Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,96 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,96 millones de tokens, y que el total de sus activos en criptomonedas y efectivo asciende a 15.800 millones de dólares

Bitmine posee el 4,9 % del suministro total de monedas ETH, que asciende a 122,0 millones.

Bitmine ha recorrido el 98 % del camino hacia la "Alquimia del 5 %" en tan solo 15 meses.

ETH es el activo macro con mejor desempeño en el tercer trimestre de 2026 hasta la fecha, superando al S&P 500 por 5.866 puntos básicos.

Tom Lee impartirá la conferencia principal en KBW el 30 de septiembre de 2026.

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de empresas de gran capitalización el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP.

Bitmine cuenta con 5.067.309 ETH en staking, lo que representa 12.700 millones de dólares a un precio de 2.513 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es una plataforma líder de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee una participación de 98 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que actualmente es una de las pocas empresas cotizadas en bolsa del mundo que ofrece a los inversores una exposición indirecta a OpenAI.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine, el efectivo y los valores negociables totales, y las inversiones de alto riesgo ("moonshots") suman 15.800 millones de dólares, incluyendo 5,96 millones de tokens ETH, 549 millones de dólares en efectivo y valores negociables, y otras tenencias de criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo destacado de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar su objetivo de adquirir el 5 % de ETH.

NORWALK, Conn., 15 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Empresa"), una compañía centrada en las redes Bitcoin y Ethereum y enfocada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias —que comprenden criptomonedas, efectivo total y valores negociables, así como inversiones de alto riesgo y gran potencial ("moonshots")— alcanzan un valor total de 15.800 millones de dólares.

A 13 de septiembre de 2026 a las 17:30 h (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 5.956.378 ETH a un precio de 2.513 dólares por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 212 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 98 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') y un total de 549 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,9 % de la oferta total de ETH (que asciende a 122,0 millones de ETH).

"La relación de precios entre ETH y BTC alcanzó su nivel más alto desde el 30 de enero de este año y estableció una nueva tendencia alcista, rompiendo la línea de tendencia vigente desde los máximos registrados durante la pandemia de COVID-19. A nuestro juicio, esto refleja el fortalecimiento de la posición de Ethereum como infraestructura de liquidación para la tokenización en Wall Street, así como la creciente percepción de que Ethereum podría desempeñar un papel central y crítico en la gestión de la IA con capacidad de acción autónoma (agéntica). Resulta impresionante observar esta fortaleza en el precio absoluto de ETH y en el par ETH/BTC mientras los mercados bursátiles mundiales se mantienen en un rango lateral debido a los riesgos geopolíticos derivados de conflictos bélicos y al aumento de los rendimientos de los bonos", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

Tom DeMark, fundador de DeMark Analytics y asesor de mercados de capitales de Bitmine, prevé que ETH experimente un fuerte movimiento alcista en las próximas semanas. Según Tom DeMark: "En agosto, ETH se movió lateralmente sin romper a la baja y expiró la métrica de 12 días, lo que implica una reanudación del movimiento alcista. Consideramos que esto refuerza la continuación de la tendencia alcista previa. Creemos que el fuerte repunte de un solo día registrado a finales de agosto fue probablemente un anticipo del avance pendiente".

"Al entrar en el último mes del tercer trimestre natural de 2026, ETH es el activo macroeconómico con mejor desempeño del trimestre, superando al S&P 500 en 5.866 puntos básicos hasta el viernes pasado. De hecho, los tres activos con mejor rendimiento desde el 30 de junio son ETH, SOL y BTC", afirmó Lee. "Creemos que esto prepara el terreno para que las instituciones aumenten sus tenencias de criptomonedas, dado el rendimiento sustancialmente superior de estas frente a otros activos macroeconómicos en lo que va del tercer trimestre natural".

"Creemos que existen múltiples catalizadores positivos de cara a los últimos meses de 2026", afirmó Lee. "Entre ellos figura la próxima votación de la Ley CLARITY, programada para mediados de septiembre. Además, los inversores coreanos han vuelto a comprar criptomonedas, desplazando su capital desde las acciones relacionadas con la IA. En nuestra opinión, el ciclo de cuatro años tocará fondo en las próximas semanas. Esto prepara el terreno para lo que anticipamos será una participación institucional significativa en la compra de criptomonedas durante el tramo final de 2026, especialmente gracias al impulso favorable que suponen la tokenización y la IA de agentes autónomos".

Tom Lee también ofrecerá la conferencia principal en la Korea Blockchain Week 2026 el 30 de septiembre a las 11:20 a.m., en el Walkerhill Hotels & Resorts de Seúl. Esta ponencia de 25 minutos forma parte de la Korea Blockchain Week, una de las conferencias más destacadas de Asia sobre blockchain y activos digitales. En el sitio web de la Korea Blockchain Week se puede encontrar información adicional.

"Esta relación ETH/BTC ha aumentado durante los ciclos alcistas de las criptomonedas, impulsada por el creciente uso de Ethereum en comparación con Bitcoin. Dichos ciclos anteriores fueron impulsados por las ICO (2017-2018), los NFT (2020-2021) y las *stablecoins* (2025). En este próximo ciclo de las criptomonedas, prevemos un aumento de la relación ETH/BTC, impulsado por la tokenización en blockchain por parte de Wall Street y por el uso de blockchains por parte de la IA con capacidad de acción autónoma", continuó Lee.

"Durante la última semana, adquirimos 27.180 ETH. El historial de compras constantes de criptomonedas de Bitmine no tiene igual entre las empresas públicas de todo el mundo. Bitmine ha comprado ETH todas y cada una de las semanas desde el inicio de la estrategia de tesorería en ETH el 30 de junio de 2025", declaró Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el mensaje más reciente del presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del mensaje es "ETH es la cura para el valle inquietante de la riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), una plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, la plataforma ha ampliado su alcance para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan una infraestructura de staking de primer nivel. Una parte de los ETH de Bitmine ya se encuentra en staking a través de la plataforma MAVAN.

A 7 de septiembre de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 5.067.309 unidades (12.700 millones de dólares a un precio de 2.513 dólares por ETH). "Bitmine ha puesto en staking más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking a través de MAVAN y sus socios de staking), la recompensa proyectada por el staking de ETH sería de 392 millones de dólares anuales (basándose en un rendimiento BMNR a 7 días del 2,62 %)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 334 millones de dólares. Además, estos 5,1 millones de ETH representan el 85 % de los 5,96 millones de ETH que posee Bitmine. Las propias operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,62 % (anualizado)", continuó Lee.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de negociación en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de negociación de 924 millones de dólares (promedio de 4 días, a fecha del 11 de septiembre de 2026), situándose en el puesto 98 a nivel nacional —por detrás de Intuit Inc. (puesto 97) y por delante de Verizon Communications (puesto 99)— entre las 5.704 acciones cotizadas en EE.UU. (fuentes: statista.com e investigación de Fundstrat).

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine ocupan el primer lugar entre las reservas de Ethereum y el segundo a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que según se informa posee 845.080 BTC valorados en aproximadamente 71.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor reserva de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el "Project Crypto" de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como lo fue la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, la cual puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó al dólar estadounidense del patrón oro hace 55 años. Aquel acontecimiento de 1971 actuó como catalizador para la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos gigantes del sector y a las infraestructuras financieras y de pago actuales; dichas inversiones resultaron ser más rentables que el oro.

El mensaje del Presidente puede consultarse aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados y la presentación corporativa correspondientes al ejercicio fiscal completo de 2025 pueden consultarse aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales ("Bitmine" o la "Empresa"), es una compañía de infraestructura tecnológica blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcóin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes de los mercados públicos. La Empresa proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional —mediante la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación—, además de realizar actividades de minería de bitcóin. Bitmine mantiene activos digitales de forma estratégica y genera rendimiento sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la Empresa ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo y despliegue de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la Empresa abarcan también inversiones en oportunidades *blockchain* en fase inicial (inversiones de alto riesgo y gran potencial o "moonshots") y servicios complementarios de minería, alojamiento y consultoría.

Para detalles adicionales, siga a X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas afirmaciones que no son puramente históricas y que, por lo general, pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención de", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "pronostica", "establece objetivos", "metas", "puede", "hará", "podría", "debería", "considera", "ve" o expresiones similares, o la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas relativas a, entre otras cosas: (i) el objetivo de la Compañía de adquirir el 5 % del suministro total de ETH (la iniciativa "Alchemy of 5 %") y las declaraciones de que la Compañía ha recorrido el 98 % del camino para alcanzar este objetivo en 15 meses; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y de tesorería de la Compañía, incluidas las declaraciones sobre las continuas adquisiciones semanales de ETH desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025 y la posición de la Compañía como la mayor tesorería de ETH del mundo; (iii) las operaciones de staking de la Compañía, incluidas las recompensas anualizadas proyectadas por staking de ETH de aproximadamente 392 millones de dólares a escala (suponiendo que el ETH de Bitmine esté totalmente en staking a través de MAVAN y sus socios de staking con un rendimiento del 2,62 % a 7 días de BMNR), los ingresos anualizados por staking actualmente proyectados de aproximadamente 334 millones de dólares y el rendimiento del 2,62 % a 7 días (anualizado); (iv) la expansión de MAVAN para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan una infraestructura de staking de primer nivel, así como su posicionamiento previsto como destino principal de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales; (v) las expectativas sobre el comportamiento futuro del precio de ETH y los movimientos del mercado, incluida la previsión de Tom DeMark de que ETH experimentará un fuerte movimiento alcista en las próximas semanas, basándose en el análisis técnico y en la creencia de que el movimiento lateral de agosto implica una reanudación de la tendencia alcista, y que un repunte previo de un día fue probablemente un anticipo del avance pendiente; (vi) declaraciones sobre el desempeño de ETH como el activo macroeconómico con mejor rendimiento en el tercer trimestre de 2026 hasta la fecha, superando al S&P 500 en 5.866 puntos básicos, y cómo esto prepara el terreno para que las instituciones aumenten sus tenencias de criptomonedas; (vii) la opinión de la dirección de que existen múltiples catalizadores positivos de cara a los últimos meses de 2026, incluida la próxima votación de la Ley CLARITY programada para mediados de septiembre de 2026, la reanudación de las compras por parte de inversores coreanos y la rotación de capital desde acciones de IA, la perspectiva de que el ciclo de cuatro años de las criptomonedas tocará fondo en las próximas semanas, y la expectativa de una participación institucional significativa en la compra de criptomonedas durante los últimos meses de 2026, especialmente dados los factores favorables de la tokenización y la IA de agentes; (viii) declaraciones y expectativas sobre la relación ETH/BTC, incluyendo que dicha relación ha alcanzado su nivel más alto desde el 30 de enero de este año y ha establecido una nueva tendencia alcista, y que la relación aumentará en el próximo ciclo de criptomonedas impulsada por la tokenización en blockchain por parte de Wall Street y por el uso de blockchains por parte de la IA con capacidad de acción autónoma, de manera similar a ciclos anteriores impulsados por las ICO (2017-2018), los NFT (2020-2021) y las stablecoins (2025); (ix) declaraciones sobre la posición fortalecida de Ethereum como infraestructura de liquidación para la tokenización de Wall Street y la creciente percepción de que Ethereum podría desempeñar un papel central y crítico en la gestión de la IA con capacidad de acción autónoma; (x) la opinión de la dirección de que la Ley GENIUS y el proyecto "Project Crypto" de la SEC resultarán tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como lo fue el fin del sistema de Bretton Woods en 1971, y que las inversiones derivadas de ello superarán en rendimiento al oro; (xi) declaraciones sobre las inversiones de la Compañía, incluyendo que su inversión en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) proporciona a los inversores una exposición indirecta a OpenAI y a su participación de 180 millones de dólares en Beast Industries; y (xii) declaraciones sobre el valor de las tenencias de la Compañía en criptomonedas, efectivo, valores negociables y activos de alto riesgo y gran potencial (moonshots), incluyendo unas tenencias totales de 15.800 millones de dólares y tenencias de ETH que representan el 4,9 % de la oferta total de ETH.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias se incluyen, entre otros: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin, y la naturaleza especulativa de las inversiones en activos digitales; el riesgo de que los movimientos históricos de precios de ETH, los indicadores de análisis técnico, las tendencias de la relación ETH/BTC y el rendimiento relativo frente a otros macroactivos no se repitan o no sean indicativos de un rendimiento futuro; la dependencia de la Compañía de fuentes de precios de terceros (incluida Coinbase) y de los valores de mercado reportados para calcular el valor de sus tenencias de criptomonedas, efectivo, valores negociables y activos de alto riesgo y gran potencial ("moonshot"), así como el riesgo de que dichos valores fluctúen materialmente después de la fecha y hora indicadas en este comunicado; los cambios en las condiciones del mercado que afecten al precio y al volumen de negociación de las acciones ordinarias y las acciones preferentes de Serie A de la Compañía, y el riesgo de que la inclusión de la Compañía en el índice Russell 1000 no genere los beneficios previstos; la capacidad de la Compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales, mantener su historial de adquisiciones semanales de ETH y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH, incluida la meta de "Alquimia del 5%"; la capacidad de la Compañía para financiar sus operaciones comerciales, las operaciones de tesorería en Ethereum y la expansión de MAVAN; los riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados a las operaciones de staking y validación de la Compañía, incluidos fallos de red, eventos de penalización (slashing), brechas de ciberseguridad y cambios en el protocolo; el riesgo de que la participación real en el staking, los rendimientos, las recompensas y los ingresos difieran materialmente de las cifras proyectadas descritas en este comunicado, las cuales se basan en un rendimiento a 7 días y asumen que el ETH está totalmente en staking a gran escala; la competencia en los sectores de tesorería, staking y minería de activos digitales; la dependencia de la Compañía respecto a personal clave, incluidos los directivos y asesores como Tom DeMark; los acontecimientos regulatorios que afecten a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de *staking* en Estados Unidos y a nivel mundial, incluidos el calendario y el resultado de la votación prevista sobre la Ley CLARITY, así como la eventual promulgación, implementación e interpretación de la Ley GENIUS y de otras legislaciones e iniciativas regulatorias pendientes; y las acciones de la SEC, la CFTC y otros organismos reguladores que afecten a los activos digitales y a las empresas relacionadas. riesgos relacionados con las inversiones de la Compañía en oportunidades de blockchain en etapas iniciales (inversiones de alto riesgo y gran potencial o "moonshots"), incluidas las inversiones en Eightco Holdings (incluida la naturaleza y el alcance de cualquier exposición indirecta a OpenAI) y Beast Industries; factores macroeconómicos, como la inflación, las tasas de interés, la política monetaria de la Reserva Federal, las condiciones del mercado laboral, los riesgos de conflicto bélico, el aumento de los rendimientos y las condiciones económicas generales que afectan el sentimiento de los inversores hacia los activos digitales, incluido el comportamiento de los inversores coreanos y de otros países; la precisión de las predicciones basadas en análisis técnico y las expectativas de la dirección sobre los movimientos del precio de ETH, la relación ETH/BTC, el papel de Ethereum en la tokenización en Wall Street y en la IA de agentes así como el impacto de las aplicaciones de tokenización y dicha IA en Ethereum; la imprevisibilidad de los ciclos del mercado de criptomonedas y la precisión de las expectativas sobre futuros ciclos, incluyendo si el ciclo de cuatro años toca fondo según lo previsto y si se materializa la participación institucional; cambios en el protocolo de Ethereum, incluidos los mecanismos de staking, los requisitos para validadores y las estructuras de recompensas; el desempeño de proveedores de servicios externos, plataformas de intercambio, custodios y socios de staking; riesgos relacionados con la concentración de los activos de la Compañía en monedas digitales, particularmente Ethereum; y otros factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de la que dispone la dirección a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones, previsiones, proyecciones, opiniones y creencias actuales de la dirección en relación con acontecimientos y circunstancias futuros. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos los descritos anteriormente y en la sección de Factores de riesgo del Informe Anual de la Compañía en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025 —presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025—, así como en los informes trimestrales de la Compañía en el formulario 10-Q y en otros documentos presentados por la Compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Se pueden obtener copias de estos documentos en el sitio web de la SEC (www.sec.gov) y en el sitio web de la Compañía (https://Bitminetech.io/investor-relations/). La Compañía advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, ya que estas solo son válidas a la fecha en que se realizan. Bitmine rechaza expresamente cualquier obligación o compromiso de actualizar, revisar o complementar las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en sus expectativas o variaciones en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, salvo que así lo exija la legislación o normativa aplicable.

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