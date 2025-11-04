Basile Bonnier se une a Wiremind como Chief Customer Success Officer

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Wiremind , líder en soluciones avanzadas de inventario, distribución y optimización, anunció hoy el nombramiento de Basile Bonnier como Chief Customer Success Officer.

Basile liderará la organización de Customer Success, que unifica las funciones de customer success y servicios profesionales para todas las soluciones de Wiremind para pasajeros: CAYZN, CAYZN Tracking y PAXONE.

"Wiremind se fundó para dar respuesta a una necesidad directa del cliente. Ese mismo enfoque en resolver los desafíos reales de nuestros clientes sigue guiando el desarrollo de nuestras soluciones y la consolidación de nuestras relaciones", afirmó Colin Girault-Matz, CEO y cofundador de Wiremind. "El profundo conocimiento del sector que posee Basile, junto con su experiencia en transformación digital y creación de valor para el cliente, nos ayudará a mejorar nuestra experiencia en productos, acelerar la implementación de nuestras tecnologías en la infraestructura de los clientes y fortalecer las relaciones a largo plazo con ellos".

Con más de 20 años de experiencia en el sector ferroviario, Basile ha ayudado a importantes actores de la movilidad a acelerar la adopción digital y a generar un valor duradero para el cliente. Ocupó puestos de liderazgo en SNCF y sus filiales y unidades de negocio, como OUIGO, SNCF Connect & Tech, TGV Intercités e ITNOVEM, abarcando la experiencia del cliente, el marketing y la transformación digital. Recientemente, fue Director en Sopra Steria Next, donde asesoró a líderes del sector del transporte en materia de transformación digital y empresarial a gran escala.

"El firme compromiso de Wiremind con la innovación y el impacto en el cliente crea una base sólida para el éxito a largo plazo de nuestros clientes", comentóBasile sobre su nuevo cargo. "Mi misión es fortalecer nuestra relación con los clientes, asegurando que cada solución que ofrecemos no solo satisfaga sus necesidades, sino que las anticipe. Juntos, construiremos una organización de Customer Success ambiciosa, capaz de generar valor tangible y ayudar a nuestros clientes a transformar la forma en que el mundo se mueve".

Al alinear el Customer Success con la innovación, el análisis y el impacto empresarial, Basile ayudará a Wiremind a escalar sus relaciones empresariales y a dar forma al futuro de la colaboración con los clientes en el ecosistema del transporte y la movilidad.

Para consultas de medios, contacte con: press@wiremind.io

Acerca de Wiremind

Fundada en 2014 y con sede en París, Wiremind ofrece soluciones avanzadas de inventario, distribución y optimización para los sectores de transporte de pasajeros, carga aérea y eventos deportivos. Mediante la combinación de inteligencia artificial y humana, las innovadoras herramientas de Wiremind permiten a sus clientes optimizar las operaciones, mejorar la previsión y lograr un rendimiento comercial cuantificable. Con la confianza de líderes del sector a nivel mundial, Wiremind proporciona información basada en datos y soluciones centradas en el usuario que generan valor tangible en diversos sectores, desde la gestión de la capacidad de carga aérea hasta la optimización de la venta de billetes y la previsión de la demanda de pasajeros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808816... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2720161...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/basile-bonnier-se-une-a-wiremind-como-chief-customer-success-officer-302602440.html