Bomba de calor Fairland COP7 R290 ATW: El futuro de la bomba de calor con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Mientras el calor suave te envuelve, caminas descalzo al baño y disfrutas de una ducha caliente instantánea, sin esperas ni frío extremo. Cada rincón del interior se mantiene cálido y acogedor. Esta es la comodidad que tu hogar merece, con un ahorro de energía inteligente mientras disfrutas del calor.

La bomba de calor Fairland AI R290 ATW hace realidad esta visión gracias a su rendimiento COP 7.0 impulsado por IA, que alcanza una doble clasificación A+++ para una eficiencia energética excepcional. Como elemento clave del hogar inteligente de última generación, garantiza un confort ecológico que deleitará a su familia. Con el inversor inteligente Fairland AI, funcionamiento solar integrado y servicio AIoT autogestionado, la bomba de calor Fairland revela el futuro de la vida con energía 100 % gratuita.

Primera bomba de calor con COP 7.0 AI

La bomba de calor Fairland R290 ATW es la primera del mercado en alcanzar un COP de 7.0, un avance gracias a su innovador diseño estructural y a la tecnología AI Inverter de Fairland. Con un rendimiento de doble clasificación A+++, redefine la eficiencia energética, ofreciendo aproximadamente un 40 % más de eficiencia que los sistemas promedio.

Su preciso control de IA optimiza el uso del refrigerante R290, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente, y que todos los componentes funcionen en armonía para un rendimiento óptimo. Al mismo tiempo, el exclusivo sistema de refrigeración líquida de Fairland recicla casi todo el calor generado por la placa de control, lo que reduce el desperdicio de energía y prolonga la vida útil de los componentes.

La combinación de estas innovaciones permite el funcionamiento del inversor de IA de Fairland, estableciendo el COP 7.0 como un nuevo referente para la industria de la climatización (HVAC).

Energía 100 % gratuita.

Más que una bomba de calor, Fairland ofrece una experiencia integrada de ahorro con IA. La bomba de calor R290 ATW y el sistema de almacenamiento de energía solar funcionan como uno solo.

Gracias a su compatibilidad total y a la compartición completa de datos, este sistema inteligente optimiza a la perfección la energía solar adicional, manteniendo su hogar cálido con energía prácticamente gratuita durante todo el día.

Cuidado inteligente de dispositivos con soporte AIoT

La bomba de calor R290 ATW cuenta con el servicio AIoT integrado de Fairland para un rendimiento autogestionado.

Para propietarios: Disfrute de la tranquilidad de contar con un profesional virtual disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, que garantiza un rendimiento óptimo y constante, así como una resolución de problemas más rápida y sin complicaciones.

Disfrute de la tranquilidad de contar con un profesional virtual disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, que garantiza un rendimiento óptimo y constante, así como una resolución de problemas más rápida y sin complicaciones. Para profesionales (distribuidores/instaladores): La plataforma abierta de IoT permite una gestión inteligente y sencilla de dispositivos, que incluye control remoto, monitorización en tiempo real para predecir problemas, actualizaciones OTA y mucho más.

¿Listo para descubrir cómo su hogar puede funcionar con energía inteligente y casi 100 % gratuita?

Experimente nuevas oportunidades con la bomba de calor Fairland R290 ATW. Encuéntrenos en el stand 7B25 de la C&R Expo de Madrid, del 18 al 20 de noviembre de 2025, y descubra el futuro del confort inteligente y sostenible en el hogar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805732...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bomba-de-calor-fairland-cop7-r290-atw-el-futuro-de-la-bomba-de-calor-con-ia-302595505.html