COMUNICADO: Las capacidades conversacionales de Personetics basadas en la inteligencia artificial destacan en el nuevo informe de ID

Personetics ha sido nombrada como IDC Innovator por la combinación de su plataforma con capacidad conversacional basada en la inteligencia artificial, por su experiencia en el campo de la banca y las finanzas, y por la capacidad de brindarle a los clientes

bancarios asesoramiento proactivo y orientación en su día a día financiero

Las capacidades conversacionales de inteligencia artificial de Personetics destacan en el nuevo informe publicado por International Data Corporation (IDC), en el que se perfilan cinco proveedores de tecnología considerados proveedores emergentes clave en el mercado de la inteligencia artificial conversacional.

Según IDC [https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44092318 ], el mercado de asistencia inteligente está creciendo rápidamente, impulsado por el uso y la aceptación de herramientas de consumo como Google Assistant, Siri de Apple, Cortana de Microsoft y Alexa de Amazon, así como el uso creciente de esta tecnología o similar en las empresas.

Cognitive Banking Brain de Personetics proporciona una plataforma que se beneficia de la inteligencia artificial conversacional para enriquecer los canales de comunicación usados por los bancos para atraer a sus clientes. Las capacidades conversacionales de Personetics más avanzadas complementan las capacidades básicas de la plataforma -analizando las finanzas personales de cada cliente, prediciendo flujos monetarios y necesidades futuras, y ofreciendo asistencia personalizada para ayudar a los clientes a mejorar sus vidas financieras.

El conocimiento del área es la clave de las conversaciones inteligentes

"La capacidad de comprender consultas en lenguaje natural avanza rápidamente. Lo que muchos aún demandan es la capacidad de que la conversación proporcione contenido preciso y útil - lo que necesito saber ahora y qué debería hacer al respecto", expresó David Sosna, cofundador y CEO de Personetics.

En ningún otro campo esto es más cierto que cuando se trata de gestionar nuestro dinero. "La clave es tener un conocimiento profundo y capacidades de inteligencia artificial que estén centradas en un campo específico, financiero en este caso, y por tanto sean lo suficientemente inteligentes como para ser útiles y valiosas para el cliente", agregó Sosna.

Estar un paso por delante del cliente con asistencia proactiva

Si bien la mayoría de las plataformas de conversación están diseñadas para responder a las consultas de los clientes, los estudios muestran que se pueden lograr niveles de compromiso significativamente más altos al involucrar de manera proactiva a los clientes y al ofrecerles una visión y orientación personalizadas.

Analizando constantemente el flujo de transacciones de cada cliente, Cognitive Banking Brain de Personetics permite a los bancos identificar y predecir problemas y oportunidades relacionadas con transacciones específicas, tendencias de gastos personales y oportunidades de ahorro. Proporciona de manera proactiva información valiosa a los clientes, facilitándoles asesoramiento prospectivo para ayudarles a administrar su dinero y mejorar su bienestar financiero.

"Las instituciones financieras líderes reconocen que en la era digital las capacidades conversacionales por sí solas no satisfarían las expectativas del cliente si se limitaran a proporcionar el saldo de la cuenta e información de las transacciones", añadió el señor Sosna. "Mientras que los asistentes conversacionales están adquiriendo cada vez mayor popularidad, los que terminarán siendo los ganadores son aquellos que ofrezcan interacciones inteligentes basadas en la verdadera comprensión del comportamiento y las necesidades financieras de los clientes".

Webinar con casos prácticos de inteligencia artificial aplicados a la banca

Personetics acogerá un webinar sobre inteligencia artificial y sobre cómo los bancos la utilizan para atraer y atender a sus clientes. El ponente invitado forma parte de Discount Bank y está programado para el jueves 26 de julio a las 11:00 am (hora del este). La inscripción es gratuita [https://personetics.com/webinar-ai-banking-myths-reality-secrets-success/?utm_source=pr ] para todos los empleados de instituciones financieras.

Acerca del Informe IDC Innovators

Los informes de IDC Innovators presentan un conjunto de proveedores de un mercado específico-con ingresos menores a 100 millones de dólares en el momento de la selección- seleccionados por un analista de IDC que ofrecen una tecnología innovadora, un enfoque pionero para un problema existente y/o un nuevo e interesante modelo de negocio. No es una evaluación exhaustiva de todas las empresas en un segmento o un ranking comparativo de las empresas. Los proveedores en proceso de ser adquiridos por una empresa más grande pueden ser incluidos en el informe siempre que la adquisición no esté finalizada en el momento de la publicación del informe. Los proveedores financiados por empresas de capital de riesgo también pueden incluirse en el informe, incluso si la empresa de capital de riesgo tiene un interés financiero en la empresa del proveedor. IDC INNOVATOR e IDC INNOVATORS son marcas registradas de International Data Group, Inc.

Acerca de Personetics

Aprovechando el poder de la inteligencia artificial, Cognitive Banking Brain de Personetics es utilizado por las mayores instituciones financieras para transformar la banca digital en el centro de la vida financiera del cliente, brindando orientación personalizada en tiempo real, automatizando las decisiones financieras y simplificando la gestión diaria de su dinero.

Personetics presta sus servicios a más de 50 millones de clientes bancarios en todo el mundo y tiene más impacto directo en el cliente que cualquier otro proveedor actual de soluciones de inteligencia artificial para bancos. Entre los clientes de Personetics, se encuentran 4 de los 6 bancos líderes de los Estados Unidos y 6 de los 12 bancos líderes de América del Norte y Europa, además de otros prestigiosos bancos en el resto del mundo.

Liderado por un equipo de emprendedores del sector de tecnología financiera con una experiencia acreditada, Personetics crece rápidamente y ya cuenta con oficinas en Nueva York, Londres, Singapur y Tel Aviv. La compañía ha sido designada como "Gartner Cool Vendor", una de las 10 mejores empresas en el ámbito de la tecnología financiera por KPMG y como "Una de las Diez Compañías a Observar" por American Banker.

Para más información, visite http://personetics.com.

