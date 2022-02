bamix® cordless - per avventure senza fili in cucina, che non restano nascoste nel cassetto

bamix®, il marchio premium svizzero per frullatori ad immersione da cucina e inventore dell'iconico frullatore ad immersione, lancia l'innovativo cordless. Con un design elegante ed ergonomico, senza la limitante lunghezza del cavo e con prestazioni di mixaggio senza rivali, bamix® stabilisce nuovi standard nel campo dei frullatori ad immersione.

METTLEN, Svizzera, 22 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Tutti l'hanno già provato una volta, il cuoco per passione o il grande gastronomo: Un lavoro flessibile e semplice, per dare libero corso alla creatività, richiede soprattutto una cosa: la necessaria libertà. Con il bamix® cordless, questa libertà è sempre a portata di mano. Grazie all'innovativa tecnologia della batteria, il cordless permette un tempo di utilizzo fino a 20 minuti. Le prestazioni del motore del bamix® cordless non hanno rivali e sono subito di nuovo disponibili dopo un tempo di ricarica estremamente breve.

Il cordless della bamix® è disponibile in tre diverse versioni (bamix® cordless, cordless PLUS e cordless PRO) con una potenza del motore a scelta fino a 15.500 giri al minuto in modalità booster. Con il suo design minimalista e lussuosamente sottile, nei colori nero, bianco e rosso, il cordless stabilisce nuovi standard.

Il cordless è prodotto in Svizzera a Mettlen (TG). Esso è sinonimo di forza, flessibilità e durata, Made in Switzerland.

Per le redazioni: Ulteriori informazioni sui prodotti bamix® cordless e altri prodotti bamix® sono disponibili sul sito: https://www.bamix.com/eu_it/.

Il materiale fotografico e video del bamix® cordless può essere scaricato qui.

Informazioni sulla bamix® AG

Il 6 marzo 1950, l'ingegnere svizzero Roger Perrinjaquet inventò un tipo di elettrodomestico da cucina completamente nuovo. Nasce il marchio "bamix", abbreviazione del francese "battre et mixer" (battere e frullare). Da allora bamix® è sinonimo di innovazione nella preparazione di alimenti. Quale azienda svizzera tradizionale con produzione in Svizzera, dal 1954, con l'affidabile ed elegante supporto del frullatore ad immersione, bamix® convince generazioni di avventurieri della cucina e professionisti. La bamix AG, con sede centrale a Mettlen (TG), occupa oggi 60 persone ed è di proprietà privata. Da piccolo fornitore di nicchia del mercato, l'azienda è riuscita, in particolare negli ultimi due decenni, ad affermarsi come marchio di fama internazionale.

