BETS anuncia los resultados de sus operaciones de minado del año natural 2023

CHANGSHA, China, 17 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited (la «Empresa», «nosotros» o «Bit Brother») (NASDAQ: BETS) ha hecho públicos los resultados no auditados de sus operaciones de granjas de minado para el año natural 2023, finalizado el 31 de diciembre de 2023.

La Empresa gestiona actualmente dos granjas de minado en los Estados Unidos. La primera, en Clyde Texas, inició sus operaciones el 17 de enero de 2023 y alcanzó su capacidad total de 6 MW el pasado mes de mayo con la instalación de servidores de minado de 1,5 MW. Se prevé que la planta de Abilene, en Texas, comience sus operaciones a mediados de enero de 2024.

Resumen de 2023

Al 31 de diciembre de 2023, la planta 1 ha minado aproximadamente 136 bitcoines , generando aproximadamente 6,2 millones de dólares en ingresos sobre el precio del bitcóin del pasado mes de diciembre.

, generando aproximadamente en ingresos sobre el precio del bitcóin del pasado mes de diciembre. Al 31 de diciembre de 2023, la planta 1 ha generado aproximadamente 1 millón de dólares en ahorros de electricidad y beneficios de gestión del consumo eléctrico a través de un contrato de suministro eléctrico de "precio de electricidad sujeto a instrumentos de cobertura" con un proveedor eléctrico minorista dentro de la jurisdicción del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés).

Diseño estratégico para 2024

Se prevé que la planta 2 inicie sus operaciones a mediados de enero de 2024, con una producción mensual estimada de 12 BTC a partir del lote inicial de 3300 equipos de minado S19. Así pues, se espera que las plantas 1 y 2 alcancen en conjunto una producción mensual de 24 BTC, suponiendo que los equipos funcionen con normalidad.

Bit Brother ha firmado un contrato de consultoría con Cruxforce, LLC, con el fin de encontrar una granja de minado con una capacidad máxima de suministro eléctrico de 40 MW para una futura planta 3.

«En 2024, seguiremos ampliando la escala de nuestras operaciones de minado y mejoraremos la operatividad y la productividad», puntualizó Jack Wu, director general de la Empresa. «Suponiendo que continúe la tendencia actual del precio del bitcóin, creemos que podremos realizar mayores avances en el ámbito de las criptomonedas a través de la innovación continua e inversiones estratégicas».

La Empresa procura ofrecer la mayor transparencia posible sobre sus operaciones de minado de bitcoines. El siguiente enlace muestra los bitcoines que hemos minado en tiempo real:

https://www.blockchain.com/explorer/addr...

Estos resultados de minado no incluyen ningún resultado financiero de la Empresa y no reflejan otras actividades de la Empresa ajenas al minado, como las de gestión empresarial. Los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos relativos al minado de criptomonedas son complejos, incipientes y poco claros. Las criptomonedas pueden no reconocerse como efectivo o equivalentes de efectivo, al igual que las actividades de minado pueden no reunir las condiciones del reconocimiento de ingresos. Las criptomonedas carecen de valor inherente, no tienen recorrido legal reconocido por ninguna entidad pública y podrían no ser capaces de convertirse en monedas fiduciarias. Se recomienda a los inversores que no depositen excesiva confianza únicamente en los resultados del minado, sin considerar otros indicadores financieros y no financieros.

Acerca de Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd es una empresa polifacética cuyas actividades van desde la gestión empresarial en China hasta las iniciativas de cadenas de bloques y criptomonedas en los Estados Unidos. Dentro de la jurisdicción estadounidense, la empresa gestiona e integra estratégicamente instalaciones de minado de criptomonedas. Con un equipo específico de especialistas, la empresa gestiona actualmente dos granjas de minado en los Estados Unidos y tiene la firme voluntad de seguir aumentando sus operaciones de cadena de bloques y criptomonedas. Si desea obtener más información, entre en la siguiente página web: www.bitbrother.com.

Manifestaciones de futuro

El presente comunicado de prensa contiene determinadas manifestaciones entre las que se pueden incluir las «manifestaciones de futuro». Todas aquellas manifestaciones, a excepción de aquellas basadas en datos históricos, son «manifestaciones de futuro». Tales manifestaciones se identifican frecuentemente por el uso de palabras como «cree», «espera» o términos similares, que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Pese a que la Empresa cree que las expectativas expresadas en estas manifestaciones son razonables, las mismas implican suposiciones, riesgos e incertidumbres y podrían ser incorrectas. Se aconseja no depositar excesiva confianza en estas manifestaciones de futuro, las cuales se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Los resultados reales de la Empresa podrían diferir considerablemente de los previstos en estas manifestaciones debido a distintos factores. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los factores de riesgo descritos por BETS en los documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa («SEC»). Tales factores y aquellos identificados en otras partes de este comunicado de prensa podrían provocar diferencias considerables en los resultados reales respecto de los históricos e incluyen, entre otros:

las políticas de los gobiernos locales y la supervisión reglamentaria de las operaciones de minado de criptomonedas y de nuestras otras operaciones;

el hecho de que el negocio de minado de criptomonedas de BETS está todavía en fase de desarrollo, con muchas incertidumbres en cuanto al futuro rumbo e integración del resto de sectores de actividad de BETS;

la falta de control eficaz del negocio de minado de criptomonedas puesto en marcha recientemente;

la incapacidad de acceder a un gran volumen de energía a un precio razonable podría aumentar considerablemente los gastos de explotación de BETS y perjudicar a la demanda de las actividades de minado de BETS;

cualquier insuficiencia significativa o prolongada en las instalaciones de minado de criptomonedas que explota BETS o en los servicios que presta, incluidos fenómenos ajenos a su control, conllevaría gastos e interrupciones notables y empeoraría el atractivo de sus instalaciones, dañaría su prestigio y tendría un efecto adverso importante en sus resultados de explotación;

los fallos de seguridad o supuestos fallos de seguridad de nuestros servidores de minado de criptomonedas podrían obstaculizar las operaciones de BETS y tener un efecto adverso importante en su negocio, situación financiera y resultados de explotación; y

la fluctuación del precio de las criptomonedas;

además de otros riesgos e incertidumbres señalados en los informes o documentos de BETS presentados o que prevea presentar ante la SEC.

En consecuencia, estas manifestaciones de futuro no deben considerarse como representativas de nuestras opiniones en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa, por lo que se advierte del riesgo de depositar una confianza indebida en tales manifestaciones a la hora de decidir si invertir o no en nuestros valores. No asumimos ninguna obligación de actualizar las manifestaciones de futuro para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizaron, sea en virtud de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo, salvo en los casos previstos por la ley aplicable en materia de valores.

Contacto: contactus@bitbrother.com, +86-0731-82290658

