a través de SAP Store, SAP plantará un árbol.

Celigo es un socio del programa SAP PartnerEdge®. El programa SAP PartnerEdge proporciona las herramientas de habilitación, los beneficios y el soporte para facilitar la creación de aplicaciones disruptivas de alta calidad centradas en necesidades empresariales específicas, de forma rápida y rentable.

