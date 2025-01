Bamboo Rose adquiere Verteego para lanzar la primera plataforma de inteligencia basada en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bamboo Rose adquiere Verteego para lanzar la primera plataforma de inteligencia para la toma de decisiones basada en IA del sector minorista

BOSTON, 7 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose , proveedor líder de soluciones de gestión minorista para clientes de primera línea de todo el mundo, se complace en anunciar la adquisición de Verteego, una plataforma de automatización de eficacia probada centrada en la inteligencia de decisiones en la cadena de suministro impulsada por IA. Esta adquisición supone un paso transformador en la misión de Bamboo Rose de dotar a los minoristas de las herramientas que necesitan para automatizar la toma de decisiones complejas y liberar todo el potencial de sus datos.

Mejorar la toma de decisiones en el sector minorista con información más rápida, inteligente y práctica basada en la IA

La Guía de Mercado para Plataformas de Inteligencia de Decisiones* de Gartner (18 de julio de 2024) aconseja al sector: Llevar la toma de decisiones a niveles aún más altos ampliando la ID [Inteligencia de Decisiones] a la optimización de redes de decisión interfuncionales, así como aplicando la ID a una toma de decisiones más adaptativa, situacional y ad hoc, allanando el camino hacia el negocio autónomo. El informe también afirma: Para 2026, el 75% de las empresas Global 500 aplicarán prácticas de inteligencia de decisiones, incluido el registro de decisiones para su posterior análisis.

Verteego ha sido reconocido en el informe como Proveedor Representativo. Verteego aporta a la plataforma de gestión minorista Bamboo Rose capacidades de IA de última generación ampliamente solicitadas. Esta integración permite a los líderes minoristas tomar mejores decisiones más rápidamente y con menos esfuerzo, proporcionando recomendaciones precisas y procesables en todas las funciones operativas, desde el concepto hasta la creación.

Convertir la promesa de la IA en una realidad para la gestión del comercio minorista

Ambos equipos se alinearon de forma inmediata y continua con un futuro que aportaba las capacidades de Inteligencia de Decisiones alimentadas por IA de Verteego a la plataforma Bamboo Rose. Nuestra IA actuará como un orquestador inteligente, proporcionando asistencia y orientación detalladas en toda la plataforma de gestión minorista Bamboo Rose de extremo a extremo. Con la feria NRF a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para presentar nuestra IA, explicó Rupert Schiessl, fundador y consejero delegado de Verteego.

El mercado está plagado de empresas que se apresuraron a crear algo parecido a una historia de IA. Esto dio lugar a enfoques únicos y orientados verticalmente que han demostrado ser muy difíciles de aprovechar en múltiples casos de uso y grandes conjuntos de datos, afirmó Matt Stevens, consejero delegado de Bamboo Rose. Nuestra seña de identidad es la eficiencia a escala. La Inteligencia de Decisiones impulsada por IA de Bamboo Rose aprovecha los datos de nuestros clientes horizontalmente para desbloquear ganancias sin precedentes en automatización y eficacia de extremo a extremo, desde la planificación, el desarrollo y la compra hasta la gestión del comercio global.

Aprenda más en NRF 2025

Bamboo Rose se compromete a impulsar la innovación y ofrecer valor a sus clientes. La adquisición de Verteego es un testimonio de este compromiso y sienta las bases para una gestión minorista transformadora impulsada por la IA en los próximos años. Y lo que es más importante, este avance ayudará a los clientes de Bamboo Rose a alcanzar sus objetivos de negocio más rápidamente y con menos presión sobre sus ya sobrecargados recursos.

Descubra cómo Bamboo Rose está redefiniendo la gestión minorista con IA en NRF 2025, del 12 al 14 de enero en Nueva York. Visítenos en el expositor 4040 o programe una demostración privada para ver el futuro en acción.

Permanezca atento en los próximos días. Bamboo Rose ofrecerá más noticias interesantes antes de NRF 2025.

* Gartner, Market Guide for Decision Intelligence Platforms, Erick Brethenoux et al., 18 de julio de 2024

Acerca de Bamboo Rose

Bamboo Rose es líder mundial en soluciones tecnológicas para empresas minoristas que abarcan la planificación, la gestión del ciclo de vida del producto, la gestión de las relaciones con los proveedores, el aprovisionamiento/coste, la gestión de pedidos, la logística y la financiación. Bamboo Rose se centra en comprender los retos de los clientes y en ofrecer soluciones a medida, lo que permite a los minoristas y a las marcas lograr resultados empresariales positivos e impulsar el éxito en un panorama minorista en constante evolución. En otras noticias recientes, Bamboo Rose ha alcanzado un hito notable con la gestión de más de 2 billones de dólares en ingresos del comercio al por menor y un proyecto de plataforma de abastecimiento empresarial con Walmart . Visite bamboorose.com o búsquenos en LinkedIn a través de linkedin.com/company/bamboorose/ para obtener más información.

Acerca de Verteego

Verteego es una plataforma pionera de Inteligencia de Decisiones, que ayuda a los principales minoristas, marcas y fabricantes a desbloquear todo el valor de sus datos. Al integrar a la perfección funcionalidades avanzadas de toma de decisiones en los flujos de trabajo existentes, Verteego reduce la complejidad, automatiza las tareas rutinarias y ofrece recomendaciones proactivas para elevar la toma de decisiones. Fundada sobre la visión de Habilitar la empresa autónoma, Verteego permite a las empresas organizar sus operaciones con una velocidad, precisión y sostenibilidad sin precedentes, transformando en última instancia la forma en que las organizaciones planifican, se abastecen y ejecutan en el dinámico mercado actual.

Descargo de responsabilidad de la investigación:

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

