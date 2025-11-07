Ampace presenta avances revolucionarios en motocicletas eléctricas en EICMA

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ampace presenta avances revolucionarios en motocicletas eléctricas y soluciones de intercambio de baterías en EICMA

MILÁN, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ampace, un fabricante líder mundial de baterías de litio presentó sus últimas innovaciones en la feria EICMA de Milán. La empresa introdujo tecnologías avanzadas para motocicletas eléctricas y nuevas soluciones de intercambio de baterías, con el objetivo de mejorar tanto el rendimiento como los modelos de negocio.

Innovaciones en motocicletas eléctricas: series E30P y Kun-Era

Las soluciones para motocicletas eléctricas de Ampace se basan en su sistema BP de desarrollo propio, que logra un equilibrio entre densidad energética, estabilidad y potencia. Dos productos clave acapararon la atención:

Célula E30P: diseñada para motocicletas eléctricas, esta célula cilíndrica admite una carga rápida, alcanzando el 95% en 47 minutos y el 50% en solo 15 minutos. Alimenta la primera batería de gran capacidad de 72 V y 90 Ah del sector, que ofrece una autonomía de hasta 195 km. La célula mantiene más del 90% de su capacidad después de 2.000 ciclos y muestra una degradación mínima incluso después de 250 días a 45°C. Gracias a la tecnología patentada de Ampace, también alcanza una retención de capacidad superior al 100% durante los primeros 300 ciclos.

Serie Kun-Era: con seis ventajas principales, entre las que se incluyen la seguridad, la potencia y el diseño ligero, esta serie admite una descarga continua de 120 A, lo que permite una aceleración de 0 a 50 km/h en menos de 3 segundos. Una carga completa al 80% tarda aproximadamente 40 minutos, y las baterías dobles proporcionan una autonomía de más de 150 km. Modelos como la E-VO GT de Wuyang-Honda y la NX Hyper de NIU ya utilizan esta tecnología, y la E-VO GT alcanza una velocidad máxima de 120 km/h y ha establecido un récord de vuelta en el Circuito Internacional de Zhuhai.

Soluciones de intercambio de baterías: eficiencia y fiabilidad.

Para los repartidores y los conductores de mototaxis eléctricos, la autonomía y la potencia de la batería son fundamentales. En lugar de una carga lenta, los servicios de intercambio de baterías les permiten volver a la carretera más rápidamente. Ampace alimenta este sistema con baterías fiables y de alto rendimiento. Sus unidades de alta capacidad y larga duración se someten a más de 200 pruebas de durabilidad. Las baterías de Ampace, que permiten un cambio al día y cuentan con un BMS de alta precisión con una salida de 80 A o 100 A, convierten la eficiencia directamente en ingresos.

Compromiso con la máxima calidad y seguridad

Los productos de Ampace están respaldados por una fabricación inteligente y rigurosas normas de seguridad. La empresa utiliza un proceso de recubrimiento de alta velocidad y más de 5.000 puntos de control de calidad para garantizar la uniformidad. Las baterías se someten a más de 16.000 pruebas para validar su rendimiento en condiciones extremas.

Ampace sigue invirtiendo en I+D y colaborando con socios para crear un ecosistema de movilidad más seguro y fiable. Como afirma Lin Xiaojing, presidenta del Departamento de Micro Movilidad Eléctrica de Ampace: Nos comprometemos a cumplir la promesa de una llegada segura para los usuarios de vehículos de dos ruedas de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815492...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ampace-presenta-avances-revolucionarios-en-motocicletas-electricas-en-eicma-302607960.html