BE OPEN Art felicita a los ganadores del Concurso Regional de Arte en el Sur de África

LUGANO, Suiza, 3 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria y filántropa internacional radicada en Austria Elena Baturina, está lista para anunciar los resultados de la última etapa de BE OPEN Regional Art en 2024 que cubrió los países del sur de África: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.

BE OPEN Regional Art es un concurso regional para artistas emergentes, cuyo objetivo es apoyar a aquellos cuyo arte represente mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas. A lo largo de 2023 y 2024, la comunidad de expertos de BE OPEN ha estado seleccionando artistas para presentarlos en la galería de BE OPEN Art, ofrecer mayor visibilidad y alentar al público a votar y así seleccionar a los ganadores mensuales y regionales. El ganador de cada etapa regional recibe una subvención económica de la fundación.

En octubre, Akissi Beukman fue elegida Artista del Mes. Akissi es una artista afincada en Pretoria, Sudáfrica. Se especializa en arte escénico, arte sonoro experimental y pintura. Se licenció en Bellas Artes con honores en la Universidad de Rhodes en 2018.

El trabajo de Akissi Beukman está influenciado por la noción de performatividad, con un enfoque profundo en cómo el género, la raza y los paisajes políticos circundantes interactúan con su cuerpo y lo moldean. A través de su arte, comunica temas de sanación espiritual mediante el poder transformador de la expresión artística. Akissi también se convirtió en la favorita personal de los Fundadores en la región del sur de África.

En noviembre, el título fue otorgado a Aislinn Finnegan, una autodenominada "artista de medios mixtos de herencia mestiza". Las ilustraciones de Aislinn se centran en conceptos de raza, identidad y feminidad en un intento de difundir y celebrar aspectos de la cultura y la belleza negras en un mundo dominado por conceptos y estéticas "occidentales".

Natasha Mwila, una artista digital de Lusaka (Zambia), se convirtió en la artista regional de diciembre. La artista digital de teléfonos móviles recurre a su herencia africana para crear un poderoso collage artístico. Su obra explora las complejidades sociales y políticas de la vida, con el objetivo de amplificar las voces marginadas, en particular las de las mujeres. El arte de Natasha sirve tanto como tributo al empoderamiento de las mujeres como un llamamiento a sociedades más inclusivas y equitativas.

Según la cantidad general de votos, Aislinn Finnegan se convierte en la Artista de la Región de África Meridional y ahora recibirá una beca de 500 €.

En 2025, el concurso comenzará en el sur de Asia para descubrir artistas emergentes de Bangladesh, Bután, India, Pakistán, Nepal, Afganistán y Sri Lanka. Una novedad importante del programa es que el artista que reciba el reconocimiento del Fundador también recibirá un premio en dinero. "Esperamos que estos recursos adicionales apoyen a nuestros artistas emergentes en su búsqueda continua de una carrera exitosa en las artes", dijo Elena Baturina. "Queremos empoderar a los artistas para que sigan soñando, creando y siguiendo sus corazones".

