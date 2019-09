Canopy Growth consigue un aumento del 94% en ventas de cannabis seco con fines recreativos en T1 del ejercicio 2020 (2)

Publicado 21/08/2019 16:29:29 CET

En el mercado de Estados Unidos, nuestro equipo ha estado desarrollando activamente una serie de productos CBD de gran calidad y de planes de marketing de productos, además de garantizar los recursos de producción necesarios para introducir productos en el mercado estadounidense antes de que finalice el presente ejercicio. La Sociedad ha desarrollado una amplia oferta de productos CBD, como productos para el cuidado de la piel y productos cosméticos, cremas tópicas, productos de vapeo, bebidas, comestibles, aceites y cápsulas blandas, y sigue en el camino de desvelar nuevos productos CBD en este ejercicio.

La Sociedad lleva trabajando desde este último mes de enero para identificar y contratar una cadena de suministro sólida y escalable con el fin de introducir en el mercado productos CBD. Además de los miles de acres de plantaciones de cáñamo en Estados Unidos, el equipo estadounidense ya ha adquirido cantidades de biomasa de cáñamo de cara al procesamiento. La cadena de suministro de la Sociedad se verá aumentada, a partir del siguiente ejercicio, por activos sociales, como recursos de extracción y producción en las instalaciones de la Sociedad de Kirkwood (Nueva York), así como otras instalaciones de producción de productos de vapeo y bebidas en lugares selectos de los Estados Unidos. La Sociedad ya ha empezado a trabajar en estas instalaciones, aunque aún no se han anunciado todos los emplazamientos.

Para levantar un nuevo negocio de CBD en Estados Unidos, la Sociedad ha realizado importantes inversiones antes de obtener ingresos para constituir un equipo potente, y ha establecido oficinas en California y Colorado durante los dos últimos trimestres, además de las nuevas oficinas que llegarán a Illinois y Nueva York. Además, a los planes de expansión estadounidense e internacional, se han dedicado importantes recursos de la sede, tal y como se refleja en las pérdidas del EBITDA ajustado atribuidas a las operaciones sociales que se muestran a continuación.

Resumen financiero y operativo del primer trimestre del ejercicio 2020 T1 T1 % (millones de CDN, salvo que se indique lo contrario) 2020 2019 Cambio === === Ingresos brutos(1) $ 103,4 $ 25,9 299% Ingresos netos(2) $ 90,5 $ 25,9 249% Porcentaje de margen bruto, antes de efectos del valor razonable en el coste de ventas(3) 15% 43% -28% Gastos de explotación4 $ 229,2 $ 72,7 215% EBITDA ajustado5 $ (92,0) $ (22,5) 309% Atribuido a: -Transacciones y gastos corporativos $ (57,8) $ (11,6) 398% -Inversiones estratégicas y desarrollo empresarial $ (18,0) $ (1,9) 847% -Instalaciones no operativas o infrautilizadas $ (16,2) $ (9,0) 80% Pérdida por extinción de garantías6 $ (1.176,4) $ NS Pérdida neta $ (1.281,2) $ (91,0) 1308% Kilogramos recolectados (kilogramos) 40.960 9.685 323% Existencias y activos biológicos $ 496,6 $ 341,1 46% Efectivo, equivalentes y valores negociables $ 3.140,9 $ 4.515,0 -30% === ===

NS = No significativo 1 Incluye los ajustes de otros ingresos que representan las estimaciones de contraprestación variable de la Sociedad que podrían derivar de los derechos de devolución, y que corresponden principalmente a aceites y cápsulas blandas. 2 Incluye los ajustes de otros ingresos, así como el efecto de los ajustes de otros ingresos por los impuestos especiales. 3 El porcentaje del margen bruto, antes de los efectos del valor razonable en el coste de las ventas, constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF". 4 Incluye un total de 100,1 millones de dólares de gastos de remuneración basado en acciones, y depreciaciones y amortizaciones, que constituyen gastos no monetarios. 5 El EBITDA ajustado constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF". 6 Corresponde a una pérdida no monetaria por la extinción de las garantías en posesión de Constellation tras la modificación del acuerdo de derechos de los inversores que tuvo lugar entre Canopy Growth y Constellation.

