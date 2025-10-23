ANTARES VISION GROUP PRESENTARÁ SUS SOLUCIONES DE TRAZABILIDAD FULL-STACK EN 40ª CONFERENCIA GS1 HEALTHCARE

(Información remitida por la empresa firmante)

TRAVAGLIATO, Italia, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, multinacional italiana líder en trazabilidad e inspección de calidad, que garantiza la seguridad de los productos y la transparencia de la cadena de suministro mediante la gestión integrada de datos, participará como patrocinador en la 40ª Conferencia Mundial GS1 Healthcare, que se celebrará en Bruselas (Bélgica) del 4 al 6 de noviembre de 2025.

Esta edición conmemorativa celebra los veinte años de GS1 Healthcare y reúne a reguladores, directivos hospitalarios, fabricantes e innovadores tecnológicos de todo el mundo para explorar cómo los estándares están dando forma al futuro de la salud digital, la transparencia de la cadena de suministro y la seguridad del paciente.

Como socio de confianza en digitalización, Antares Vision Group presentará su visión y sus soluciones para la trazabilidad de extremo a extremo, abarcando la serialización, la agregación, el cumplimiento normativo de la cadena de suministro y la gestión de medicamentos a nivel hospitalario.

El enfoque de la compañía demuestra cómo los estándares GS1 permiten que cada producto mantenga una identidad digital única durante todo su ciclo de vida, garantizando transparencia, cumplimiento normativo y datos accionables en cada etapa.

El verdadero valor de la trazabilidad se alcanza cuando los datos no solo se crean, sino que se conectan y utilizan activamente a lo largo de todo el ciclo de vida. Nuestros sistemas garantizan la disponibilidad continua de medicamentos y dispositivos críticos, evitando automáticamente el uso de productos caducados o no conformes. Los hospitales ganan eficiencia operativa, reducen el desperdicio y mejoran la seguridad del paciente, mientras que las farmacéuticas logran cumplimiento normativo, protección de marca y transparencia en la cadena de suministro, afirmó Gianfranco Landolfi, General Manager Life Science & Cosmetics de Antares Vision Group.

En el núcleo de la experiencia de Antares Vision se encuentra la integración de soluciones full-stack, desde el nivel L1 hasta el L5, que aseguran y conectan toda la cadena de valor: desde la serialización en fábrica, pasando por el cumplimiento normativo global, hasta la administración hospitalaria y del paciente.

Una vez que los productos llegan a los centros sanitarios, la Medication Management Platform entra en acción, combinando software y hardware como armarios automatizados y robotizados, carros inteligentes y enlaces IoT con los almacenes existentes. Cada movimiento se rastrea en detalle (del hospital al servicio, al armario, al cajón y a la posición exacta), y cada dispensación se vincula con la unidad serializada específica mediante eventos GS1 EPCIS.

Esto permite a los hospitales mantener un inventario en tiempo real, evitar que lleguen productos caducados o incorrectos a los pacientes y ejecutar retiradas rápidas y precisas cuando sea necesario.

La participación de Antares Vision Group en la GS1 Healthcare Global Conference demuestra el compromiso de la empresa con la innovación, la interoperabilidad y la sostenibilidad.

El evento también pone de relieve el papel fundamental del Grupo en la construcción de un ecosistema sanitario más seguro, inteligente y transparente a nivel mundial.

Durante casi dos décadas, Antares Vision ha implementado soluciones de serialización y agregación en más de 170 plantas de producción y más de 1.100 líneas de envasado, demostrando el impacto tangible de la trazabilidad de extremo a extremo en entornos hospitalarios e industriales.

