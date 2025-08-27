Anoten en sus calendarios: la cuenta regresiva para Furniture China y Maison Shanghai 2025 ha comenzado

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 27 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Furniture China 2025 celebrará su 30º aniversario del 10 al 13 de septiembre en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC). Organizado por la Asociación Nacional del Mueble de China y Shanghai Sinoexpo Informa Markets, invita a compradores internacionales a Shanghái Pudong para un atractivo programa de búsqueda de proveedores, networking e inspiración.

Como plataforma global de primer nivel para el sector del mueble, Furniture China presenta una amplia gama de muebles para el hogar, la oficina y el exterior, materiales de alta calidad, diseños de vanguardia y artículos de decoración de más de 2.400 fabricantes líderes. La exposición se dedica a fomentar la innovación industrial y a forjar alianzas comerciales de confianza a nivel mundial.

Maison Shanghai 2025 se inaugurará un día antes este año, del 9 al 12 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Expo Mundial de Shanghái (SWEECC). El evento presentará más de 800 marcas de mobiliario para el hogar y diseño de estilo de vida, contará con más de 20 exposiciones especiales y albergará más de 100 sesiones dinámicas de foro y actividades interactivas.

En un año clave, Furniture China y Maison Shanghai 2025 no solo presentarán a expositores excepcionales y productos diversos, sino que también presentarán una gama dedicada de programas B2B. Estas iniciativas están diseñadas para fortalecer los lazos con compradores internacionales, demostrar la solidez de la industria del mueble china y fomentar las alianzas comerciales a nivel mundial.

Noche Global de Compradores 2025

La esperadísima fiesta posterior a Furniture China se celebrará los días 10 y 11 de septiembre, de 18:30 a 20:00, en el Overseas Buyers Lounge (SNIEC). Este exclusivo evento está diseñado para reunir a compradores internacionales, líderes de la industria y expositores en una velada de networking refinado en un ambiente relajado y productivo. Los asistentes encontrarán un entorno elegante, ideal para forjar relaciones profesionales significativas mientras disfrutan de refrigerios premium y entretenimiento de alta calidad. El encuentro busca proporcionar una valiosa plataforma para fomentar la colaboración empresarial y debatir sobre las tendencias emergentes en un ambiente social sofisticado.

Foro de Diseño Maison (MDF)

Como foro insignia de Maison Shanghai, MDF es una plataforma internacional dedicada al discurso del diseño transformador. Reúne a líderes de opinión globales para compartir perspectivas innovadoras que abarcan arquitectura, interiores, tendencias, materiales y estética cultural. Al integrar la filosofía oriental con el diálogo global, el Foro fomenta la innovación interdisciplinaria y funciona como un centro de estudios dinámico que explora el futuro del diseño. MDF redefinirá lo "moderno" más allá de la estética, adoptando valores humanísticos, la integración tecnológica y la responsabilidad social para moldear los estilos de vida del futuro.

Preinscríbase para obtener una entrada Furniture China y Maison Shanghai 2025.Consulte las últimas noticias en la página web del evento o a través de la aplicación oficial (DTS FurnitureChina).

