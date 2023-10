BlackBerry se asocia con ServiceNow para automatizar las operaciones de TI

(Información remitida por la empresa firmante)

Las integraciones de BlackBerry UEM y ServiceNow Flow Designer permiten a los administradores de TI automatizar una variedad de tareas de administración de dispositivos que de otro modo serían manuales.

WATERLOO, ON, 10 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) anunció hoy que se ha asociado con la empresa líder en flujo de trabajo digital, ServiceNow, para automatizar la gestión de dispositivos para organizaciones. La solución, que integra Flow Designer deServiceNow y BlackBerry® UEM, ayudará a reducir las cargas administrativas de los equipos de TI en las tareas de administración de dispositivos más utilizadas, manteniendo al mismo tiempo los niveles de seguridad más altos.

Disponible ahora en ServiceNow Store, la nueva integración certificada automatiza tareas que incluyen activaciones de usuarios, configuraciones de políticas, comandos de dispositivos y más. Los equipos de TI podrán personalizar las acciones de UEM que deseen automatizar para obtener una solución adaptada a su organización.

"Estamos encantados de asociarnos con ServiceNow y permitir que las organizaciones automaticen sus operaciones de TI", afirmó Neelam Sandhu, director de Éxito del Cliente de Elite de BlackBerry. "BlackBerry UEM y Flow Designer de ServiceNow gozan de confianza en todo el mundo y en todas las industrias. Esta nueva integración permitirá a nuestros clientes reimaginar la productividad del lugar de trabajo digital mientras continúan disfrutando del más alto nivel de seguridad".

"ServiceNow se complace en dar la bienvenida a BlackBerry UEM a ServiceNow Store", afirmó Nick Tzitzon, director de estrategia y asuntos corporativos de ServiceNow. "El compromiso de BlackBerry con la innovación tecnológica y la seguridad empresarial está alineado con el de ServiceNow. Esta asociación tiene un potencial significativo para nuestros clientes".

BlackBerry fue pionera en la industria de gestión de movilidad empresarial. En la actualidad, la solución de la empresa cuenta con la mayor cantidad de certificaciones de seguridad de la industria y es el único UEM nombrado 2023 Customers Choice por Gartner® Peer Insights™. Para obtener más información sobre BlackBerry UEM, visite BlackBerry.com/UEM.

Flow Designer de ServiceNow permite a las empresas crear flujos de trabajo digitales de un extremo a otro para automatizar operaciones y mejorar la eficiencia y la experiencia. Para obtener más información sobre ServiceNow Flow Designer, haga clic aquí.

Para obtener más información sobre la nueva solución de ServiceNow y BlackBerry visite el blog de BlackBerry, regístrese para la BlackBerry Summit, que tendrá lugar el 17 de octubre, donde ponentes de la industria, empresas y BlackBerry revelarán el futuro de IoT, TI y ciberseguridad y mostrarán las últimas innovaciones de BlackBerry, y asistirán al Live on ServiceNow Welcome Webinar el 24 de octubre.

Acerca de BlackBerryBlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) proporciona software y servicios de seguridad inteligente a empresas y gobiernos de todo el mundo. La empresa protege más de 500 millones de puntos finales, incluidos más de 235 millones de vehículos. Con sede en Waterloo, Ontario, la empresa aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para ofrecer soluciones innovadoras en las áreas de ciberseguridad, protección y privacidad de datos, y es líder en las áreas de seguridad de terminales, gestión de terminales, cifrado y sistemas integrados. La visión de BlackBerry es clara: asegurar un futuro conectado en el que poder confiar.

Para más información, visite BlackBerry.com y siga @BlackBerry.

Las marcas comerciales, incluidas, entre otras, BLACKBERRY y EMBLEM Design son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de BlackBerry Limited, y los derechos exclusivos sobre dichas marcas comerciales están expresamente reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. BlackBerry no es responsable de ningún producto o servicio de terceros.

ServiceNow, el logotipo de ServiceNow, Now, Now Platform y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de ServiceNow, Inc. en Estados Unidos y/u otros países.

