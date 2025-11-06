Appian, líder en el primer Gartner® Magic Quadrant™ para tecnologías BOAT

(Información remitida por la empresa firmante)

-Appian es nombrada líder en el primer Gartner Magic Quadrant™ para las tecnologías de automatización y coordinación empresarial (BOAT)

MCLEAN, Virginia, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), la plataforma líder en automatización de procesos mediante inteligencia artificial, ha anunciado que ha sido nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant™ 2025 para tecnologías de automatización y coordinación empresarial (BOAT).

Este nuevo mercado señala un cambio hacia una automatización empresarial más unificada. Las organizaciones están dejando atrás los proveedores independientes de LCAP, RBA, BPA e iPaas en beneficio de una única plataforma con capacidades nativas para cada uno de ellos.

Según Gartner, las plataformas tecnológicas de automatización y coordinación empresarial unifican la coordinación de procesos, la conectividad y las funciones de agencia para permitir la automatización en toda la empresa.

Las plataformas BOAT están diseñadas para ayudar a las organizaciones a coordinar flujos de trabajo complejos entre sistemas, datos y personas, eliminando los silos y generando un impacto empresarial cuantificable. Appian cree que este reconocimiento como líder valida su visión de la coordinación de procesos de extremo a extremo impulsada por datos y la inteligencia artificial.

Al implementar potentes agentes de Inteligencia Artificial en los procesos, las organizaciones pueden coordinar los datos, la IA y los procesos en una única plataforma de nivel empresarial. Este enfoque combina la estructura de los procesos con la flexibilidad de los agentes de IA, lo que proporciona mayores niveles de automatización, ha afirmado Sanat Joshi, Executive Vice President, Product and Solutions de Appian.

Appian ha sido reconocida por Gartner como una plataforma BOAT integral. Con agentes de IA que se integran directamente en los procesos empresariales existentes, las organizaciones pueden utilizar Appian para automatizar tareas más complejas y de múltiples pasos. Además, gracias a la estructura de datos unificada de Appian, que conecta datos de distintas fuentes, las organizaciones obtienen observabilidad en tiempo real y resultados medibles a gran escala.

Consulta aquí una copia gratuita del informe y accede a más información sobre la evaluación de Gartner.

Sobre Appian

Appian es una compañía de procesos. Ofrecemos una plataforma de software para ayudar a las organizaciones a ejecutar mejores procesos que reducen costes y mejoran la experiencia de los clientes, para así, proporcionar una ventaja estratégica. Comprometidos con el éxito de nuestros clientes, prestamos servicio a muchas de las empresas más grandes del mundo en varias industrias. Para más información, visita appian.com. [Nasdaq: APPN]

Sigue Appian en sus redes sociales: LinkedIn, X (Twitter)

Gartner disclaimer

Gartner, Magic Quadrant™ para tecnologías de automatización y coordinación empresarial, 24 de octubre de 2025, Siakat Ray, Art Villa, et al.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o rentabilidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, y Magic Quadrant™ es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en EE. UU. e internacionalmente y se utilizan en el presente documento con permiso. Todos los derechos reservados. Este gráfico ha sido publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a Appian.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814745...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235...

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/appian-lider-en-el-primer-gartner-magic-quadrant-para-tecnologias-boat-302606110.html