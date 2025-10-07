Autonomía a escala: PassiveLogic y Aroundtown se asocian para transformar el sector inmobiliario europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES y BERLIN, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, el pionero que define la categoría de autonomía generativa para edificios, y Aroundtown, una de las empresas inmobiliarias más grandes de Europa, anuncian una asociación para implementar la plataforma gemela digital de PassiveLogic y los controles de edificios autónomos de próxima generación en toda la cartera de Aroundtown.

La asociación establece un nuevo estándar en eficiencia y rendimiento de edificios al reducir costes y emisiones, mejorar los resultados de sostenibilidad, optimizar las operaciones diarias y mejorar la comodidad de los inquilinos, todo a escala.

Aroundtown está preparando su cartera para el futuro. Esta transición a edificios autónomos acelera la modernización, fortalece el cumplimiento de las normas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y sienta las bases para operaciones más inteligentes y sostenibles. Al aplicar controles autónomos basados en IA que optimizan continuamente el rendimiento, los propietarios y operadores tendrán visibilidad en tiempo real de todos los sistemas principales del edificio.

En los edificios donde se implementa la solución de IA de PassiveLogic, la implementación alineará los edificios con los próximos requisitos de la Directiva sobre rendimiento energético de los edificios (EPBD), la hoja de ruta de Europa hacia un parque de edificios completamente descarbonizado para 2050, con umbrales regulatorios que comienzan a partir de 2026.

"PassiveLogic está transformando las operaciones de nuestros edificios de reactivas a proactivas", afirmó Limor Bermann, director de Sostenibilidad de Aroundtown. "Al integrar la autonomía en nuestros activos, reducimos costes, reducimos las emisiones de carbono y prolongamos la vida útil de los sistemas críticos, a la vez que ofrecemos a los inquilinos una experiencia de mayor calidad de forma constante. No se trata solo de los ahorros actuales, sino de preparar nuestra cartera para la próxima generación de estándares de rendimiento y sostenibilidad".

Troy Harvey, consejero delegado de PassiveLogic, añadió: "Los edificios ya no son infraestructuras pasivas; con la IA y la autonomía, se están convirtiendo en una nueva fuerza laboral que gestiona la energía, las operaciones y la sostenibilidad por sí misma. La presencia de Aroundtown servirá de modelo para la industria, mostrando cómo nuestra plataforma de autonomía generativa ofrece control para el propietario, comodidad para los ocupantes y flujos de trabajo optimizados, libres de las limitaciones de los sistemas tradicionales".

La colaboración entre PassiveLogic y Aroundtown representa un hito clave en la transición de Europa hacia un entorno construido de alto rendimiento y bajas emisiones de carbono. El despliegue de la tecnología proporciona un modelo para la transformación más amplia de la industria hacia un futuro con visión de futuro.

Acerca de PassiveLogic

PassiveLogic crea software de IA generativa para el entorno construido, lo que permite la autonomía generativa de las cosas y la colaboración universal en tiempo real entre equipos al reimaginar cómo diseñamos, construimos, operamos, mantenemos y gestionamos edificios y sistemas industriales como robots infraestructurales. Utilizando IA basada en la física y gemelos digitales cuánticos, PassiveLogic se basa en el compilador de IA más rápido del mundo para ofrecer sistemas de control de última generación. Los usuarios pueden construir infraestructuras generativas autónomas en minutos y colaborar fácilmente con agentes de IA mediante un conjunto intuitivo de herramientas "elige tu propia aventura".

La empresa está aprovechando una oportunidad generacional para reinventar la automatización de edificios, reemplazando los antiguos sistemas de control con la primera plataforma moderna de la industria impulsada por agentes físicos de inteligencia artificial autónomos en el edificio, al mismo tiempo que enfrenta el desafío climático de frente.

Acerca de Aroundtown

Aroundtown es una de las inmobiliarias más grandes de Europa, cotizada en el M-Dax, y centrada en propiedades de calidad que generan ingresos y tienen potencial de añadir valor en ubicaciones céntricas, principalmente en Alemania y Países Bajos. Su cartera se compone principalmente de oficinas, viviendas y hoteles. Cientos de empleados con experiencia en todas las áreas de la cadena de valor garantizan que Aroundtown aproveche al máximo su potencial a largo plazo. Su organización profesional, flexibilidad, innovación y una amplia gama de servicios para inquilinos convierten a Aroundtown en un socio fiable para el crecimiento y el éxito. Aroundtown es líder en sostenibilidad en el mercado europeo, con una sólida presencia en índices ESG como el Índice de Sostenibilidad Dow Jones y el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg, entre otros.

