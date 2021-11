Artmarket perfectamente posicionado para generar enormes ingresos con su mercado de NFT en Artprice-nft.com (1)

PARIS, 16 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Según thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador del grupo Artprice y Server, "desde 1987 nuestro grupo ha desarrollado una legitimidad inigualable en el conocimiento del mercado del arte, pero también en el de sus dimensiones cibernéticas. Fieles a nuestra principal razón de ser, hemos contribuido de manera importante al desarrollo del universo digital del mercado del arte, sobre todo desmaterializando y dilucidando este mercado tradicionalmente opaco".

El metaverso de Artprice by Artmarket será una experiencia inmersiva para coleccionistas y aficionados al arte digital, basado en una rigurosa selección de NFT y con la experiencia y las garantías necesarias para este tipo de ecosistema, en el que Artprice y su accionista de referencia, Groupe Serveur, han sido pioneros clarividentes de Internet desde 1987. Pocos grupos han sido citados como tales en la revista Time.

Desde hace casi un año, Artprice by Artmarket ha sido objeto de numerosas ofertas espontáneas de asociación, fusión, adquisición (parcial o completa) ante el emergente y considerable mercado de los Tokens no fungibles. Los NFT (como se les conoce) son productos digitales coleccionables almacenados en una cadena de bloques (blockchain).

Naturalmente, los comerciantes de NFT buscan una credibilidad adicional y una creación de valor específica y lógica para el mercado del arte en línea. Y, por supuesto, quieren encontrar artistas ya identificados por su rendimiento en el mercado, así como compradores y vendedores fiables y con solidez económica.

En resumen, estos agentes se beneficiarían significativamente del respaldo y el apoyo de Artprice como líder mundial en información sobre el mercado del arte, con sus 5,4 millones de miembros y su Marketplace creado en 2005 que ofrece más de 72.000 obras en línea en tiempo real y su base de datos que abarca765.000 artistas. Para los feroces competidores del mercado de NFT, Artprice by Artmarket representa el garante ideal del éxito mundial.

Para responder a las necesidades urgentes y vitales de los competidores de los NFT y de otros agentes del mercado del arte que deseen participar en el mercado del arte digital, Artprice by Artmarket está preparando su propia plataforma de NFT que integra todos los procesos y servicios industriales, como ha anunciado en sus últimos comunicados de prensa financieros. Sus nombres de dominio ya han sido registrados como artprice-nft.com y artmarket-nft.com

En el futuro, el mercado estandarizado de Artprice podría generar unos ingresos de decenas de millones de euros que justificarían una capitalización acorde con la de actores de blockchain que han cotizado recientemente, como Crypto Blockchain Industry (CBI). Estos ingresos se basan, entre otras cosas, en los diversos pagos recurrentes (en monedas físicas), inherentes a los procesos industriales subyacentes a la economía Blockchain/NFT.

Como hemos podido comprobar, se ha producido una auténtica avalancha mediática sobre el fenómeno de los NFT y todos los grandes actores del mercado del arte se han apresurado a incorporar los NFT, a toda costa, a su modelo económico, incluyendo Christie's y Sotheby's. Esta última anunció la creación de su plataforma de NFT, Sotheby's Metaverse, el 14 de octubre de 2021.

Con el apoyo de sus diversos departamentos especializados, Artprice by Artmarket ha llevado a cabo estudios y análisis en profundidad del fenómeno de los NFT y, por tanto, es muy consciente de que el campo es sustancialmente más complejo de lo que parece.

En primer lugar, se necesita el conocimiento técnico del sistema Blockchain, un área en la que Artprice lleva trabajando varios años y que le ha valido la etiqueta de "Empresa Innovadora" en dos ocasiones, otorgada por el Banco Público de Inversiones (BPI) de Francia.

En cuanto a la infraestructura, cualquier actor potencial en este campo necesitaría salas blancas y todo un sistema operativo en modo propietario. Además, tendría que tener un excelente conocimiento de la historia y la gestión de las criptomonedas y del sistema Wallet para evitar fraudes. Por último, necesitarían conocimientos de historia del arte especializados en los orígenes de Internet y la cibercultura, para identificar lo que constituye el arte digital. Estos diferentes tipos de conocimientos requieren competencias tanto verticales como transversales.

En sus diversas proyecciones y modelos, Artprice by Artmarket ha examinado los verdaderos centros de beneficio dentro de toda la cadena de proceso / conocimiento de los NFT. Se ha centrado especialmente en la realidad funcional y económica de la explotación de una plataforma con emisores primarios de NFT, y en la parte de compra y venta de NFT en el mercado secundario. Se ha hecho un gran esfuerzo por identificar y distinguir entre las distintas partidas de ingresos periódicas y las que están sujetas a los caprichos del mercado, y también se ha puesto de manifiesto que, desde un punto de vista contable, las actividades frecuentes y generadoras de ingresos son principalmente accesibles en dólares o euros.

Lo está claro es que los principales actores de los NFT son, sobre todo, actores importantes en el ámbito de las criptomonedas. Ignorar esta relación sería un gran error para poder comprender este ecosistema, que pocos dominan realmente.

Por ello, Artmarket.com ha examinado detenidamente las principales ventas que han contribuido a la notoriedad de los NFT y encuentra a los mismos actores tanto en las criptodivisas como en los NFT, representando estos últimos una salida de la criptodivisa a través de un activo no fungible. Este análisis es esencial porque pone de manifiesto las fortalezas y debilidades de los primeros actores del universo de las criptomonedas.

La venta de la primera obra digital en Christie's tuvo el efecto de un terremoto al colocar a BEEPLE (alias Mike Winkelmann), desconocido para muchos fuera de la esfera del arte digital, al tercer puesto del podio en las subastas de artistas vivos, por detrás de Jeff Koons y David Hockney. Tras la venta récord de Everydays: The first 5000 Days, un archivo digital en formato JPEG que alcanzó el asombroso precio de 69,3 millones de dólares el 11 de marzo de 2021, el arte digital debe considerarse una corriente creativa de enorme valor.

El objetivo de la compra de Everydays: The first 5000 Days por 69,3 millones de dólares por parte de dos empresarios indios era, por tanto, reivindicar una cierta "equivalencia" entre todos los países del mundo y demostrar que la compra de arte no es un campo reservado a los coleccionistas occidentales. Esta paridad está "habilitada" por la aparición de las criptodivisas, una postura lógica para estos dos hombres que hicieron su fortuna con la compra de Ethereum, una de las cientos de criptodivisas en circulación en todo el mundo.

Otra rama de la investigación de Artprice sobre el mercado de los NFT se ha centrado en la dimensión jurídica, y ha llegado a la conclusión de que este campo plantea un gran número de cuestiones legales que sólo unos pocos actores (como Artprice) están preparados para responder.

Un ejemplo es el derecho de la propiedad intelectual: todo el mundo está de acuerdo en que las distintas transacciones de una obra de arte NFT registran claramente el derecho de propiedad; pero ¿qué pasa con los derechos de autor, los derechos patrimoniales, los derechos morales, los derechos de reproducción, etc. relacionados con la cuestión principal de un NFT? Gracias a sus conocimientos y experiencia en este campo, Artprice puede responder a este vacío creando el puente necesario entre el mercado de NFT y el mercado de arte físico.

En la ADAGP (Sociedad francesa de recaudación y distribución de derechos de autor en el ámbito de las artes gráficas y plásticas), donde Artprice by Artmarket es uno de los principales colaboradores, los NFT han sido objeto de un importante y juicioso estudio. Según su director jurídico, Thierry Maillard, "es importante asegurar jurídicamente el vínculo entre el NFT y el artista y sus beneficiarios, estructurar las prácticas y aportar terceros de confianza". Todas estas observaciones conducen muy claramente hacia Artprice, porque ésta ya cuenta con la experiencia, la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios para tratar estas delicadas cuestiones.

Asimismo, según Blanche Sousi, Profesora emérita de la Universidad de Lyon 3, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Bancario y Monetario Europeo, Directora honoraria del Instituto de Derecho y Economía de la Empresa y miembro del Comité Científico del Institut Art et Droit del que Artprice es miembro, la emisión de un NFT primario debe cumplir con las disposiciones del Código Monetario y Financiero (activos digitales en el derecho francés o criptoactivos en el derecho europeo) .

Por último, en lo que respecta al nacimiento de un nuevo movimiento artístico, nos sumamos al análisis del historiador de arte Michael Maizels, que explica: "Soy un historiador de arte que ha llevado a cabo una amplia investigación sobre la evolución del mercado del "arte reciente", y puedo decir que con los NFT está ocurriendo algo generacional".

A estas alturas se requiere un sólido conocimiento de la cibercultura y su interacción con el mercado del arte desde hace casi cuarenta años, para poder definir la aparición de nuevos artistas contemporáneos cuyas obras de NFT atraen a nuevos coleccionistas.

A pesar del revuelo mediático en torno a los NFT, es importante identificar las diferentes áreas de conocimiento (que sólo pueden adquirirse con el tiempo) necesarias para una actividad eficaz y rentable en este ámbito. Después de esto, se puede fundar un mercado de NFT y recoger los rentables ingresos que generará este mercado en moneda física (es decir, euros/dólares) para cubrirse contra un riesgo de criptocambio y un sistema fiscal que es claramente "un trabajo en progreso".

Así pues, por el lado de la demanda, la clientela mundial de Artprice estará dispuesta a dar el paso en cuanto se sienta segura de sus transacciones, y por el lado de la oferta, Artprice confía en poder atraer a los artistas para la creación de sus NFT en el mercado de emisión primaria.

En cuanto al mercado del arte en general, está claro que todos los grandes operadores sienten la necesidad imperiosa de basar su credibilidad en datos macro y microeconómicos con un puntilloso análisis del mercado. Este tipo de credibilidad es precisamente lo que Artprice by Artmarket puede aportar en su papel de líder mundial en información sobre el mercado del arte desde hace casi 25 años, a través de informes, índices, gráficos y datos (utilizados por más de 7.200 medios de comunicación impresos y digitales).

La confianza en los NFTs sólo puede provenir de un actor que ha estado monitoreando y dominando la economía del mercado del arte con su desarrollo exponencial desde el año 2000 (el volumen de negocio ha aumentado un 2.700% en el campo del arte contemporáneo).

Artprice by Artmarket considera que el arte digital representa sin duda un cambio de paradigma. Sin embargo, también considera que sólo unos pocos y raros actores serán capaces de ofrecer una cadena industrial de procesos y servicios integrada y coherente con los entornos legales adecuados, el análisis económico y financiero correcto y, por supuesto, el tipo de pedagogía del cliente adecuado, que es absolutamente esencial para crear confianza en este Metaverso (versión futura de Internet iniciada por la visión de Neal Stephenson en 1992 en su universo ciberpunk postapocalíptico de "Snow crash").

Artprice by Artmarket puede dilucidar los verdaderos protagonistas de la cultura cibernética que se sumergieron en el mundo digital mucho antes que nadie. Artprice y Groupe Serveur, su principal accionista, previeron el nacimiento de este nuevo mundo en 1987.

La sede de Artprice by Artmarket es el mundialmente conocido Museo de Arte Contemporáneo Organe que gestiona la Demeure du Chaos / Morada del Caos (dixit el NYT) que se cita en la literatura de la historia del arte como una de las referencias más importantes del universo ciberpunk postapocalíptico (objeto de más de 3.600 reportajes en los medios de comunicación en 21 años). El Museo de Arte Contemporáneo Demeure du Chaos / Morada del Caos tiene previsto emitir miles de NFT de su único autor, thierry Ehrmann, artista/escultor y fundador de Artprice y del grupo Server (enlace a la biografía en Who's Who France).

El cambio de paradigma que representa la llegada de los NFT sugiere que se necesitarán varias décadas para definir qué organismos, autoridades, instituciones y expertos surgirán como autoridad con respecto a las creaciones de arte digital y la definición del valor cognitivo de las obras de arte digital. Artprice by Artmarket es uno de los pocos actores que están en condiciones de asumir ese compromiso.

Artprice by Artmarket seleccionará sus artistas y obras de NFT de su Marketplace para transmitir su visión del arte digital.

Según la investigación realizada por Artprice by Artmarket, las plataformas de NFT más populares para los artistas son OpenSea, SuperRare, Nifty Gateway, Rarible, Known Origin, Hic et Nunc (la que menos energía consume).

Lea también "Las subastas de arte contemporáneo se ven impulsadas por los NFT" (informe de Artprice) (AFP) 2021

La venta en línea es ya parte integrante de las estrategias de las casas de subastas. Christie's, Sotheby's y Phillips han desmaterializado algo más de la mitad de sus operaciones. Pero no sólo las grandes; la proporción en línea para el conjunto de las casas de subastas del mundo es actualmente del 41% para 2021. Está claro que se ha dado un paso más con la estruendosa llegada de los NFT.

Según el informe anual del mercado del arte contemporáneo de Artprice, publicado el pasado lunes, las subastas de arte contemporáneo alcanzaron un nivel de facturación histórico de 2.700 millones de dólares en el periodo 2020-2021 (desde finales de junio hasta principios de julio), impulsado por los NFT y las subastas online.

Para Artmarket.com, todas las opciones están sobre la mesa, incluida la otra hipótesis: una asociación inmediata con una gran plataforma de NFT. Esto generaría un enorme ahorro de tiempo y las economías de escala producirían por tanto una ganancia financiera inmediata con un rápido impulso de los ingresos netos que se sumaría a un balance claramente rentable, siendo por tanto un importante motor de crecimiento.

El mercado de NFT de Artprice by Artmarket® se beneficia especialmente de los nombres de dominio Artmarket.com, Artmarket.net, Artmarket.org, que captan de forma natural las búsquedas que utilizan los términos Art Market (el inglés es el idioma del mercado del arte). Con la sencilla búsqueda de "art market", los 12 primeros resultados naturales no patrocinados de entre 3.330 millones de resultados en Google.com conducen a Artprice por las bases de datos de Artmarket.

Por último, es fundamental recordar que con Artprice y Cision (PR Newswire), el mercado de Artprice by Artmarket se beneficiará de la primera agencia de prensa dedicada a la información del mercado del arte: Artpress agency® es una agencia de prensa creada en 1999 y propiedad al 100% de Artprice, líder mundial en información sobre el mercado del arte.

Desde hace 120 años, Cision ha desarrollado progresivamente una red mundial de difusión de información/ noticias, reconocida por más de 100.000 clientes de renombre en los mercados financieros.

Cision es el líder mundial en software PR & Influence (Relaciones públicas e Influencia) y en investigación de medios.

Gracias a su base de datos de 1,6 millones de periodistas y organizaciones de medios de comunicación, Cision ofrece información cualitativa sobre Artprice by Artmarket a una población objetivo de 450 millones de personas a través de su agencia de prensa Artpress Agency en el idioma nativo de cada país y en los cinco continentes.

Este acuerdo es el resultado directo de una larga relación de dos décadas entre Artprice y Cision, dos poderosos líderes en sus respectivos mercados.

