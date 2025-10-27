(Información remitida por la empresa firmante)

- Las ambiciones climáticas de la UE en riesgo: un marco regulatorio defectuoso amenaza la innovación en el transporte marítimo

GOTEMBURGO, Suecia, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- I-Tech es una empresa biotecnológica sueca, desarrolladora del innovador ingrediente antiincrustante marino Selektope, cuyo principio activo es la medetomidina. I-Tech insta a la Comisión Europea a revisar urgentemente los procesos de renovación y evaluación de riesgos de la UE para la medetomidina, argumentando que el proceso presenta deficiencias fundamentales y se basa en información científica engañosa.

Estas deficiencias podrían dar lugar a consecuencias regulatorias que frenarán la innovación en la UE, comprometerán la competitividad global de los astilleros y fabricantes de revestimientos marinos de la UE, y amenazarán directamente los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la UE. La urgencia de este problema se destacó recientemente en una exclusiva del Financial Times, lo que subraya aún más la necesidad de una corrección regulatoria inmediata.

I-Tech insta a la Comisión Europea a realizar una reevaluación rigurosa, basada en el rendimiento y con la participación de las partes interesadas, que tenga plenamente en cuenta los beneficios únicos y de bajo impacto de Selektope. El futuro de un transporte marítimo europeo sostenible y competitivo depende de decisiones regulatorias con base científica.

Ciencia defectuosa y clasificación errónea

Los fallos en los procesos de renovación y aprobación de productos del Reglamento de Productos Biocidas (BPR) se deben a una serie de errores regulatorios que tergiversan el modo de acción único y no letal de Selektope, que disuade a las larvas de percebes de asentarse en los cascos de los barcos al estimular temporalmente su comportamiento de natación.

El fallo inicial fue la identificación de la medetomidina como disruptor endocrino (DE), una designación basada en riesgos que se deriva de datos sobre su uso en productos farmacéuticos, un contexto completamente ajeno a su uso en recubrimientos marinos. Este error inicial se agravó cuando se exageró considerablemente la disponibilidad de alternativas y se pasaron por alto los beneficios demostrados de Selektope en términos de sostenibilidad para la reducción del consumo de combustible.

En su intervención de hoy, Markus Jönsson, consejero delegado de I-Tech, afirmó: "Es urgente revisar y modificar la evaluación regulatoria de la medetomidina. Es necesario incorporar una evaluación científica sólida de sustancias o tecnologías alternativas y una mayor consideración de los factores socioeconómicos para garantizar la alineación con los objetivos y ambiciones generales de la UE. Si no actuamos ahora, la competitividad global de la UE se verá aún más socavada y sus objetivos climáticos y de innovación serán aún más difíciles de alcanzar".

Análisis de alternativas comprometido (AoA)

Se está utilizando un Análisis de Alternativas (AoA) severamente comprometido para justificar el bloqueo de la nueva aprobación de Selektope.

Alternativas no equivalentes : El AoA concluyó que varias sustancias biocidas que no pueden utilizarse para controlar la incrustación de percebes, función específica de Selektope, son alternativas adecuadas. Esto constituye un claro error que exagera la limitada gama de sustancias activas eficaces contra la incrustación de percebes.

Alternativas imprácticas : El análisis concluye además que las tecnologías antiincrustantes no biocidas, que no son comercialmente viables ni están ampliamente adoptadas, son alternativas adecuadas. Las entrevistas con las partes interesadas, realizadas para un análisis socioeconómico independiente que apoya la renovación de la medetomidina, confirman que el mercado no está preparado para recurrir a alternativas no biocidas, ya que requieren una modernización significativa, tienen un alto costo inicial o solo son eficaces en condiciones operativas específicas.

Una herramienta esencial para los objetivos climáticos

Selektope es una sustancia activa de última generación que permite concentraciones biocidas ultrabajas (de 2 a 4 gramos por litro de pintura antiincrustante), una fracción de la concentración de biocidas presente en los sistemas convencionales a base de cobre (hasta 900 gramos por litro de pintura). Este enfoque no letal para combatir la incrustación de percebes reduce la carga biocida y previene el desarrollo de resistencia.

Los recubrimientos con Selektope se alinean directamente con los objetivos de la UE y la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que los sistemas de recubrimiento antiincrustante eficaces ahorran al sector naviero más de 100 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, al reducir significativamente la resistencia aerodinámica de los buques y el consumo de combustible.

Socavando la competitividad de la UE

Las fallas regulatorias de la Comisión Europea, junto con los cuellos de botella en la aprobación de productos de los Estados miembros de la UE, han impedido que los productos basados en Selektope lleguen al mercado de la UE a pesar de su aprobación total bajo el BPR de la UE desde 2016. Mientras tanto, los mercados asiáticos como Corea del Sur, Japón y China han aprovechado la oportunidad, dando a sus astilleros una ventaja competitiva en la aplicación de sistemas de ahorro de combustible de última generación.

Un resultado regulatorio deficiente afectaría desproporcionadamente a la industria naviera de la UE y, con el tiempo, impediría a los astilleros europeos realizar el mantenimiento y el repintado de buques que utilizan sistemas antiincrustantes Selektope. En lugar de un enfoque individualizado para la evaluación de la renovación de sustancias activas, algunos Estados miembros de la UE han propuesto que sería más adecuado realizar una reevaluación científica de las herramientas biocidas restantes de una sola vez, además de garantizar una mayor participación de todas las partes interesadas.

Acerca de I-Tech AB

I-Tech es una empresa de biotecnología que ha desarrollado la tecnología antiincrustante Selektope, una sustancia activa que previene la adhesión de percebes a superficies sumergidas, como barcos y cascos de embarcaciones. Al aumentar el rendimiento antiincrustante en los sistemas de pintura marina (por ejemplo, recubrimientos antiincrustantes), se reducen los costos de combustible y mantenimiento, y se mejora la eficiencia energética de las embarcaciones. I-Tech ha obtenido las aprobaciones regulatorias necesarias para Selektope y cuenta con varios de los mayores fabricantes mundiales de recubrimientos antiincrustantes marinos como clientes.

